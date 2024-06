La Justicia rechazó la denuncia que realizó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra la periodista Nancy Pazos por supuesta "instigación a cometer delitos". En un reciente dictamen, el fiscal federal Ramiro González consideró que las expresiones de la periodista "no tienen entidad" para ser consideradas un delito.

En un caso que provocó repudio, Cúneo Libarona denunció a título personal a la periodista, que actualmente trabaja en varios medios radiales y televisivos, y a su colega Darío Villarruel, a raíz de una serie de declaraciones que realizaron en el marco del escándalo por las 5 toneladas de alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano.

"Sus manifestaciones no tienen entidad para considerar que se trató de una conducta delictiva, y tampoco reúne los elementos del tipo penal por el cual fue denunciada", expresó González, desestimando el caso que, tras la presentación judicial del pasado lunes, quedó registrado con el número 2129/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, el cuestionado candidato del gobierno a ocupar una de las dos vacantes de la Corte Suprema.

El origen de esta controversia se remonta a un intercambio verbal entre Pazos y el presidente Javier Milei. Durante un discurso en Estados Unidos, Milei hizo una afirmación controvertida al expresar que “antes de morirse de hambre la gente algo va a hacer”. En respuesta, Pazos replicó en un espacio de radio con las siguientes declaraciones: “La repregunta a un Milei que dice esto (...) es si la gente lo resuelve saqueando supermercados como lo resolvió en el 2001, ¿está claro? El que no podía consumir dijo ‘hermano, esto es injusto, me lo tengo que llevar a mi casa’, ¿entendés? (...). Yo te voy a contar qué es lo que sigue eh. Lo que sigue son los curas haciendo huelga de hambre, y se viene el saqueo. Digamos, amerita que con esto que ha dicho el Presidente, tienen que ir a buscar la mercadería, abrir esos galpones y que la gente pobre se la lleve, por las malas”.

El fiscal González consideró que estas expresiones no deben ser descontextualizadas, ya que fueron proferidas en el marco de una entrevista y tuvieron la intención de realizar una analogía entre los dichos del Presidente y la situación existente en los comedores populares, aunque admitió que fue un intento tal vez fallido.

A pesar de que las declaraciones de Pazos pueden ser consideradas desafortunadas o inoportunas, el fiscal no encontró en ellas una amenaza real a la tranquilidad social ni una incitación al delito. En ese sentido, concluyó que “atento a que la conducta achacada resulta penalmente atípica", por lo que finalmente pedirá la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito.

El ministro Cúneo Libarona sostiene que las expresiones de Pazos excedieron el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución Nacional. Sin embargo, el fiscal González argumentó que la periodista simplemente realizó un análisis propio de la situación política y social actual, relacionada con los comedores populares y una analogía con los dichos del Presidente ante el auditorio de la Universidad de Stanford.

Pazos recibió con sorpresa la noticia de la denuncia del funcionario del gabinete de Javier Milei. En su editorial en Radio 10, se refirió al tema y aseguró sentirse "intimidada" por la denuncia de Cúneo Libarona.

"Si hay algo que nunca fui en esta profesión es tibia. Cuando estoy convencida de algo lo digo. Me he equivocado mil veces pero la buena leche que tengo para señalar cosas que ha hecho este Gobierno en seis meses, ustedes mismos pueden dar fe. Porque más de una vez ustedes, mis oyentes, me critican por tibia", comenzó diciendo Pazos este mediodía.

"Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a mi. Y la verdad no quiero ser protagonista de la noticia. Me siento intimidada", señaló el pasado martes.

La periodista y analista política destacó el momento de la denuncia, que cae en medio de la distribución de los alimentos que fue cuestionada en sus formas por parte de organizaciones sociales. "Si esto es una manera del Gobierno para esquivar otros temas no quiero prestarme a esto. Si con esto quieren intimidarme a mí o a otros periodistas, lamentablemente tengo que decir que lo logran", puntualizó.

"Yo no quiero ser una heroína ni la protagonista de la información, yo solo quiero hacer mi laburo. Presidente, que su ministro de Justicia me lleve a mi a tribunales, es coartar mi libertad de opinión. Me están enjuiciando por opinar y es un absurdo. No me gusta estar en esta situación. Me da miedo. Lo de Cúneo Libarona es amedrentamiento. Coartan la libertad de expresión", cerró.

