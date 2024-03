Carlos Maslatón sostuvo que las medidas tomadas, hasta ahora, por Javier Milei y Luis Caputo convirtieron a la Argentina en un país caro en dólares, algo que afectó el consumo y generó problemas económicos. Mencionó además que la Corte Suprema adoptó una postura de no intervención, ya que no cuenta con los números ni la fuerza necesaria. “Es un gobierno unipersonal, pero en realidad son dos personas que mandan ahí: Milei y su hermana Karina”, indicó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Maslatón es analista financiero, abogado y experto en criptomonedas, y se reconoce a sí mismo como militante del liberalismo argentino, línea resistencia nacional.

Milei le delegó a Caputo el control de los fondos fiduciarios: representan cerca de U$S 20 mil millones

Alejandro Gomel: ¿Qué estamos viendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo termina este Milei presidente?

Lo que está pasando en la Argentina es que hace ya dos años y medio está en bull market. Yo lo dije varias veces en este programa cuando nadie creía que eso era posible. Bull market quiere decir una tendencia alcista de fondo en los mercados financieros y después más adelante en la economía, pero se manifiesta siempre en las finanzas.

Nosotros tuvimos una deflación real de activos en términos de dólares del 2017 al 2021. En el 2020, yo dije que octubre de 2021 sería el piso, y así fue. Los mercados de julio del 2022 están volando, están volando mucho. Para darte una idea, los bonos que valían 20, ahora valen casi 50. Las acciones de la Bolsa argentina subieron 800% en dólares. Y esto es una tendencia cíclica que no se va a parar, ni siquiera con los errores que está cometiendo el gobierno de Milei. Lo que te quiero decir con eso es que la principal ventaja que tiene Milei es que agarra el país en bull market.

Caputo adelantó que en marzo los jubilados recibirán una suba cercana al 30% y otro bono

Después vos me podés preguntar, o yo te puedo decir sin que me lo preguntes, cómo veo las medidas. Las medidas son inadecuadas. La política económica del Gobierno es, para mí, inadecuada. Si lo hiciese otro gobierno en un proceso recesivo iberish, como, por ejemplo, el 2001 con De la Rúa o Macri en el 2018, con la medida que tomó, se cae en un mes. En un mes ya no es más presidente. Pero la tendencia lo favorece.

Esto yo te lo aclaro porque hay un montón de gente que está elucubrando que, producto de sus errores políticos, no dura. Bueno, va a durar porque la tendencia lo favorece. Ahora, yo no hubiera tomado estas medidas. Además, hay una falla esencial en todo lo que está haciendo. Más allá de las mentiras sobre el gasto público, que esconde el endeudamiento financiero que es monstruoso, que paga una tasa de interés que es la que te está manteniendo el dólar a la baja de manera artificial, el Gobierno está firme porque la tendencia lo favorece.

Milei suma dólares del campo: el agro liquidó U$S1.500 millones en febrero, 133% más que en 2023

AG: ¿Cuándo hablamos de la tendencia nos referimos al clima de época?

A los mercados argentinos: si los bonos subieron más que 50% en los últimos meses y las acciones 800% en dólares, no nominales, 800% en dólares. Es más, nunca se ganó tanta plata financieramente en Argentina como ahora, si está del lado correcto del mercado.

Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas.

AG: ¿Eso alcanza en la vida real? Todos los números hablan de que bajó el consumo muchísimo, que empiezan las suspensiones, los despidos, los supermercados hablan de 20% que venden menos, las pymes, CAME habla de una baja de casi el 30% en alimentos y bebidas. Ahí, ¿cómo puede reaccionar todo?

Lo que pasa es que ahí está el otro problema: Milei y Caputo lograron en tres o cuatro meses convertir un país que era barato en dólares a un país carísimo en dólares. Cuando vos tenés un país carísimo en dólares, donde el tipo de cambio tiende a la baja artificialmente, como es ahora, con una tasa de interés gigante, real y positiva, por más que te digan que es negativa, la tasa es muy positiva, la tasa vos la tenés que medir contra el dólar, no la tenés que medir contra la inflación, es un gravísimo error de propaganda que están haciendo o algo intencional. La tasa de interés es absoluta, el 110% que te paga un plazo fijo, que además es una tasa fijada por el Banco Central, es real en dólares anual, es más que eso, si la renovás es 186% anual en dólares. Esto es lo que está pagando y lo paga el gobierno argentino. Eso te mata la economía, te la destruye, te genera recesión, fundición de empresas en masa y desocupación masiva, ahí está el problema.

Tras el discurso en el Congreso, el mercado abrió festejando con subas de acciones y bonos

Ahora, esto Milei lo puede solucionar pero yo no veo señales de que lo quiera hacer porque él está centralizado en el gasto público y el financiamiento del déficit. Yo no soy comunista, te aclaro que soy liberal, pero esa no es la única causa de emisión monetaria y no es la única causa de inflación, hay otras causas (inclusive aceptando que las causas de la inflación son monetarias) de expansión monetaria que no son el financiamiento del gasto público central. Por ejemplo, el pago permanente de la deuda o el mantenimiento de una tasa de interés que toma el Gobierno son causales de emisión monetaria, y esto hoy a la Argentina la está matando.

