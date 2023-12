Finalmente llegó el momento que se esperaba y el presidente Javier Milei, a tan solo diez días de haber asumido oficialmente el cargo frente al Gobierno, anunció en la noche del miércoles y en cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de "Bases para la reconstrucción de la economía argentina", conteniendo un megapaquete de desregulación económica que afecta a varios sectores.

Lo cierto es que se publicó el decreto de 86 hojas conteniendo 364 normas desregulatorias. En lo que refiere puntualmente al servicio de internet satelital, el texto incluye en su Capítulo II, una serie de modificaciones a la ley Argentina Digital, Ley N° 27.078. En ese sentido, la normativa establece que “la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre”.

El nuevo guiño a Elon Musk

El Gobierno libertario dio clara muestra de afinidad, con un nuevo guiño al empresario magnate Elon Musk. Precisamente al momento de anunciar la medida de desregulación de los servicios de internet satelital, destacó que la finalidad era “permitir el ingreso de empresas como Starlink”, la compañía de uno de los ejecutivos tecnológicos que lideran y actual hombre más rico del mundo, según el último relevamiento de la revista Forbes para diciembre de 2023. Con una fortuna que aumentó en USD 28 mil millones en noviembre de este año y alcanzando un patrimonio de USD 245.000 millones.

Durante el anuncio oficial, el presidente Javier Milei aseguró que la medida apuntaba a “permitir el ingreso de empresas como Starlink”, la compañía global de servicios de internet por satélite fundada por Elon Musk en 2015, integrada a la empresa matriz Space X, también de su propiedad.

Un vínculo consolidado post balotaje

Cabe destacar que el hombre que detenta la fortuna personal más grande del planeta, según el medio estadounidense especializado en negocios y finanzas, fue abiertamente “elogioso” con el referente de La Libertad Avanza, muy particularmente después del resultado victorioso en el balotaje del 19 de noviembre pasado.

El mismo día de las elecciones en segunda vuelta, el magnate expresó su alegría tras la victoria de Milei. Así lo expresó el fundador y CEO de Tesla, X y Space X, con un comentario muy positivo al posteo del usuario “EndWokeness” en su red social sobre el resultado electoral. El mensaje decía en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”. No se hizo esperar la sucripción por parte de Musk: “Prosperity is ahead for Argentina”, es decir como suerte de augurio positivo vaticinó “Hay prosperidad para la Argentina”.

Según informa la compañía en el sitio web oficial de la empresa, el servicio de conectividad satelital de Musk estará disponible y operativo en Argentina el año próximo: “Starlink se centrará en proveer servicio en su área a partir del segundo trimestre de 2024”. Esto fue confirmado también por la actual ministro de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, al momento de responder al comentario de un usuario en la red social X. “Estamos en eso”, cuando un usuario posteó: “Me vuelvo loco, ¿Llega Starlink a la Argentina?".

¿Qué establece el DNU?

El texto del decreto establece que:

– “Registro. La provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre. Se requerirá a los titulares de tales sistemas el correspondiente registro para su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias sobre otros sistemas conforme a la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación. La prestación de cualquier Servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen general de prestación de Servicios de TIC establecido en la presente ley”.

También precisó que:

– Se incorpora “como servicio que podrán registrar los prestadores de TIC, al servicio de Radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo. El servicio de Radiodifusión por suscripción se regirá por los requisitos que establecen los artículos siguientes de la presente ley y los demás que establezca la reglamentación, no resultándole aplicables las disposiciones de la Ley N° 26.522”.

Asimismo definió que:

- Radiodifusión por suscripción es “toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por público determinable, mediante la utilización del espectro radioeléctrico o mediante vinculo físico o satelital, indistintamente. Incluye el servicio de radiodifusión ofrecido por un prestador de servicios TIC que utilice la tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP (IPTV), para el acceso de los programas en vivo y/o televisión lineal”.

Starlink avanzó en Sudamérica

El servicio de Starlink, que en su sitio web se define como “Internet de alta velocidad. Disponible en casi cualquier lugar del mundo”, se desplegó abarcando ampliamente la zona sudamericana. De hecho con el ingreso en la red de conectividad satelital, de países como Guyana, Surinam, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, todos los países del continente Sudamericano, a excepción de Venezuela, tendrán operativo el servicio hacia finales del 2024.

Lo cierto es que la compañía aeroespacial SpaceX lleva lanzados de modo exitoso casi 5.000 satélites que conforma su constelación y provee internet de alta velocidad a más de 2 millones de lugares en todo el mundo, desde hogares hasta lugares más alejados de las grandes ciudades del mundo.

Camino allanado para Elon Musk

De este modo, quedaron abiertas las puertas para la empresa Starlink para sumarse al rentable negocio de las telecomunicaciones en Argentina. Así la compañía competirá contra empresas dedicadas a la provisión de internet satelital. Por su parte los analistas del rubro pronostican que “La liberación de los servicios de internet satelital anunciada generará un cambio en el mercado de la comunicación en Argentina y podría beneficiar a ciertos sectores productivos”.

No obstante señalan que el ingreso de Starlink implicaría "una opción más" frente a las empresas que ya operan en el país. A su vez, destacan que si bien "es una empresa joven a nivel mundial, ya logró alcanzar dos millones de accesos a nivel mundial, de los cuales cerca del 10% corresponde a América Latina”. Lo cierto es que "a nivel global no reemplazó los sistemas satelitales, sino que encontró un nicho en segmentos específicos donde no hay conectividad o es mala".

Ciertamente, se espera que la compañía de Musk compita en el negocio local, por los usuarios frente a otros grupos dominantes en el mercado de internet satelital.

JL