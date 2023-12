Gervasio Muñoz: “Se está institucionalizando el sálvese quien pueda”

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, expresó que la derogación de la ley de alquileres que impulsa Milei va a colocar en una situación dramática a los inquilinos. “Vamos a una crisis no solo habitacional, sino social”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: Va a ser derogada la Ley de Alquileres con el fin de que el proceso de alquilar vuelva a ser un acuerdo entre privados. ¿Qué pensás de está idea?

Primero una aclaración, los contratos de alquiler son acuerdos entre partes bajo un marco regulatorio. Hoy el acuerdo dice que el plazo mínimo de alquiler es de 3 años y el máximo es de 20 años. Cuando uno va a la inmobiliaria no tiene la posibilidad decirle quiero firmar por 5 años que lo habilita la ley. Pero, te van a decir: “no, lo vas a firmar por 6 meses y punto”. Ya hay un nivel de ilegalidad absoluto en el mercado inmobiliario. Lo que quiero remarcar es que el acuerdo entre privados no significa que no haya marco regulatorio. Lo que se quiere hacer es que no haya marco regulatorio y que el acuerdo entre privados no tenga ningún tipo de base de derechos y obligaciones.

Esto significa que entres a una inmobiliaria y te digan: "acá se firma por un mes"; que a otra persona le digan que se firma por un año y a otra que se paga en dólares o en euros. Eso es lo que se está discutiendo hacer por decreto. La problemática del alquiler es fundamental en la población y es profundamente subestimada por la política de Estado, a tal punto que no existe política (salvo discutir leyes que no se cumplen en el Congreso Nacional). Por eso, la derogación de la ley por decreto o a través de otra ley, nos pone en una situación muy distinta. No solo va a ser dramática para los inquilinos, sino inclusive para los pequeños propietarios que tienen viviendas en alquiler.

Lo que se va a desatar de acá en adelante es algo que ya sucedió en otros momentos de la historia. Van a haber judicializaciones por suspensión de pagos de alquileres y a su vez pequeños propietarios que no van a poder cobrar. Vamos a una crisis no solo habitacional, sino social.

Alejandro Gomel: Ahora no estamos en un buen momento, la situación ya es complicada desde hace un tiempo. ¿Falló la ley o no pasa por ahí el problema?

Yo te lo resumiría con una comparación de lo que ocurre con los Precios Justos. La gente cada vez llega peor a fin de mes ¿falla Precios Justos?. Te diría más, cuando ibas al supermercado te encontrabas con esos precios. En el caso de los alquileres, ni siquiera encontras una ley.

Cuando se sancionó por primera vez la ley de alquileres, en 2020, el mercado se organizó de una forma que antes no necesitaba; porque, quien decidía cómo se alquilaba en Argentina era el propietario. Sucedió una anomalía, que no ocurría desde la dictadura hasta este momento, la forma de alquiler, la proponían los inquilinos. Eso organizó al mercado inmobiliario y realizó un golpe de mercado: quitó las viviendas del mercado, dolarizar los alquileres, un lobby feroz y el incumplimiento de la ley.

AG: ¿Se boicoteó la ley entonces?

Sí claro, como cualquier ley en la que el mercado no esté de a favor, el poder te la boicotea. Sumale, ninguna instancia o intermediación del Estado para que esa correlación de fuerzas entre los que necesitamos un lugar donde vivir y los dueños de la vivienda se equilibre un poco.

Es obligatorio registrar los contratos de alquiler en la AFIP. Sobre 3 millones de contratos de alquiler que hay en la Argentina, solo están registrados 140 mil. Uno se pregunta entonces, para qué está el Estado y para qué sirve. Las consecuencias de la frustración con el Estado generaron un voto antiestado y antipolítica, porque un sector muy grande de la población pretendía que el Estado intermedie para equilibrar derechos y fracasó.

Concentración de viviendas, aumento de inquilinos

Claudio Mardones: Estamos en un escenario donde algunos inquilinos están asistiendo a la finalización de sus contratos, ¿qué estás viendo para este verano donde muchos tratan de seguir dolarizando los alquileres? ¿Cesación de pagos, una posible ola de desalojos, o una judicialización de los vencimientos por no pagar? ¿Crees que va a haber una instancia de negociación para encontrar una salida o directamente va a ser el sálvese quien pueda?

