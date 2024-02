Agustín Salvia explicó qué mide el índice de pobreza de la UCA

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que la pobreza pasó del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 a un nivel récord del 57,4% en enero del 2024, mientras que la indigencia avanzó del 9,6% al 15%. Este dato levantó polvareda en las redes sociales y llevó a Agustín Salvia, director del ODSA, a explicar la técnica utilizada en la medición de la entidad, que se lleva adelante desde el 2004.

El sociólogo detalló que la misma fue realizada "a través de ejercicios de simulación" mediante técnicas de "nowcasting", que permiten contar con una percepción inmediata del ciclo económico, y no por una simple "extrapolación lineal", como sugirió el Presidente de la Nación, Javier Milei, quién "no estuvo bien informado", según advirtió.

"Las estimaciones de pobreza tomaron como base los ingresos del tercer trimestre 2023, actualizados en función de las variaciones que habrían experimentado los ingresos laborales, previsionales y otros no laborales de los hogares, así como los aumentos en los programas de transferencias monetarias", resaltó.

A su vez, "las canastas de consumo se actualizaron en función de la variación de los valores correspondientes al incremento experimentados por las mismas según información del INDEC", según remarcó.

Según Salvia, si bien la situación social "se ha deteriorado significativamente en los últimos meses", este fenómeno no es nuevo, ya que, según explica, las mejoras sociales posconvertibilidad ya se habían detenido hacia 2007-2009, y el desgaste se hizo más evidente a partir de 2013-2014, agravándose en 2016 y mostrando una mejora poco sostenible en 2017, para luego empeorar de manera casi constante hasta 2023, independientemente de la presencia de una pandemia.

"A partir de ahí las proyecciones estadísticas muestra lo que es obvio, dada las medidas de devaluación, ajuste fiscal y licuación de activos e ingresos corrientes, habría aumentado de manera significativa tanto la indigencia como la pobreza", concluyó.

Estas expresiones por parte de Salvia tienen lugar luego del cruce entre el dirigente Juan Grabois y el exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, así como Ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Grabois compartió el dato de la UCA y la utilizó para argumentar que, según su visión, Milei encabeza "el proceso de empobrecimiento más rápido de la historia", con un crecimiento del 12% en los últimos dos meses. En dicho posteo, también le 'pegó' a Mauricio Macri, atribuyéndole una cifra del 10%.

Esto provocó la reacción del economista, quién escribió que "nadie puede estar orgulloso de los últimos 20 años de pobreza" pero "forzar los datos no ayuda a entender y buscar soluciones" y asegurando la existencia de discrepancias entre las estimaciones del INDEC y las de la UCA.

Hola @JuanGrabois Nadie puede estar orgulloso de los últimos 20 años de pobreza. Pero forzar los datos no ayuda a entender y buscar soluciones:

1. No se sabe bien cuánto aumentó la pobreza entre 2015 y 2019, porque Indec 2015 mentía que era 4%. La mejor estimación (IPC CABA,… https://t.co/DyrwVHZECe — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) February 20, 2024

Posteriormente, Grabois respondió que "las cifras pertenecen a ODESA-UCA que tiene la serie completa con el mismo método desde 2004", al mismo tiempo que afirmó su agrado por el índice de pobreza compartido por la institución educativa al aseverar que "sus cifras les molestaron a todos los gobiernos".

Hola Hernán. Las cifras pertenecen a ODESA-UCA que tiene la serie completa con el mismo método desde 2004: nunca tomé las del INDEC. Lo que me gusta de ODESA-UCA -con cuyo director tengo mis diferencias- es que sus cifras le molestaron a TODOS los gobiernos desde que tengo… — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 20, 2024

Al respecto, el Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, y que cuenta con un posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella, aseguró que esto "puede ser un mérito periodístico", aunque, al mismo tiempo, puso en duda "su rigurosidad académica".

"Los resultados de UCA se muestran menos robustos que los de INDEC. En parte porque usa una muestra mucho más chica (6.000 hogares vs 25.000; 20 aglomerados vs 28), solo releva para tercer trimestre y proyecta resto del año actualizando ingresos y canastas (INDEC 4 ondas por año), cambió dos veces de metodología y desde el último cambio (2016) parece capturar ingresos más bajos y pobreza más alta (hasta 2015 subestimaba, desde 2016 sobreestima al INDEC ). Dicho esto, aún según UCA el fin del mandato anterior la pobreza no terminó en 44% sino en 49%", argumentó.

Y, para cerrar, sostuvo que el foco de su comentario inicial estuvo puesto "no tanto en la fuente de datos como la inconsistencia de desconocer la represión de pobreza registrada hasta diciembre 2023 de medidas electorales oportunistas e insostenibles".

"Es decir, al igual que la burda mentira del INDEC 2007-15, esconder pobres de manera algo más sofisticada", concluyó.