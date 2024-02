La militante social Fernanda Miño defendió el fondo que impulsaba la urbanización de los barrios populares: "Formé parte de uno de los procesos históricos en el país". Además, sostuvo que las obras deberían continuar más allá del signo político. "El fideicomiso tiene dinero, no debería haber miramientos cuando se trata de trabajar con los que menos tienen", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernanda Miño es la ex secretaria de Integración Sociourbana, establecida en la gestión de Alberto Fernández, fue también concejala en San Isidro, y candidata a intendenta en 2019. Tras la decisión del Gobierno de eliminar los Fondos Fiduciarios, entre los que se encuentra el Fondo Integración Sociourbana, Fernanda Miño es blanco de varias acusaciones con respecto a estos manejos.

Alejandro Gomel: Para aclarar desde un inicio, ¿cuál era la función del FISU?

La función era llevar servicios de agua, cloaca y electricidad a los barrios populares, crear programas para vivir más dignamente, con la posibilidad de ampliar tu casa, por ejemplo. Por lo que sé, hay una intención de seguir con la política, y el FISU es el que financia esas obras que hoy están en disputa.

El FISU no sólo ayudó en ese aspecto, sino que fue totalmente transparente y quieren sacar eso porque hay una disputa interna en el Gobierno por quién maneja los recursos, lo han denunciado los propios funcionarios. Nosotros tenemos la conciencia tranquila, la disposición para que vean en qué se gastó cada peso y las obras en los barrios para que puedan visitarlas.

AG: ¿Cuál era realmente el financiamiento y cuál era el fondo con el que contaba este organismo?

Nosotros teníamos el financiamiento de tres lugares: el del Tesoro Nacional, con el presupuesto que se le da a cada ministerio; teníamos el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, que entra a la mitad del 2020 por la pandemia; y el Impuesto PAIS, que está en disputa y se empieza a usar a fines del 2020 cuando se conforma el fideicomiso.

AG: ¿Por qué se habla de una caja política? ¿Y por qué se menciona a Juan Grabois?

Hay una animosidad de parte de varios medios. El señor Caputo también ha hablado de “la caja de Grabois” y lo repite a cada rato. Pero Juan Grabois es un gran compañero, generoso y que impulsó a una mujer como yo, que vive en un barrio popular, a encabezar uno de los procesos históricos en el país como lo es transformar barrios marginales con un fondo específico para eso.

Fue un fondo transparente que llegó sin miramientos políticos porque tenía un rol específico, sin mirar los signos políticos. Por eso pudimos empezar a trabajar por la dignidad, tantas veces esquiva para los sectores más empobrecidos de la Nación.

Carlos De Angelis: ¿Creés que el Fondo seguirá a futuro? De ser así, ¿ustedes seguirían colaborando con todo o se despegarían, ya que es un gobierno con ideas muy distintas?

Soy una militante social, empecé a participar a partir del Relevamiento Nacional de Barrios Populares en el 2016, o sea, no me importa qué político esté sino que cada barrio tengo lo mínimo e indispensable para poder vivir. Particularmente, tuve el privilegio de trabajar en el Estado gracias al acompañamiento de Juan Grabois. La semana que viene me reúno con el responsable de área y voy a estar a disposición para contar cómo trabajamos, como con la creación del programa Mi Pieza, que llevó a varias mujeres a tener un subsidio para ampliar su casa.

CDA: ¿Este gobierno quiere continuar con el proyecto de urbanización o, como diría el Presidente, “no hay plata”?

Plata hay en el Fondo, nosotros lo dejamos con más de 50.000 millones de pesos cuando terminó nuestra gestión, sumado al 9% del Impuesto PAIS. El fideicomiso tiene dinero para seguir con las obras, pero hay disputas internas del Gobierno. Nosotros hemos demostrado que tenemos la predisposición para ayudar al pueblo pobre.

Se ve que quieren estigmatizar y demonizar a quienes llevamos adelante esta política, para decir que no sirve y, así, manotearlo para otros intereses. Además, tiene todo el apoyo del marco político, me acuerdo que cuando votamos la ley se hizo casi por unanimidad. Se agarran de notas falsas o de números que no son ciertos. Con esta política inédita en la región hemos llegado a 1400 barrios con obras y a 250 mil mujeres.

AG: ¿Cómo eran los controles que se les hacía a partir de su funcionalidad?

Todos los estamentos del Estado tienen un control exhaustivo, no sólo del Ministerio propio sino de un comité del banco BICE, que controla y tiene el fideicomiso a cargo. Además del BID y de distintas universidades que hacían auditorías de las distintas obras durante toda la gestión.

Todos estos controles están a la vista, tenemos el 82% de las obras que empezamos, terminadas. Y varias más en proceso, esperando por distintos desembolsos, por licitaciones y para que esta política siga.

AG: ¿En el fondo, el objetivo será atacar a Grabois?

Y sí, en las tapas de los medios dicen que él la manejaba, que todos los referentes se acercan a él, e incluso que yo soy de él, como si fuera una esclava, Y yo fui la funcionaria que tenía a cargo las obras y la relación política con distintos sectores, amén de si eran propios.

Es molesto que digan todo lo que dicen porque Grabois es una persona muy coherente, firme en sus convicciones políticas y que buscaba transformar la realidad de los que menos tienen. Esto lo gestamos, incluso, antes de entrar al Estado, por eso sabemos que el trabajo que hay que hacer en los barrios populares no se agota con 4 años.

