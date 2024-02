Jonatan Viale, incorporado este años a la programación de TN, protagonizó un tenso intercambio en vivo con el dirigente social Juan Grabois durante la noche del martes. Grabois, quien estaba invitado a otro programa, aprovechó la oportunidad para dirigirle una crítica pública al periodista.

El incidente tuvo lugar cuando Jonatan Viale estaba finalizando su programa "¿La ves?" y se preparaba para conectarse con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, conductores de "Somos buenos", donde estaba invitado el ex precandidato presidencial.

Aunque al principio Grabois parecía sonreír, una vez que le dieron el micrófono apuntó directamente contra el presentador.

¡Pregúntale, pregúntale, dale, ya que estamos!", exclamó el activista social, mientras Wiñazki y Fioriti intentaban calmar la situación, sin éxito. "Jony, ¿me escuchás?", agregó, a lo que Viale respondió afirmativamente.

En ese instante, el líder social recriminó al periodista por un diálogo previo entre ambos que no se había hecho público hasta ese momento: "¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste?", expresó. "¿Sobre qué, Juan?", alcanzó a decir el presentador, claramente incómodo.

Motosierra al fondo fiduciario asociado a Grabois: "La 'caja' que me atribuyen es bastante chiquita", respondió

"Sobre el llamado que me hiciste para disculparte", finalizó Grabois, confirmado luego por Viale: "Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema. Lo hablamos, sí claro". "Pero aprovechá que estás al aire y contalo", insistió el dirigente.

Viale trató de manejar la situación, señalando que su interlocutor estaba "mezclando todo". "Pero no hay problema, después, con gusto lo aclaramos", añadió.

Y cerró tras algunos reproches más: “Tranquilo, Juan. Chicanitas, no. Chicanitas baratas, no. Sí, tranquilo, tranquilo”.

Qué son los fideicomisos o "cajas negras" que el Gobierno busca eliminar por decreto

Después de su entrevista en "Somos buenos", Grabois volvió a insistir sobre el tema aunque, por supuesto, ya no se encontraba Viale presente. "Es por una difamación. Lo hice porque quería disculpas públicas", expresó

El intercambio de dio luego de que Grabois fuera tema en los medios por el dinero gastado del fondo fiduciario que manejó durante el gobierno de Alberto Fernández. Este martes en TN volvió a despegarse de las acusaciones y señaló: "Yo no robé, yo no malversé fondos, yo no me enriquecí, no fui funcionario y voy a rendir cuentas de la administración pública cuando sea presidente, que va a ser dentro de bastante poco".

LT