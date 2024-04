En medio de la tensión en Medio Oriente por el ataque iraní contra Israel como represalia a la agresión de su sede diplomática en Damasco, el analista financiero Carlos Maslatón y el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, se cruzaron por su posición en el conflicto. El debate se generó a raíz de la condena de la Cámara Federal de Casación Penal que responsabilizó a Irán por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel en la década de los noventa.

Todo comenzó cuando el también abogado discutía con la periodista Cynthia García en el programa Duro de Domar, emitido por C5N. "Salió la sentencia el otro día, el culpable de los dos atentados fue la República Islámica de Irán", comenzó diciendo Maslatón, lo cual señaló que fue el "mensaje político" del fallo.

"Te estoy diciendo que no", le reprochó García. "El objeto procesal de ese fallo es el encubrimiento del atentado a la AMIA", explicó, a lo que el analista le mencionó que "no importaba" al determinar la culpabilidad de Irán y la comunicadora lo trató de irresponsable. "Pero vos, ¿qué opinás? ¿Fue un autoatentado o quién fue?", siguió mientras la periodista le decía que no sabía.

Entonces, el exfuncionario del gobierno kirchnerista intervino diciéndole a Maslatón que estaba "tomando posición innecesariamente". En ese sentido, le indicó que debido a la guerra que en los ochenta había mantenido Irán con Irak, el estado islámico no estaba presuntamente en condiciones de realizar un ataque en la Argentina.

"A mí me tocó ir al atentado de la Embajada (de Israel), era secretario municipal. Lo que hice personalmente fue frenar un espíritu antisemita que estaba empezándose a generar, por lo que vos dijiste sobre el autoatentado", expresó Moreno. "En Argentina tenemos que evitar esas posiciones, donde se extreman situaciones y te obligan a decir una cosa o la otra".

El exprecandidato presidencial sostuvo que "Irán en (el barrio de) Floresta tiene mezquitas y una comunidad" de gente trabajando y su rol es "juntar las comunidades, no dividirlas", a lo que el expuntero libertario le respondió que no estaba relacionado porque "ellos no están imputados" en la causa.

"Tu opinión divide. Yo acepto que vos estés alineado, pero no generes una opinión en la comunidad argentina", agregó el también extitular de la Secretaría de Comunicaciones. "Es un tema político, ni siquiera es un tema religioso ni de comunidades", manifestó Maslatón, acusando a los demás panelistas de "querer argentinizar los dos atentados", que en su opinión se realizaron en nuestro país "porque era fácil, pero tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente".

"Vos estás diciendo que Argentina es un país 'bananero'. Tenemos Inteligencia, Contrainteligencia y la capacidad de saber lo que pasa, Carlitos, no digas esas cosas", le reclamó el dirigente peronista

Más adelante, Maslatón le preguntó al exfuncionario si tenía una opinión acerca de la autoría de los dos atentados, el primero contra la sede diplomática, en 1992, y el segundo contra la mutual israelita, en 1994. "A vos políticamente te interesa marcar en este momento el autor intelectual de los atentados por tu alineamiento. Respetá a los otros que estamos generando un espacio de mancomunión en la sociedad argentina y no queramos informar sobre esa situación", retrucó Moreno.

"Tengo en Floresta a la comunidad iraní y en Once a la judía y yo los junto. Porque el peronismo junta", agregó. Finalmente, cuando Maslatón le dijo que a él "no le interesaba esclarecer el caso", el exsecretario de Comercio Interior contestó: "Me interesa más el interés nacional, está por encima, en aras de la convivencia".

"Parecido a no mostrar los índices de inflación reales"

Tras el cruce en televisión, Maslatón utilizó sus redes sociales para volver apuntar contra Moreno, que actualmente es juzgado por la presunta manipulación de los precios que miden la inflación a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

"Lo impresionante de las manifestaciones de Guillermo Moreno, en el intercambio de ideas que tuve con él, es que sostiene que la realidad material de los hechos debe adaptarse a los intereses nacionales. O sea que no conviene que sea Irán el autor de los atentados de 1992 y 1994 porque en Argentina hay comunidades musulmanas shiítas y por la relación con Teheran", escribió en la red social "X".

"Es algo parecido a no mostrar los índices de inflación o de PBI reales porque no conviene a las finanzas del Estado", sostuvo en la publicación, en la cual posteriormente aclaró que fue una frase que le dijo al exfuncionario, pero que luego el canal cortó el diálogo.

El fallo por los atentados

El pasado jueves 11 de abril la Cámara Federal de Casación Penal afirmó que los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán.

Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña declararon que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad y rebajaro la condena contra el ex juez Juan José Galeano, entre otros funcionarios judiciales, y la absolución del desarmador de autos y abogado Carlos Telleldín, al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta.

También se desvinculó al ex juez Galeano del encubrimiento de la denominada “pista siria” y al difunto expresidente Carlos Menem, mientras que se exhortó al Estado argentino a hacer un reclamo formal en tribunales internacionales contra Irán.

