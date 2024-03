El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, brindó su mirada sobre una polémica medida tomada por Luis Petri, el ministro de Defensa: "La supresión del lenguaje inclusivo va en contrasentido de la incorporación de las mujeres a las FFAA”. Por otro lado, se refirió a la renovación de la conducción peronista: "No podemos mirarnos el ombligo cuando la realidad social pasa por otro lado", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Agustín Rossi fue jefe de Gabinete, ministro de Defensa y cuenta con una amplia trayectoria legislativa, habiendo sido presidente del bloque Frente para la Victoria en Diputados.

Alejandro Gomel: ¿Esta noche se espera un "circo" en la Asamblea Legislativa?

Lo deseable sería que no, que el Presidente hiciera un discurso razonable, aunque Milei no es un presidente que se haya esforzado por ser respetuoso. La parte del circo está en romper las tradiciones de cómo hablaban los presidentes argentinos para copiar las tradiciones norteamericanas, como que sea a la noche y en un atril.

AG: ¿Qué debería hacer el bloque de la oposición, especialmente Unión por la Patria, ante el discurso? ¿Se levantarán y se irán? ¿Pondrán carteles?

Seguramente los diputados del bloque de UxP estarán presentes pero hay que ver el tenor del discurso. A mí me pasó que, siendo presidente del bloque y con Macri presidente, había gente en la barra insultando nuestro bloque, generando una situación de tensión. Lo de los cartelitos es una práctica usual, lo usan todos los bloques para dejar asentada una posición, pero eso es muy hermético.

A todo esto hay que sumarle que en su discurso frente al Congreso le dio la espalda e invitó a los diputados a verlo por televisión. Todo este escenario previo viene cargado de diversas tensiones, como un DNU anticonstitucional que el oficialismo trata de que no se trate, precedido por el debate de la ley ómnibus y, en el medio de eso, las descalificaciones de Milei a todos los legisladores.

La perspectiva de género en las Fuerzas Armadas

AG: Usted fue ministro de Defensa y el actual funcionario en ese cargo, Luis Petri, tomó la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo y el uso de barba en las FFAA. ¿Le encuentra alguna explicación a esto?

Es la ideología del ministro. Desde hace muchos años hay un proceso de creciente incorporación de las mujeres dentro de las FFAA, cerca del 20% son de género femenino. Mucho más de cuadros profesionales, o sea mujeres que se reciben de médicas o ingenieras, por ejemplo, y luego se incorporan.

Ayer leí que la Fuerza Aérea argentina tenía la primera paracaidista. En el caso de la Armada, hay casi un 50% de mujeres suboficiales. Entonces, es un contrasentido que tengas una política de incorporación de la mujer en las FFAA pero con una supresión del lenguaje inclusivo.

En cuanto a la barba, es una tradición de la Armada, era la única fuerza que se lo permitía a los miembros superiores. Viene de cuando estaban en alta mar y debían racionalizar el uso de agua potable. No fue una decisión del ministro sino de la propia Fuerza.

El rol de la Corte Suprema en un clima legislativo enrarecido

Claudio Mardones: En el momento en que Milei dio su primer discurso de espalda a la Asamblea Legislativa, se fueron todos menos los cuatro integrantes de la Corte, y esta noche volverán a estar presentes. Hablamos de un Máximo Tribunal que ya lleva 2 años sin cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco. De ese discurso presidencial hasta ahora ha pasado mucho agua bajo el puente para la Corte: tiene la presentación contra el DNU 70/2023 por inconstitucionalidad y ahora el per saltum que va a presentar la Nación contra el fallo del juez federal Hugo Sastre en el litigio con "Nacho" Torres. ¿Qué espera de la Corte en este clima de tensión?

Tradicionalmente, la Corte, cuando hay conflictos que no resuelve la política, intenta meterse lo menos posible y prolonga el tiempo. En el caso del DNU 70/2023, la Corte, si algún día le toca dictaminar, lo hará por su inconstitucionalidad.

Es que ni siquiera hay un constitucionalista, de cualquier matiz ideológico, que haya hablado de la constitucionalidad de ese decreto. Nadie que se precie de ser un jurista va a avalar la tropelía de este DNU.

CM: ¿O sea que está esperando que juegue el Senado?

Sin dudas, va a tratar de tener las mayores contundencias políticas antes de terminar opinando. En el resto de las cuestiones, buscará algún mecanismo de conciliación para involucrarse lo menos posible. Algo más: en cuanto a la dolarización brutal seguramente va a ser declarada inconstitucional por la Corte, dado el pronunciamiento muy claro del presidente de la misma, Horacio Rosatti.

La reestructuración del liderazgo peronista

CM: Esta semana arrancó con una reunión entre el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Lo que parece una postergación de la definición de las autoridades del partido provincial para más adelante. Y, a su vez, está en duda la titularidad del próximo conductor del partido a nivel nacional, cargo que actualmente lleva adelante Alberto Fernández. ¿Esa definición será pronto o pasará a segundo plano en el escenario de confrontación con Milei?

Son dos cosas diferentes. A nivel provincial, yo no soy afiliado al PJ bonaerense, pero la conducción de ese partido tiene niveles de diálogo y articulación con todos los actores del peronismo de la Provincia. A nivel nacional, la conducción responde a las realidad política del 2020, que no es la que estamos viviendo hoy.

Hay que ser inteligentes y que no nos gane la ansiedad. Cualquier cosa que se haga tiene que generar el menor ruido interno. Es decir, no podemos mirarnos el ombligo cuando la realidad social pasa por otro lado. Por eso es que no sería partícipe de un debate por la conducción cuando están pasando tantas cosas en el país.

CM: ¿La única que podría ordenar ese debate de unidad en el peronismo es Cristina Kirchner?

No voy a discutir la dimensión política de Cristina, pero todo lo que hagamos tiene que ser en el marco de la institucionalidad para no presentar francos. No hay que olvidar que en el 2018 a nosotros nos intervinieron el PJ, con Luis Barrionuevo como interventor, y que casi nos quedamos sin ese partido para las elecciones 2019.

Ahora bien, vuelvo a lo del principio: esta no es la realidad del 2020 en cuanto a lo que refiere a la conducción del PJ. Y esto se resuelve sin modificar la institucionalidad, hay que ir hacía un armado de una comisión de acción política en donde estén los principales dirigentes.

En esta conducción imagino a Cristina, a los gobernadores de nuestro espacio político, a los dirigentes del Movimiento Obrero, a los presidentes de los bloque parlamentarios o a los dirigentes políticos más caracterizados que tiene nuestro espacio en todo el país.

