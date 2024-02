Diego Reynoso: "El Gobierno no registra que el 56% que lo votó no está de acuerdo en todo"

Diego Reynoso criticó que Milei se enfrente y acuse a los gobernadores, cuando el problema no radica en ellos, sino en la construcción política de respaldo en el Congreso. “Me parece que el Gobierno se equivoca en ese diagnóstico. Y si hace un mal diagnóstico, probablemente elijan malas soluciones”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Reynoso es politólogo y co-fundador de Opinión Lab. Además, es investigador independiente del Conicet y profesor de la Universidad de San Andrés.

Los números de Milei, a dos meses de mandato

¿Y ahora qué?

Primero esperar que el presidente regrese a Argentina. Esperemos tengan a bien hacer un diagnóstico adecuado de la situación, porque me parece que una de las cosas que el Gobierno no termina de registrar es que ese 56% de los votos que recibieron en segunda vuelta, primero, no es un 56% que, programáticamente, esté de acuerdo en todo con el Gobierno y, en segundo lugar, no es un 56% que lo habilite a tener una mayoría en el Congreso. De hecho no la tiene, tiene 37 diputados y 7 senadores, y daría la impresión que el Ejecutivo no registra la condicionalidad institucional de eso.

¿Qué votó la Argentina? ¿Se puede hablar de un mandato y cuál es? ¿Es la gente quien construye el mandato o es el líder quien debe construir lo que la gente no sabe que quiere?

Claramente no hay un mandato claro, porque no se dicen las razones y motivos por los cuales se vota a alguien. La gente selecciona a los diferentes líderes y a los representantes, y una vez que selecciona a esos líderes y representantes, con esa distribución del poder, la élite política tiene que llevar adelante un gobierno. Esto es lo que tiene el Gobierno. Si se quiere, la interpretación que se podría hacer es, que los votantes distribuyeron el poder de modo tal de que tenga que haber algunos consensos, algunos acuerdos, y a partir de ahí salir adelante con la agenda, no le dieron todo el poder.

El otro día charlaba con un colega de usted, y le decía que no hay una Argentina del 56% que tenga un consenso liberal-libertario anarco capitalista, me parece que todo lo contrario, ahí es donde lee mal el gobierno el respaldo que tiene a su agenda.

Estos días, sobre todo cuando se habla de plebiscito si, plebiscito no, una de las declaraciones que se hicieron fue ¿para que? Si nos acaban de plebiscitar en diciembre, no, una segunda vuelta define quién va a ser el presidente, pero no define ni respalda la agenda, y necesariamente hay que pasar por el Congreso.

¿El presidente tiene que traicionar el discurso de campaña para ser un buen presidente?

Bueno, no necesariamente tiene que traicionarlo.

De hecho, ahí hay un gran problema. ¿Tiene un mandato y se tiene que aferrar al mandato sin importar el resultado? ¿O tiene que ir ajustando en función del resultado? Yo opino más en lo segundo. Hay que ir ajustando a partir del resultado, porque finalmente es el desempeño lo que importa en un gobierno.

Ahora, me parece que en este caso la inexperiencia, un poco la cerrazón ideológica, y quizás algo también de tipo psicológico, algo vinculado con el carácter, hacen que no estén probando de qué modo pueden llevar adelante la gestión. Parece que estamos en un momento así de zozobra grande. A veces no entendemos bien, no solo si el Gobierno va a poder o no llevar su agenda, sino si está haciendo el diagnóstico correcto respecto de su capacidad política.

Creer que hay un mandato porque se plebiscitó lo que se dijo en campaña, es el error de diagnóstico inicial. El rol de un líder es construir un relato integrador una vez que se es gobierno.

El ganador y el perdedor, todos. Todos los dirigentes tienen que hacer este esfuerzo de tratar de encontrar soluciones a los problemas que tienen, independientemente de lo que hayan dicho para ganar voluntades.

Ahora, además el voto tiene motivaciones múltiples, no es exclusivamente programático, por más que yo repita un soundbite, un slogan, la gente tiene un montón de motivaciones. Me parece que las motivaciones vinculadas con lo emocional, con el enojo, con el hartazgo, pesan mucho y no necesariamente son programáticas. Así que sí, comparto completamente eso.

Ahora, me parece que cuando no tenés las cualidades políticas para hacer una síntesis respecto de cómo tenés que llevar adelante el Gobierno, cómo unificar demandas y te quedás con los slogans o con los soundbites de campaña, estás en un problema.

Creerse su propia construcción narrativa, para decirlo de alguna manera.

Muy probablemente, por eso me parece que es profundamente ideológico eso.

¿Puede ser que no haya identificado bien que su tema no era el Congreso sino los gobernadores? ¿Y que el conflicto de poderes que va a enfrentar es, no solo con el Poder Legislativo o el Poder Judicial si mañana la Corte le falla en contra sino, con el poder de los otros Ejecutivos?

Eso es una parte. Milei simplifica acusando a los gobernadores, porque tiene 37 legisladores y tiene que llegar a 129. Fue derrotado en muchas de las votaciones particulares, lo cual es casi lo más natural que le suceda a un presidente con 37 legisladores. Entonces, me parece que tiene que ver con la forma en que construyó el consenso, no los gobernadores puntualmente con los que se ensañó.

En todo caso, cuando llegue al Senado, ahí sí, podemos discutir la dimensión más territorial del voto legislativo. Pero me parece que simplifica el acusar a los gobernadores cuando en realidad el problema es endógeno, es el problema de la construcción política del respaldo del Congreso. Ahí es donde está el problema. Me parece que el Gobierno se equivoca en ese diagnóstico. Y si hace un mal diagnóstico, probablemente elijan malas soluciones.

Los gobernadores no son solo los representantes en el Senado, obviamente los Diputados también responden a los gobernadores, y la discusión de fondo respecto del dinero, va a ser con los gobernadores. Creo que él hoy tiene tres frentes abiertos, la Corte, el Legislativo y, se le agrega otro poder que es, el poder de los otros Ejecutivos.

Estoy de acuerdo con esto, pero, en la Cámara de Diputados, el poder de los gobernadores está bastante licuado, pueden aportar cinco u ocho votos, pero no todos los legisladores responden a todos los gobernadores.

No, pero una cantidad suficiente.

Estoy de acuerdo, pero me parece que la forma en que llegas a la mayoría es parte de la construcción política y eso es endógeno, eso fue el Gobierno, no fueron los gobernadores.

