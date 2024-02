La dirigente vinculada a Grabois salió a dar explicaciones sobre el manejo de Fondos Fiduciarios

En medio de la polémica por el recorte de fondos fiduciarios, a los que el propio presidente Javier Milei definió como "cajas negras de la política", la dirigente Fernanda Miño, que estuvo a cargo de la Secretaría de Integración Sociourbana y es cercana al líder social Juan Grabois -a quien vincularon al conflicto- salió a defender su gestión y aseguró que "no hubo choreo".

“Hay una animosidad de hacer ver este trabajo como sucio. Acá van a encontrar un puñado de patriotas y gente honesta”, sostuvo la exfuncionaria luego de que el Gobierno planteara empezar a "cerrar" el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), establecido en la gestión de Alberto Fernández y cuyo objetivo principal es el financiamiento de proyectos de integración urbana para barrios populares.

Hasta ahora el Fondo recibe el 9% de la recaudación total del Impuesto País, que implicarían unos $300.000 millones al año aproximadamente. “Es muy fácil y comprobable de ver; teníamos auditorías cada casi tres meses", destacó Miño acerca de la transparencia de las obras de urbanización.

En esa línea, la referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) explicó en declaraciones al programa radial Arizona (Rock and Pop) que el por entonces Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, "las mandaba a hacer y esa información se puede encontrar de forma pública".

"Para decir que es un choreo o que alguien afana, yo tengo que tener datos. Yo te digo que no hay choreo", insistió en referencia al fondo que se creó por ley y un decreto en 2019 para mantener la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Luego, agregó que esta política pública "le dio felicidad al pueblo pobre y no se usó ese dinero con otros fines que no sea la felicidad de tener un baño, una pieza más, tener agua potable por primera vez o electricidad". También expresó desconocer las acusaciones por el presunto mal uso de viáticos y comisiones que investiga la administración de Milei.

"Los viáticos aéreos no están permitidos por ley sacarlo del fideicomiso. Los financiaban los ministerios cuando íbamos a ver que las obras se realizaran”, aclaró la dirigente que responde al ex precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP). Más temprano, en una publicación en su cuenta oficial de "X" (ex Twitter), Miño escribió que "con el FISU no hicimos politiquería" y destacó que se ejecutaron obras "principalmente con gobiernos provinciales y municipales, muchos opositores".

"El único pecado de Grabois fue haber elegido a una mujer villera como yo para que tuviera una función pública", lanzó. Las aclaraciones de la exfuncionaria cuya secretaría dependía del Ministerio de Desarrollo Social se dieron después de que el referente de Patria Grande se hiciera eco de las críticas y dijera que la caja que le "atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)".

También tienen lugar después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara la decisión del Gobierno de "terminar con estas cajas" y anunciara la eliminación de fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares.

Quién es Fernanda Miño

Fernanda Miño nació y se crio en Villa La Cava, en el partido bonaerense de San Isidro, junto a sus 8 hermanos. Fue concejala en ese municipio y candidata a intendenta en 2019 por el Frente de Todos. Fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares, ocupó el puesto de secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social durante el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Integrada en la mesa nacional de Barrios Populares en representación del MTE-CTEP desde 2018, en su biografía en redes sociales se define como "Madre, catequista; militantando por una Argentina humana, justa y soberana". Asimismo, es conocida como "la primera villera secretaria del Estado Nacional".

Sobre su relación con Grabois, a quien conoce hace muchos años, había comentado en diálogo con Modo Fontevecchia: "Él visitó mi casa cuando yo era una militante social y una profesora de catequesis. Juan fue gran impulsor de la candidatura a intendenta de San Isidro en su momento y fue quien hizo posible que yo ingrese al Estado. Somos hermanos de fe".

La polémica en torno al FISU

El FISU está administrado por el Banco ICE y los últimos datos de Hacienda muestran que representaba el 9,9% del presupuesto ejecutado para los fondos fiduciarios. De acuerdo a la distribución actual, solo por enero al mencionado Fondo le corresponden unos 42.200 millones de pesos.

Actualmente, el puesto que antes ocupaba Miño está a cargo del ex armador político de Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y será responsable de auditar el fideicomiso. Además, en sintonía con las medidas del Ejecutivo, la "motosierra" ya pasó por ahí en relación a los empleados, que fueron reducidos de 600 a 450.

La auditoría que está en curso puso el foco en una gran mayoría de las obras fueron veredas y cordones, y que los contratos fueron dirigidos por cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP. También se conoció que de 6.517 obras reportadas solo figurarían 400 como finalizadas, 5.886 en ejecución y el resto en etapa de licitación.

Grabois resaltó que los datos preliminares de la investigación que realiza el Ejecutivo arrojaron que "no se encontraron irregularidades" y dijo que el los fondos FISU se aplican en los barrios conocidos como "villas de emergencia" inscriptas en el RENABAP, y que actualmente rondarían los 6.200.

