Elon Musk criticó a las empresas que sacaron la pauta de X (Twitter)

La volatilidad emocional de Elon Musk va en sintonía con las miradas contrapuestas que hay respecto de X (ex-Twitter). Hace dos semanas, cuando varias empresas internacionales comenzarón a levantar la pauta publicitaria de esa red social, Musk dijo. “Los tribunales abren el lunes y X Corporation presentará una demanda termonuclear contra Media Matters (for America) y todos aquellos que se confabularon en este ataque fraudulento contra nuestra compañía”.

Esa bravuconada posteada en X, no se convirtió en una amenaza que finalmente cumpliera de manera efectiva ante tribunal alguno de Estados Unidos. Sino más bien, aconsejado por el directorio de X o razonando él mismo qué resultado legal podría conseguir, Musk fue por otra vía para demostrar que la acusación de Media Matters for America estaba equivocada. Esto es, Elon Musk no tiene ni sentimientos antisemitas ni tampoco dio una aprobación a posteo alguno que valide ese señalamiento en un momento de tanta hipersensibilidad por el conflicto Israel-Gaza. De hecho, en un foro que hace unos días organizó en Nueva York el medio New York Times, Musk mostró el colgante que usa en su cuello con la frase “Bring them home” (De vuelta a casa), lema de quienes piden la liberación de los rehenes israelíes que todavía conserva el grupo terrorissta Hamas. También, hace una semana, viajó a Israel y se entrevistó con Benjamín Netanyahu.

Sinceramiento. Pero cuando todo parecía retomar el cauce natural donde la violencia verbal estaba excluida, Elon Musk lo hizo de nuevo en el mencionado foro del New York Times. Y su objetivo de ataque fue Bob Iger, CEO global de Disney. “Iger debería ser despedido inmediatamente”, escribió Musk en X. “Walt Disney se está revolviendo en su tumba por lo que Bob le ha hecho a su compañía”. Ese mismo día, Disney había decidido dejar de anunciar en X como otras empresas. ¿La razón? “Simplemente sentimos que la asociación con... Elon Musk y X no era necesariamente positiva para nosotros”, comunicó Iger. Consultado por esto, Musk también disparó con un “que se vayan a la m...” las empresas levantan la pauta, pero también reconoció que “lo que este boicot publicitario va a conseguir es matar a la empresa (X, ex Twitter)”.