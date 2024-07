El encuentro de Milei y Macron reavivó la interna entre el Presidente y su vicepresidenta

La reunión bilateral que mantuvieron Javier Milei y Emmanuel Macron, presidente de Francia, expuso y dejó a las claras la fractura que existe entre el líder libertario y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Y el rol, en pleno ascenso, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, cada vez más determinante en la gestión.

En los pasillos de Balcarce 50 intentaron durante los últimos días bajarle el tono a la disputa luego del polémico posteo de la titular del Senado en su cuenta de X, en el que respaldó los festejos del seleccionado argentino tras obtener la Copa América con cantos contra Francia, y la posterior intervención de la hermana del jefe de Estado, aterrizando en la embajada francesa para pedir disculpas por los dichos de la dirigente.

Incluso, aseguran que el domingo habrá foto entre el Presidente y su compañera de fórmula cuando se crucen este domingo en La Rural, un gesto que, evalúan, puede ayudar a descomprimir la tensión que atraviesa el vínculo, con diferencias que datan desde la campaña electoral por los lugares de poder en la gestión, y que se intensificaron con el correr de los meses, con divergencias varias, como las cifras de las dietas en el poder legislativo.

Pero al mismo tiempo, cerca del jefe de Estado ayudan a que el fuego cruzado entre ambos exponentes de La Libertad Avanza siga encendido: durante la jornada del viernes celebraron, y se encargaron de remarcar con énfasis, el gesto que tuvo el mandatario francés en medio del encuentro con economista, con un agradecimiento a Karina.

Desde la comunicación de Presidencia, sin pudor, eligieron criticar a Villarruel al calificar de “desafortunado el tweet” que redactó y relatando que Macron, personalmente, se tomó el tiempo para decirle a la poderosa secretaria general que “le agradeció sus palabras luego de la polémica por los cánticos deportivos” y que “apreció su intervención”.

Y por lo bajo, siguieron cuestionando a la titular del Senado. “Estuvimos al borde de un conflicto diplomático muy grave que gracias a Karina no pasó a mayores, lo que sucedió entre Javier y Macron lo tiene que tener en cuenta Villarruel, que siempre le gusta dar la nota”, planteó una voz oficialista sobre lo sucedido.

No obstante, la postura en La Libertad Avanza en torno a qué juega Villarruel con sus posiciones y gestos no es ecuánime. Hay dirigentes que recorren a diario Balcarce 50 que señalan que no es momento de salir a cuestionar abiertamente a la persona que preside la Cámara alta, una figura clave para el electorado libertario.

“La gente la banca, se lo vio en las redes sociales, y es algo genuino, no hay trolls detrás de las menciones positivas. Simplemente se equivocó al tirar el posteo a días del viaje del Presidente a Francia y la mención de país colonialista, pero fue un tweet espectacular, hasta fue elogiado por muchos peronistas no kirchneristas”, aclara ante PERFIL una fuente de LLA que se dedicó a analizar las repercusiones del posteo.

Otro dirigente del oficialismo también valora la actitud de Villarruel, “siempre va al frente sin medir consecuencias” lanza. No obstante, advierte que está haciendo todo lo posible para jugar “fuerte” en el armado electoral de 2025. “Quiere ser candidata y ahí se equivoca”, describe.

Mientras que un miembro del poder legislativo de LLA que mantiene conversaciones regulares con Milei y Villarruel, que incluso le escribió por estos días a la dirigente para brindarle su respaldo, pronostica que pese a todo, existirá convivencia y los decibeles terminarán en baja. “Cada vez que hubo ruido en la relación, Javier se saca una foto con ella, mete algo en X. No va a ser la excepción”, anticipa.

Ante este marco, cerca de la Vicepresidenta dejan en claro que no tiene ninguna aspiración electoral de cara a 2025 y su cabeza está colocada en el Senado. No piensa romper el espacio que la depositó en la Cámara alta, más allá de las divergencias con el jefe de Estado, y es consciente que su figura sigue generando un amplio respaldo en el universo libertario que elige las redes para sentar posicionamientos. “Ella ve todo”, dicen desde su lado.

Más allá de que el propio Javier Milei se mostró molesto con su compañera de fórmula, quien no está dispuesta a abrirle devuelta el juego es Karina Milei. Y aunque pareciera difícil por todo el poder que ya ostenta, la Secretaria General de la Presidencia sigue ganando terreno.

Esto es algo que hasta se refleja la comunicación oficial cada vez que tiene que mencionarla, sobre todo en los viajesal exterior, sus movimientos tienen el mismo status que los de su hermano. “El presidente Javier Milei y karina Milei se reunieron con el Presidente Emmanuel Macrín en el Palacio del Eliseo”, dice el primer párrafo de la información que distribuyó la Casa Rosada. Totalmente a la par.

Karina Milei se quedaría en Francia tres días más para promocionar la Argentina, ya que se quedó con el control de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Marca País. Esto puede también ayudar a descomprimir el reencuentro entre el Presidente y su vicepresidenta el domingo. Karina suele acompañar a Milei a todas las actividades, pero esta vez podrá faltar y su ausencia estará justificada.

Reunión con empresarios

En su gira Milei se reunió también con empresarios de Francia en un encuenro del que apenas se difundió una foto y una frase: “Gran expectativa por el camino que está recorriendo la Argentina. Fin”, comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Asistieron a la reunión con el mandatario Estelle Brachlianoff; directora ejecutiva de Veolia Environnement, cuya compañía desarrolla de gestión de agua, residuos y energía; Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, del sector petroquímico y energético; y el multimillonario checho Xavier Niel, de la industria de las telecomunicaciones y la tecnología.

También participaron Alexandre de Rothschild, presidente ejecutivo de NM Rothschild & Sons; y Thomas Triomphe, el CEO de Vacunas de Sanofi, involucrado en la prevención de la infección respiratoria aguda baja (IRAB) en recién nacidos y niños.