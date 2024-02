Sindicalistas, dirigentes sociales y jueces se encontraron para ver el mensaje del Papa Francisco a la Argentina

El Papa Francisco envió un mensaje de cuatro minutos y siete segundos que el espectro político supo interpretar como categórico: es que el Sumo Pontífice tiene como premisa no entrometerse en los asuntos políticos internos de ningún país y en este caso citó conceptos como el de la justicia social o la deshumanización del mercado que distan bastante del ideario de Javier Milei, que hace tan sólo dos semanas lo visitó en el Vaticano y volvió adjudicándose una "aprobación" del programa económico que hoy pareciera quedar desmentida.

El contexto fue en el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que este miércoles 28 de febrero por la mañana celebraba la inauguración de su nueva sede en el barrio porteño de San Telmo y reunía a todo tipo de personalidades desde judiciales hasta sindicales, pasando por dirigentes sociales y religiosos. Eso sí: una importante porción de los presentes tienen su afinidad innegable con el peronismo, oposición del gobierno de La Libertad Avanza. También hubo funcionarios del larretismo porteño, pero ninguno vinculado a la actual gestión de Milei.

El peronismo copó la sede donde se vio el mensaje del Papa Francisco

Juan Grabois (titular del Frente Patria Grande) se sentó en la primera fila y en el medio en una de las pocas sillas que tenían los nombres de los invitados. A su lado derecha estaba Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y a su izquierda, Hugo Yasky (diputado y secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos).

El Papa defendió el rol del Estado: "El dios mercado y la diosa ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización"

Enfrente de ellos estaban los tres voceros del evento: Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, Alberto Filippi, uno de los directivos, y el propio ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni.

También había miembros de Justicia Legítima, y autoridades judiciales de todo el país que en su mayoría se mostraron cercanos ideológicamente al kirchnerismo. Completaron la lista los diputados de Unión por la Patria Sergio Palazzo y Vanesa Siley.

El larretismo también estuvo presente

Una de las presencias que se esperaba era la de Carolina Stanley, ex ministra de Macri, que había confirmado su presencia pero finalmente no asistió al evento, según pudo confirmar PERFIL.

Otros de los nombres que no formaban parte del espectro peronista fueron los de Victoria Morales Gorleri (actual secretaria de bienestar integral de la Ciudad y ex legisladora), Martín Ocampo (ex jefe de bancada del PRO y actual Procurador General CABA), Gabino Tapia (ministro de Justicia porteño), Marcela De Langhe (Jueza del Tribunal Superior de Justicia de CABA nombrada en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta), Genoveva Ferrero (Secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de CABA, importante funcionaria del larretismo) y Andrés Fabián Basso (Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional).

Javier Milei estuvo reunido más de una hora con el papa Francisco en el Vaticano

"Justicia social" y la "deshumanización del mercado"

En su mensaje a la COPAJU, el Papa Francisco aprovechó para señalar que "los derechos sociales no son gratuitos, la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas". En este contexto, afirmó que "el Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social".

Además, defendió con firmeza el rol del Estado y advirtió: "El dios "mercado" y la diosa "ganancia" son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización".

Estas palabras significaron una clara diferenciación sobre el discurso de Javier Milei.

Grabois desmintió a Milei por la aprobación del programa económico

En diálogo con PERFIL, Grabois desmintió al Presidente, que tras reunirse con el Sumo Pontífice había dicho que "El Papa se mostró satisfecho con el programa económico y su contención social".

El incómodo cruce de Juan Grabois y Jonatan Viale en pleno pase de programas: "Chicanitas, no"

"No hay ninguna chance de que el Papa Francisco haya aprobado el programa económico de Milei", expresó el dirigente, y agregó que "de eso estoy seguro".

"Los que lo conocemos sabemos que no aprobaría el programa de nadie, pero mucho menos este de Milei", agregó.

Por su parte, Zaffaroni, también en diálogo con PERFIL, lamentó que al margen de si Francisco aprobó o no un modelo de gobierno: "No veo un programa de gobierno claro".

"Veo que sigue mucho las ideas de la escuela austriaca y uno puede no estar de acuerdo con lo ideológico pero no veo un programa claro", concluyó.