No es la primera vez que se hace esto, se hizo tres veces en el pasado reciente en la Argentina. Fíjate que los años que te voy a decir no tienen nada que ver entre sí con sistemas políticos: del 79 al 81 (dictadura militar), del 87 al 88 (Alfonsín) y del 2016 al 2018 (Macri). Tres veces se hizo este experimento y terminó mal. En el medio tenés un periodo donde parece que todo va bien. Estamos en ese período donde parece que todo está bien, más la tendencia de fondo de Argentina que es positiva. Pero si esto no lo corrigen, va a tener grandes problemas Milei en pocos meses.

El cogobierno de Macri - Milei

Claudio Mardones: El Presidente, dentro de todo lo que anunció en el discurso ante la Asamblea Legislativa, planteó una negociación el 25 de mayo para reunirse con los gobernadores, pero sostuvo que antes quiere negociar un pacto fiscal, y antes de eso que sea aprobada la ley ómnibus. ¿Cuánta viabilidad le ve a esta negociación? Algunos consideran que es una negociación condicionada, que es, primero, llegar al 25 de mayo luego de aprobarse la ley ómnibus (o lo que quieran enviar como versión de ley ómnibus), y después sentarse a negociar un pacto fiscal. ¿Ve alguna similitud con las experiencias anteriores? La última experiencia de pacto fiscal de este tipo fue entre Mauricio Macri y las provincias después del acuerdo con el Fondo. ¿Cómo lo analiza?

Acá no es comparable. En el gobierno radical, por más débil que fuera aquel de la Alianza, había conversación y negociación. Acá Milei te dice: "votame todo lo que yo te pido y después veo si te doy plata", este es el mensaje.

Yo creo que cuando lo piensen mejor, los gobernadores ex Juntos por el Cambio se van a dar cuenta que no hay un compromiso con Milei. Es así, es parte de su personalidad, de él y de su hermana Karina. Vos tenés que adherir a todo lo que él dice y no se te ocurra opinar en contra porque entrás en lista negra. Por ejemplo, el gobernador Torres para mí está liquidado por Milei, por más que ahora se haga el moderado. Cuando lo pueda fusilar, lo va a fusilar. De hecho, hoy salió la noticia de que lo quiere poner al diputado Treffinger, por Neuquén, como para enfrentarlo. Yo creo que no es algo serio lo que dijo el otro día.

Lo que pasa es que, al mismo tiempo que te lo descalifico y sí lo califico como extorsión, algo inviable, algo que no va a pasar y algo que él te pide que adhieras porque es el "todopoderoso" y los demás poderes le tienen que decir todo que sí, al margen de eso, la cosa que yo te digo es que con Milei no hay una negociación real, y tampoco es tan importante.

Los gobernadores presentes en el Congreso.

Lo más importante de Argentina ni siquiera está contenido ni en la ley ómnibus fracasada, ni en el DNU que está recortado y objetado por todas partes en la Justicia o en la Comisión Bicameral. Lo más importante de Argentina son tres cosas: tipo de cambio, tasa de interés y endeudamiento. Esos tres elementos están por fuera de estas dos normas y por fuera de la negociación del Congreso. Si yo fuese diputado opositor, me centraría en estas tres cosas en mi lucha política y no estaría en tanto detalle con todo el resto de las cosas que quiere hacer Milei. Y esas tres cosas más importantes son las que están, para mí, mal encaminadas y son las que están causando la recesión actual sin perjuicio de la tendencia financiera positiva de Argentina que se mantiene intacta y que no es de Milei, sino que, tengo que decírtelo, arranca con Massa fuerte en julio del año 2022.

Larreta rechazó un acuerdo con Milei y lanzó: "Lo que antes era 678, hoy es el Twitter del Presidente"

CM: Sí, usted lo venía diciendo ya desde aquel momento...

No es una opinión, tenés que ver un gráfico con los precios y ahí te das cuenta de que es así.

CM: ¿En la cancha de quién queda la pelota? ¿Qué ve que viene? ¿Ve que esto es una sobreactuación de negociación para que no haya ninguna negociación viable para agotar la relación con el Congreso o Milei habla en serio de una negociación?

Está hablando en forma no genuina, él no quiere negociación. Lo que sí tenemos que esperar a ver qué es lo que manda. Si el ministro Francos llama a los gobernadores y dice "voy a mandar esto, a ver qué pasa", y si es entero o es en parte, igualmente yo no sé por qué hablan tanto con los gobernadores. Tienen que hablar, pero los que votan son diputados y senadores, que desde el punto de vista formal del voto tienen independencia.

