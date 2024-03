Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto insinuaron la posibilidad de construir un nuevo espacio peronista

El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, consideró este domingo que el presidente del bloque de diputados nacionales de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, "tiene que ser un actor clave" en el rearmado del Partido Justicialista. “Yo creo que hay que confluir, hay que dialogar, hay que trabajar para que las estructuras orgánicas del partido se puedan democratizar”, coincidió el excompañero de fórmula de Mauricio Macri.

En el debut de su nuevo ciclo radial, “Los días más felices”, por Radio 10, el exfuncionario de Cristina Kirchner, de quien se mantiene distanciado en los últimos años y con críticas permanentes a su estilo de conducción, recibió en el estudio al exsenador nacional rionegrino y veterano dirigente de origen justicialista. Durante el programa, ambos remarcaron los puntos en común que tienen y hasta dejaron abierta la puerta para una "confluencia" en algún futuro cercano.

"Te agradezco mucho la oportunidad en tu programa, de esta idea de reconstrucción del movimiento nacional, de un proyecto de país, de una visión capitalista productiva. Yo creo que hay que trabajar en eso", señaló Pichetto. "Vos tenés tu partido, que se llama ‘Principios y Valores’; yo he construido, también con compañeros de origen peronista y del centro nacional, ‘Encuentro Federal’”, recapituló.

“Yo creo que hay que confluir, hay que dialogar, hay que trabajar para que las estructuras orgánicas del partido se puedan democratizar y que además las discusiones tengan también una visión más moderna, más lúcida, que te permita discernir en qué mundo estamos viviendo y para dónde vamos", siguió el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019. "Nosotros dos hemos armado nuestros partidos, también para resistir con una visión de un capitalismo nacional, con la defensa de los intereses de la Argentina, y esos partidos son el tronco común del peronismo", completó.

Consultado sobre por qué terminó alejándose del kirchnerismo pese a haber sido el jefe del bloque de senadores durante los 12 años de gobiernos K, Pichetto contó que no vio con buenos ojos lo que para él configuró una metamorfosis ideológica de la administración de Cristina Kirchner. En este sentido, señaló que hay que hacer una “autocrítica” y que hubo un proceso cuyo inicio identificó en "la crisis del campo" en 2008 y que se profundizó en 2011, cuando en el seno del peronismo se habría infiltrado "una construcción de la centroizquierda" alejada "de la historia" justicialista.

"Ahí hay una construcción de la centro izquierda metida en el peronismo que no tiene nada que ver con nuestra historia. Sectores que venían del progresismo, de la izquierda, tomaron parte del colectivo peronista, ocuparon espacios públicos, lo hicieron en su momento con la presidenta", comentó el diputado nacional. Para Pichetto, "hay algunos hombres muy cercanos" a Cristina Kirchner "que gravitan esa idea de centro izquierda" y opinó que "ahí empezó a construirse un mundo" que él "rechaza visceralmente".

Asimismo, Pichetto criticó la apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei: “Al presidente, al que le gustan tanto los americanos, en lugar de haber hecho un acto solemne, como él quería, entraron los barrabravas, que eran iguales a los del kirchnerismo, y convirtieron al lugar en un escenario de aplausos y gritos”. También manifestó que el crecimiento de la economía paraguaya, que el libertario admira, es desigual: “La macro es extraordinaria, no tienen inflación, el Banco Central funciona como un reloj, pero el 5% de la población concentra la riqueza y el resto es masivamente pobre”, argumentó.

Por su parte, Moreno llamó a confluir en un nuevo espacio peronista dentro del PJ con todos los sectores que no son parte de Unión por la Patria. La idea fue bien recibida por el rionegrino, quien destacó que tanto el líder de "Principios y Valores" como él comparten una visión de "un modelo capitalista, de aliento al trabajo, a la producción".

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo hoy que no está de acuerdo con "entregarle el PRO" al presidente Javier Milei, ni con la propuesta de "fusión" con La Libertad Avanza que pregona la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También remarcó que el partido “no apoya populismos” de izquierda ni de derecha.

"Yo estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo", sostuvo. Consultado sobre el rol que está jugando Bullrich dentro del partido, dijo que lo que no debe hacer es "ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos". "Que ella es parte del gobierno de Milei es un dato, no es una opinión. Es parte de esta iniciativa de la fusión con la Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo", subrayó.

En una entrevista con el diario Clarín, el exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio afirmó que defiende "a fondo los valores constitutivos del PRO" en la que se "valoraba la experiencia de gestión" de los dirigentes que provenían de fuerzas políticas preexistentes, y resaltó que el partido amarillo "no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas", aseguró, en referencia a La Libertad Avanza.

En este marco, cuestionó duramente la retórica agresiva de Milei hacia la dirigencia política opositora, y al respecto consideró que "lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del presidente". "Todos los días lo vemos. Acá pareciera que todo el que tuvo alguna experiencia en la política está mal y es atacado y agredido", señaló.

Por último, insistió sobre el PRO: "Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro. Se valoraba esa experiencia en la gestión. Teníamos una visión de sumar, de respetar al que piensa diferente, de no entrar en la confrontación ni en las agresiones. Yo sigo creyendo en esos valores", insistió.

