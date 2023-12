Una entidad de inquilinos rechaza el DNU de Milei: "Favorece a los poderes económicos”

El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió este jueves sobre las consecuencias de la derogación de la Ley de Alquileres incluida en el decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial y convocó a una movilización nacional que coincidió con los cacerolazos que se generaron durante la segunda noche de protestas contra el DNU de Javier Milei.

"El decreto del presidente Milei establece que nos pueden cobrar alquileres en cualquier moneda, en dólares, en euros, en lo que se les antoje, que ya no hay plazo mínimo legal para los contratos de alquiler de vivienda, o sea, nos van a poder hacer firmar contratos por 15 días, por un mes, por dos meses", señaló el dirigente.

En declaraciones a Télam, Muñoz dijo que a partir de la derogación de la Ley de Alquileres "las actualizaciones pueden estar atadas a cualquier índice, público o privado, el IPC, la inflación, por supuesto que es lo que se le antoje a la inmobiliaria, 30% mensual, o atar el precio del alquiler al dólar blue, a la nafta o a lo que quieran".

Muñoz: "No hay país del mundo donde hoy se lleven adelante políticas de este tipo para proteger la vivienda"

"Creo que claramente es un gobierno que ha escrito este decreto en función de los poderes económicos más importantes de la Argentina e internacionales, nos parece muy importante esto", remarcó el presidente de Inquilinos Agrupados, quien recordó que "no hay país del mundo donde hoy se lleven adelante políticas de este tipo para proteger la vivienda".

En este contexto, convocó para las 20 de este jueves a concretar movilizaciones de organizaciones de inquilinos en todas las ciudades del país. "Hay algo fundamental y es que ninguna sociedad se desarrolla si no tiene la gente (los que no tenemos vivienda) un lugar donde dormir, donde vivir, por lo tanto a las 20 horas hoy todas las organizaciones inquilinas salimos a las calles", comentó.

Las inmobiliarias respaldaron la medida y aseguraron que habrá más oferta para alquilar

Entidades que agrupan a operadores del sector inmobiliario calificaron de auspiciosa la derogación de la Ley de Alquileres y aseguraron que a futuro la oferta de inmuebles crecerá. "La libre pactación en las condiciones de los contratos de locación permitirá a los inmobiliarios trabajar en acercar las partes para concretar los entendimientos", afirmaron desde el Colegio Inmobiliario, entidad que agrupa a los Corredores de la Ciudad de Buenos Aires.

"Todas estas disposiciones anunciadas tendrán como respuesta el aumento de la oferta de los inmuebles para alquiler. Cuanto más rápido se despejen las incógnitas en varios aspectos de la política económica, antes se producirá la recuperación de nuestro sector", agregaron. En la misma línea, expresaron desde la Cámara Inmobiliaria Argentina: "Es lo que veníamos solicitando”.

“Creemos que va a ser positivo tanto para inquilinos como para propietarios, vamos a tener un mercado más dinámico, con más oferta y con valores más lógicos", explicó a Noticias Argentinas Iván Ginebra, presidente de la Cámara. Sin embargo, Ginebra descartó que exista la posibilidad de que bajen los precios de los alquileres, principalmente debido a la inflación.

“Rebelión inquilina”: repercusiones ante la desregulación de alquileres

"No es la solución definitiva. Hay que buscar un mayor incentivo a la oferta para que se construya más vivienda, haya más oferta y la gente pueda alquilar de manera más accesible. Y por supuesto sigue estando el problema macro que es la pérdida del poder adquisitivo y la inflación", dijo. A pesar de ello, Ginebra opinó: "Estamos mejor que hace unos días".

Marta Libera, vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sostuvo que "esto es algo positivo para que haya una flexibilidad y las partes acuerden y puedan ir adaptándose a la inflación". "Van a ser acuerdos, se puede hacer cada 6 meses, 4 meses, esto va a permitir que haya más unidades en alquiler", mientras que "en este momento los inquilinos no tienen elección porque no hay oferta y tienen que caer en contratos informales que también son de riesgo", agregó.

Por su parte, Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, dijo a Télam: “Desde el sector inmobiliario estamos satisfechos respecto de la derogación de la Ley de Alquileres. Desde siempre sostuvimos que el Estado no debía inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados, por lo que apoyamos esta medida”, insistió y definió que “fueron tres años y medio de pesadilla para nosotros, para los propietarios y para los inquilinos”.

Qué dice el DNU sobre la Ley de Alquileres

La normativa publicada este jueves sostiene que "los inconvenientes y penurias que el exceso de regulación normativa han aparejado en las convenciones privadas, especialmente en los contratos de locación de viviendas, es un hecho público y notorio, con graves consecuencias tanto para locadores como para locatarios y la virtual destrucción del mercado inmobiliario".

"En forma concordante, deviene imprescindible la derogación de la nefasta Ley de Alquileres N° 27.551", agregó el DNU. La nueva norma establece que "los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato".

"Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres", detalla la nueva normativa. Además, establece que "si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada".

Los contratos de alquiler en curso vigente no sufrirán modificaciones

Específicamente, el DNU deroga la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020 y la reforma implementada en 2023, que establece una duración de tres años para los contratos de locación, fija condiciones de actualización, cada seis meses en la actualidad, y la obligatoriedad de registrar en pesos los contratos en la AFIP.

Esa primera ley establecía que los contratos podían aplicar aumentos anuales con actualización por el índice de contratos de locación, que el Banco Central publicaba mensualmente y estaba conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

En octubre de este año, la Ley se modificó y se redujo a 6 meses el plazo de actualización de los valores, al tiempo que se cambió el ICL por la fórmula Casa Propia, que se utiliza para los créditos Procrear, y que se calcula con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). El DNU no se refiere a los contratos ya firmados y no puede actuar de forma retroactiva, por lo que todos los alquileres en curso vigente no sufrirán modificaciones.