Pacto de Mayo, el cauteloso optimismo de los expertos en finanzas: "Los bonos arrancarán al alza pero no vendería"

CM: Muchas veces los gobernadores no pesan tanto, especialmente en el recinto de la Cámara de Diputados. Hay momentos que pesan, hay momentos que no...

Yo me reuniría con los bloques, pero es un problema de él como lo haga. Lo que sí es evidente es que va a usar decretos más de la cuenta para tomar algunas medidas extraordinarias como el cierre de Télam y ese tipo de cosas, que son inusuales. Ahora, todo esto, transitoriamente, puede tener gran apoyo. Pero si la recesión sigue y se sigue fundiendo todo, el apoyo que tenga va a ir cayendo en los próximos meses.

Deshabilitaron la web de Télam y los trabajadores denunciaron que vallaron la redacción.

Y con respecto al manejo de fondos, sí me parece arbitrario, me parece inconstitucional. Me parece que Milei tiene algo, no sé si está en el consciente o en el inconsciente de su cerebro, de creer que las provincias son dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, una cosa así. Él no se da cuenta que son entidades jurídicas distintas, que en diferentes ámbitos de competencia conviven en un mismo territorio, y que unas tienen unas funciones y otras, otras, y que como producto de la existencia de un sistema de coparticipación que lleva muchas decenas de años, se recauda junto y después se reparte.

Me parece que es eso lo que él no está queriendo ver o no lo puede aceptar, porque él realmente se considera un gobernante con poder absoluto, y como él tiene razón, los demás tienen que estar acordes a lo que él pide. Este es el problema central político-psicológico que tenemos hoy en el país.

Ganancias y Ley Bases: los mensajes de Javier Milei a los gobernadores para acordar el Pacto de Mayo

El rol de la Justicia en el gobierno de Milei

CM: Milei asumió el 10 de diciembre ante una Asamblea Legislativa a la que le dio la espalda. Hay un jugador que hasta ahora no ha hablado, y que está sumando expedientes: la Corte, la única instancia que le podría recordar al Presidente esto que está diciendo usted, el sistema republicano, representativo, y federal de la República Argentina. Pero la Corte no opina, solamente emite fallos, y ahí, en el medio, hay fallos que podrían ser determinantes. Uno, que podría cercar el DNU 70/23, y que tiene que ver con los planteos de inconstitucionalidad. Y el resto de los conflictos que se están sumando y que son de las provincias directamente con la Nación, en donde la Corte es tribunal originario. ¿Qué qué ve qué está haciendo la Corte? ¿Está esperando que actúe la política? ¿Está especulando? ¿Es el último recurso? ¿Cómo caracterizaría a la Corte Suprema en este momento?

Exactamente con lo último que acabas de decir, que está tratando de no meterse y dejar que la política arregle las cosas. Es muy común esto cuando se trata de una cuestión de provincia contra Nación, Nación contra provincia, inconstitucionalidades profundas, violaciones del sistema republicano y no está en juego la vida de las personas. Estamos hablando de fondos y a los tribunales no les gusta meterse, especialmente a una Corte Suprema tan débil como esta y tan dividida, y te diría incompleta desde el punto de vista de los números. Es una Corte chica, además. Yo creo que va a tratar de no resolver la Corte, por eso va a dejar que actúe la comisión bicameral, así como lo ve.

Elogios empresarios a la Corte Suprema, que consideró "desproporcionada" una indemnización laboral

AG: ¿Nos encaminamos a un gobierno unipersonal y manejado con autoritarismo?

Exactamente, es un gobierno unipersonal, pero en realidad son dos personas que mandan ahí: Milei y su hermana Karina. Así que es como un Poder Ejecutivo bicéfalo en las sombras, la otra cabeza está en las sombras. Lo que pasa es que este Poder Ejecutivo bicéfalo, como yo te dije al inicio de la conversación, está favorecido por una tendencia de fondo positiva en lo financiero, que lleva dos años y medio. Negativa en lo económico general ahora, pero vos sabés que la duración de los gobiernos muchas veces tiene que ver con eso que ustedes en la nota anterior estaban describiendo: la posibilidad argentina de colocar deuda, o por lo menos de renegociar deuda, de renovar vencimiento.

Crisis del federalismo fiscal en Argentina: coparticipación, extorsión y consensos

Eso te mantiene en pie un tiempo, por lo menos. Por ahí no mantiene a la gente feliz si no se arreglan los problemas de fondo, pero como estamos en un país con muchos antecedentes de gobiernos que caen antes de tiempo (estoy hablando de los democráticos que se van antes), todas esas caídas siempre tuvieron que ver con un desastre financiero. Y en este caso eso, a pesar de la mala política del Gobierno, por la tendencia de fondo no se va a dar ahora. Esto se lo digo para los que le ven corta vida: puede durar gobernando mal, esa es mi conclusión.

MVB JL