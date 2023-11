Elon Musk en el centro de una tormenta por un posteo antisemita en X

El magnate Elon Musk se encuentra en el ojo de una tormenta después de haber comentado positivamente un posteo antisemita en su red social X (antes conocida como Twitter) y reaccionó anunciando un "juicio termonuclear" contra sus acusadores. En medio de la controversia, X está perdiendo grandes anunciantes publicitarios, entre ellos los colosos Disney, IBM y Apple.

Todo comenzó el miércoles último cuando Musk, de nacionalidad estadounidense pero nacido en Sudáfrica en 1971, reaccionó a un post que repetía una teoría conspirativa antisemita y anti-minorías.

La publicación original decía que los judíos impulsan un "odio dialéctico contra los blancos" y "quieren que la gente deje de utilizar" ese tipo de odio "contra ellos".

Además de renovar esa antigua historia antijudía, el autor de ese post reportaba la supuesta presencia de "hordas de minorías inundando" los países occidentales.

Desafortunadamente, a Musk se le ocurrió comentar el posteo racista con un "has dicho una gran verdad", endorsando así la teoría conspirativa de grupos de extrema derecha conocida como Great Replacement, o el Gran Reemplazo, según la cual las minorías están desplazando a la "raza blanca".

Elon Musk praises the antisemitic replacement theory that motivated a mass shooting as the “actual truth.” White nationalists are already celebrating. https://t.co/5MQYNfgBaR

Para peor, el empresario dueño también de Tesla y de SpaceX cometió este desliz pocas semanas después del ataque terrorista del 7 de octubre contra el sur de Israel, que dejó más de 1200 muertos y creó una preocupante oleada de antisemitismo alrededor del mundo.

Con más de 163 millones de seguidores en X, la red social que adquirió en unos 44.000 millones de dólares en el 2022, era imposible que el comentario de Musk pasara desapercibido.

Además de las recriminaciones de las organizaciones que luchan contra el racismo y el antisemitismo, el magnate, considerado a menudo el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 180.000 millones de dólares, fue reprendido por la propia Casa Blanca.

"Es inaceptable repetir una horrible mentira" después "del día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto", dijo Andrew Bates, uno de los portavoces del presidente Joe Biden, en referencia al ataque cometido a principios de octubre por el grupo islamista palestino Hamas.

Quizás más preocupante para Musk, quien ya mantenía relaciones ambiguas con la Casa Blanca, sea la catarata de suspensiones de cuentas publicitarias en X, comenzando por IBM, Disney y Apple y siguiendo con Warner Bros Discovery, Lions Gate Entertainment y Paramount Global, entre otras.

Frente al vendaval, el dueño de Tesla reaccionó este sábado amenazando con una gran ofensiva legal contra Media Matters, un conocido media watchdog o grupo que monitorea medios, de tendencia izquierdista y con base en la ciudad de Washington, que denunció públicamente su posteo.

El primer ministro Netanyahu, su esposa Sara y Elon Musk en la planta de Tesla en California en setiembre del 2023 (Foto: Avi Ohayon / GPO)

"En la primera fracción de segundo después de que abran los tribunales el lunes, X Corp presentará una demanda termonuclear contra Media Matters y todos aquellos que se confabularon en este ataque fraudulento a nuestra empresa", advirtió el multimillonario.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