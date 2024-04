La pelea de Jorge Rial y Rodrigo de Loredo por la marcha universitaria: "Hacé la prueba de ponerte del lado de la gente"

En un mismo día, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, sufrió un escrache en la Marcha Federal Universitaria, su lista perdió en las elecciones del Colegio de Abogados de Córdoba y tuvo una pelea por redes con el periodista Jorge Rial, quien le recriminó apoyar la ley de Bases, impulsada por el gobierno nacional. “Hacé la prueba de ponerte del lado de la gente”, lo increpó el conductor televisivo a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Rodrigo de Loredo no la pasó nada bien durante su participación en la marcha que se desarrolló ayer en la ciudad de Córdoba. Mientras avanzaba con la columna de la Juventud Radical, fue escrachado por cientos de manifestantes que lo insultaron a granel, y su rostro no pudo disimular el nerviosismo de la situación. "Garca", "lacra", "caradura", "facho", "cagador", "delincuente" e "hijo de puta" fueron algunos de los agravios insultantes que recibió a montones, pero lo que más se repitió fue el reclamo para que abandonase la plaza.

Así se desprende de un video de un minuto y 36 segundos que difundió el periodista Jorge Rial en su cuenta de la red social X, que se viralizó rápidamente. A De Loredo no le perdonan su colaboración con el gobierno nacional. De hecho, la UCR es uno de los bloques dialoguistas clave para que la ley "ómnibus" se apruebe en la Cámara de Diputados, y por estos días la bancada que conduce el cordobés viene negociando la letra chica para hacerle modificaciones, pero sin alterar el espíritu de libre mercado de la iniciativa.

No satisfecho con viralizar el duro momento que atravesó en su ciudad natal, Jorge Rial luego cruzó al diputado en redes. “A los kirchneristas les molesta que acompañemos el reclamo universitario. A los libertarios, también. Multitudinaria marcha en Córdoba. A la educación pública la defendimos, la defendemos y la vamos a defender”, había comentado el funcionario, en respuesta al escrache. “No Rodrigo, les molesta que levantes la mano en el Congreso contra el pueblo. Hacé la prueba de ponerte del lado de la gente y no de los poderosos. Vas a ser más feliz”, le contestó Rial.

“No, Jorge. Lo que te molesta y los interpela siempre de nosotros es que no estemos en un extremo o en el otro. Los peronistas me preferirían libertario y los otros, peronista. A los K, que son más en las marchas que en las aulas, les recordamos que les conducimos los centros de estudiantes hace décadas. Soy feliz en lo que puedo, pese al desastre que han hecho de la Argentina”, retrucó el radical. En redes no cultivó apoyos significativos, aunque el abogado liberal Carlos Maslatón compartió su primer tuit y comentó: “No falla Córdoba, qué impresionantes que son, siempre es el equilibrio y la racionalidad de la Nación Argentina. Los admiro completamente”.

Durante la tarde del martes, el escrache apuntó hacia su vínculo con el presidente libertario: "Andate con Milei, forro", le gritó un manifestante, mientras un grupo le pedía explicaciones a militantes de la Juventud Radical por la presencia del dirigente en la plaza. Una mujer, a los gritos, recordó que De Loredo es "el yerno" de Oscar Aguad, y le pidió que "se tome el palo" con el exministro de Defensa, apodado "El Milico" por su cercanía con el genocida Luciano Benjamín Menéndez y con el jefe de Inteligencia de la policía provincial, Carlos "Tucán" Yanicelli (acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar). "Andate con Menéndez, caradura", siguió la mujer a viva voz.

Asimismo, este 23 de abril se realizaron las elecciones en el Colegio de Abogados de Córdoba. “Es la oportunidad de cambiar y dejar atrás el deterioro institucional de los últimos años”, había convocado Rodrigo de Loredo en su respaldo a Mariano Jándula Torres, a quien el diputado presentó como “alguien que no tiene pertenencia ni militancia política”. Finalmente, ganó el postulante del oficialismo, Eduardo Bittar, quien contó con el apoyo del oficialismo peronista del gobernador Martín Llaryora y con otros sectores del radicalismo que excluyeron a De Loredo.

El escrache a De Loredo en la marcha universitaria