Se está institucionalizando el “sálvese quien pueda”. En materia de vivienda imagínate las consecuencias y se profundiza cuando Milei dice que va a derogar la ley de alquileres. Después de haber ganado pone como uno de sus principales ejes que no haya ley de alquileres. A partir de ahí lo que se ve (y yo hace mucho tiempo no lo veía), es gente que no sabe donde va a ir a vivir dentro de una semana. Hay jubilados, jóvenes y familias enteras que nos escriben o nos vienen a ver y directamente se ponen a llorar porque no saben donde van a ir a vivir con sus hijos, esto es lo que estamos viviendo.

Es un momento de transición hacia olas de desalojos, de judicialización y, por eso, nosotros estamos armando un equipo legal exclusivo para frenar los desalojos. Es incierto hasta donde va a llegar. No se trata de un problema solo de viviendas sino que va a desatar una crisis social muy fuerte. Además, las medidas económicas van a impactar en los propietarios y no los rentistas que perciben rentas por alquiler. Por ejemplo, mi vieja estaba a punto de jubilarse, vive en su casa, y le llegaron expensas de 40 mil pesos, gana 200 mil pesos.

Lo que sucedió post 2001, en Argentina, fue que bajó muchísimo el porcentaje de propietarios porque necesitaban sobrevivir y para eso vendían sus departamentos que los terminó comprando el mercado. Comenzó, en ese momento, un proceso muy fuerte de concentración de las viviendas para alquiler y de iniquilización. Tengamos en cuenta que, solo en la Ciudad de Buenos Aires, había un 20% de inquilinos, y hoy tenemos más de un 40% de inquilinos. Además, tenemos la tasa de propietarios más baja pre-peronismo. Perón asume en el ‘46 con una tasa de inquilinos de alrededor del 65%, estamos hablando de un porcentaje aproximado de un 35% de propietarios de viviendas. Hoy estamos en un 54%.

La crisis económica va a ser muy difícil de resistir sobre todo porque hay una inquilinización muy grande en la Argentina. Es uno de los temas que se discute en todos lados, “che, no sé dónde me voy a vivir” se escucha mucho.

A mi me sorprende mucho que en estos años a pesar de que es una discusión social y pública permanente, la política haya tenido una actitud tan irresponsable. Massa dijo, desde la Cámara de la Construcción, que la ley de alquileres no funcionaba; Bullrich y Milei diciendo que quieren derogar la ley de alquileres. Eso ha generado que el mercado inmobiliario avance de una manera feroz.

NA: Hay una realidad en la que nadie se termina de poner en el lugar del que verdaderamente tiene que alquilar. Si bien hay que buscar una solución para ambos; lo cierto es que, son distintas urgencias las de un propietario que probablemente tenga una vivienda para alquilar y la de un inquilino que no tiene donde vivir.

La solución para ambas partes, es que el inquilino pueda vivir y pagar el alquiler para que el propietario pueda cobrarlo.

NA: Claro, porque sino tampoco le sirve al propietario. Lo que está pasando es que saca su vivienda de la oferta.

Ayer me escribió un periodista que me comentó que su madre tiene una vivienda en Santa Fe para alquilar, ella es jubilada y ese alquiler es un ingreso para vivir un poco mejor. Preocupado me planteo que si le dice al inquilino que va aumentar no se lo va a pagar. “No consigo a nadie que lo pueda pagar, no sé qué hacer con mi vieja”, me dijo.

Ahora está el otro problema. El sector que saca las viviendas del mercado y que concentra la mayoría de viviendas en Argentina, no necesita que haya alguien viviendo adentro y pagando un alquiler.

NA: La situación más crítica es para aquel que le duplican o triplican el valor del alquiler y tiene que irse a la calle al no tener otro lugar donde ir, y peor aún si tiene familia. Esta situación es de una urgencia que no puede esperar.

Así es, y esta situación es generada por los grandes tenedores de viviendas de la Argentina que han llevado adelante un golpe muy fuerte.

