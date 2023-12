Milei dijo que llamaría a un plebiscito si el Congreso no aprueba el DNU y denunció: "Hay legisladores que buscan coimas"

El presidente Javier Milei cuestionó este martes al Congreso y a los legisladores, al señalar que podrían estar "buscando coimas" en referencia a la "lentitud" y los cuestionamientos a su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Asimismo, afirmó que si el poder legislativo no lo aprueba, llamaría a un plebiscito.

"Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder", señaló Milei en una entrevista con Luis Majul en LN+.

En esa línea, siguió: "Cristina se ha cansado de firmar DNU, Macri también firmó un montón, Alberto también, todos firman DNU, ahora si los mando yo no. Doble vara. Es porque viene el que le quita el curro a los políticos, entonces en ese caso no, y qué van a decir, que quieren morder? no, van a echarle la culpa a las formas".

Luego, Majul le preguntó si llamaría a un plebiscito en caso de que el Congreso no apruebe su DNU, y Milei respondió: "Obviamente. El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen porque quieren algo en contra de la gente".

Javier Milei contra el Congreso y los legisladores: "Parte de esa lentitud es porque buscan coimas"

Anteriormente había lanzado duras acusaciones contra legisladores: "No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él".

"Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Los que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", argumentó.

Milei señaló también que "el programa económico fue bien recibido por el mercado". "No es que el programa es amigable con las empresas, es amigable con la competencia y los argentinos de bien", expresó.

Milei afirmó que hay sectores que buscan "voltear" a su Gobierno y desafió: "Que lo intenten"

Al ser consultado sobre si veía que algunos sectores buscaban "voltear" a su gobierno, el mandatario nacional consideró que sí tenía esa mirada y advirtió: "Que lo intenten, vamos a ver si la gente los deja".

"Tres marchas en 16 días de Gobierno, ¿no pueden aceptar que perdieron?", se preguntó el Presidente, y consideró que "si sale mal (el plan económico), explota, pero si no" se hace "nada también explota".

Denunciaron a Javier Milei por abuso de autoridad en Comodoro Py

Sobre la línea para denuncias por los planes sociales que se habilitó la semana pasada, Milei señaló que se recibieron "11.000 denuncias de extorsión por parte de los piqueteros hacia los que reciben planes".

"El modelo que tanto defiende el populismo llevó los salarios a 300 dólares. El gradualismo siempre fracasó en la Argentina. No hay alternativa al shock", resaltó.

Al respecto, sostuvo que "el shock minimiza el tamaño de la recesión" porque "si lo hacés, van a aparecer las inversiones".

Milei adelantó que se imprimirán billetes de $20.000 y $50.000

"Estamos dándole un shock de libertad a la gente y esto va a en contra de los tongos de la casta", agregó el mandatario nacional, que también anticipó que se imprimirán billetes de $20.000 y $50.000.

En tanto, indicó que quiere cambiar la fórmula de movilidad para que se puedan recomponer las jubilaciones porque -según dijo- si se mantiene la que está "van a perder" con la inflación.

Al ser consultado sobre si habrá aumentos en los salarios de los empleados de la administración pública, Milei contestó que "no".

Milei se ajusta a su nuevo rol

"Las tarifas van a aumentar un tercio por año", destacó el Presidente, que también se refirió a la relación con el dueño de la red social X Elon Musk, a quien podría favorecer su DNU para el ingreso de su empresa Starlink al país.

"Elon Musk me llamó desde su teléfono personal, yo estaba esperando que fuera su asistente. Estuvo muy activo con la entrevista que me hizo Tucker Carlson, que fue la entrevista más vista de la historia de la humanidad", afirmó.

Y agregó: "Ser Presidente para mí es un trabajo. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. A mí me eligieron para hacer esto, yo lo voy a hacer, voy a hacer lo que hay que hacer".

ED