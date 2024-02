El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, dialogó con PERFIL sobre el gobierno de Javier Milei y consideró que "no hay un plan de gobierno" y que en la actual situación de "anarcocapitalismo" no imagina que la gestión de Milei pueda terminar su mandato.

El jurista participó de la inauguración de la nueva sede del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), donde se reprodujo un mensaje grabado por el Papa Francisco, que sin mencionar a Milei, dejó un fuerte discurso donde remarcó la importancia del Estado, de la "redistribución de riqueza", de la importancia de la equidad y de la "deshumanización del mercado".

En ese marco, Zaffaroni protagonizó el evento ya que fue uno de los tres oradores elegidos. Al finalizar, dialogó con PERFIL y ante la consulta de si creía ciertos los dichos del Presidente respecto de que en su visita en el Vaticano al Sumo Pontífice este le dio el visto bueno a su programa económico, respondió que no ve que haya ningún plan.

"No veo un programa de gobierno claro", expresó, y agregó que ve que "se sigue mucho las ideas de la escuela austriaca y uno puede no estar de acuerdo con lo ideológico pero no veo un programa claro".

Además, Zaffaroni no dudó en apuntar que la situación actual de crisis no es sólo consecuencia de Milei: "Es verdad que no es solo por Milei y que el gobierno de Alberto Fernández siguió con errores políticos y que ni él ni Massa pudieron ofrecer soluciones. Así es como apareció un emergente pero que no muestra ninguna idea concreta de gobierno".

"Nunca se aplicó en ningún país del mundo el anarcocapitalismo", consideró. Por esto es que se le consultó por la gobernabilidad, y este no dudó en afirmar que "no creo que un gobierno pueda durar así", y recordó que "hasta el FMI tuvo que venir a marcarlo", en alusión al comunicado que pedía contención a las clases más vulnerables.

Por último, sobre la idea de dolarizar, Zaffaroni confió en que no cree que se pueda lograr aplicarla, pero que en el caso en el que se lograra, favorecería al narcotráfico.

"La dolarización sin dudas que favorece al narcotrafico y podría pasar algo como lo de Ecuador, pero es un camino largo, tendría que destruirse a las policías, es decir, expandir lo qué pasa en Rosario a todo el país. Y eso no creo que pase, porque es un camino largo, no van a llegar a hacerlo".

JD / Gi