Juan Grabois: “No hay un p.... kiosco para cargar la SUBE”

Juan Grabois, militante peronista y excandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), protestó respecto a los problemas para recargar la tarjeta SUBE debido a las caídas del sistema. Al respecto, el dirigente social denunció que "no hay un p*** kiosco que te cargue la SUBE", lo cual describió como "el piquete más grande de la historia decretado por el gobierno inepto".

"No hay un p*** kiosco que te cargue la SUBE porque se cayó el sistema... ya bastante jodida tenemos la vida con el aumento de todo para que estos idiotas que juegan con la gente no pueden arreglar ni esto", escribió Grabois en su cuenta de X (antes Twitter). En esa línea, apuntó de manera directa contra el presidente Javier Milei, asegurando que "nadie puede viajar" mientras el mandatario "twitea boludeces".

Respecto a la caída del sistema, Grabois manifestó que se dio debido al "colapso que generaron al obligarte a registrar con tu nombre la tarjeta si querés que te afanen un poco menos con las tarifas". Sobre el motivo detrás de la decisión de aplicar una "tarifa diferenciada" a aquellos que no registren su SUBE, el excandidato presidencial opinó que con eso el Gobierno busca "conocer tus movimientos porque no son liberales, son totalitarios y vigilantes, son el Gran Hermano".

"¿Sabes a quién le van a dar tus datos? A los reyes de Galperonia, porque los datos personales son el oro del siglo XXI del que se alimentan los algoritmos de las grandes plataformas. Todo con la tuya: tu tiempo, tu sueldo, tus datos", concluyó su mensaje.

No hay un p*** kiosco que te cargue la SUBE porque se cayó el sistema... ya bastante jodida tenemos la vida con el aumento de todo para que estos idiotas que juegan con la gente no pueden arreglar ni esto. Es el piquete mas grande de la historia, un paro total de transporte… — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 8, 2024

A través de la Resolución 1/2024 del Ministerio de Infraestructura, estableció que, a partir de febrero, se le aplicará, a quiénes "no posean una Tarjeta SUBE nominalizada" una "tarifa diferencial", con significativas diferencias en comparación a los valores que el Ejecutivo busca implementar en las próximas semanas.

Misma situación tendrá lugar con el tren. De no tener la tarjeta nominalizada se deberá pagar dos veces lo correspondiente a cada sección.

Luego del anuncio del Gobierno, distintos usuarios de redes sociales reportaron fallas para recargar la tarjeta, además de quejarse por no poder registrar la SUBE a su nombre para pagar una tarifa más económica. Incluso el sitio web oficial de SUBE, al cual se debe acceder para registrar la tarjeta, mostró problemas durante los últimos días, llegando a colapsar y caerse.

A través de redes sociales, las autoridades hicieron eco de dichos reclamos. "Debido a la gran cantidad de personas que se están registrando pueden presentarse demoras en nuestros canales de atención virtual", se puede leer en una de las publicaciones del sistema SUBE.

Grabois, sobre los problemas con la SUBE: “Hay una mezcla de ineptitud e insensibilidad muy grande”

Además de sus críticas en redes sociales, Grabois hizo un fuerte descargo este jueves contra el aumento de tarifas de transporte y la situación económica durante el programa "A la Barbarossa" que se emite por Telefé. Al ser consultado sobre la situación con las tarifas, Grabois afirmó que "hay una mezcla de ineptitud e insensibilidad muy grande”.

Al iniciar la entrevista, la conductora del programa, Georgina Barbarossa, quién afirmó estar muy "triste por la situación" que se vive en el país, consultó a Grabois su opinión por el escenario actual. En respuesta, el dirigente social declaró que "sin un modelo mental solidario las estructuras no cambian".

Y agregó que un modelo solidario es "la base necesaria para un cambio de estructura" en referencia al avance de la pobreza en la Argentina, que según datos de la UCA sería de 44.7%. Además agregó que sin una estrategia de planes sociales esa cifra podría llegar al 50%.

Juan Grabois, abogado y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, responsabilizó al gobierno de Javier Milei por no estar tomando las medidas adecuadas al afrontar la crisis económica en Argentina y por no contemplar a aquellos que se encuentran excluidos.

"Con Bergoglio hacíamos misas donde planteábamos el escándalo de la pobreza cuando estábamos en un 25%", dijo Grabois.

Recordando épocas pasadas, el militante le comentó a Georgina que con Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, realizaban misas para concientizar a la población: "Con Bergoglio hacíamos misas donde planteamos el escándalo de la pobreza y estábamos en 25%. Entonces, un gobierno que se va con 43% es una tragedia".

Sobre esto agregó que, si bien él nunca fue funcionario público, militó para el Frente de Todos, lo que conlleva una responsabilidad.

"Tengo que pedirles humildemente perdón por eso", sentenció Grabois.

Explicó que "si bien yo no fui funcionario, milité para el Frente de Todos, y tengo una responsabilidad". Por eso, "tengo que pedirles humildemente perdón por eso. Yo soy parte de un movimiento social, que aunque no sea parte de la conducción de ese movimiento social, porque hace un año y medio decidí otro camino en la vida que es la política institucional, tengo responsabilidad en no haber luchado lo suficiente para torcer políticas que no iban al rumbo correcto".

