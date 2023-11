En el raid mediático de los últimos días, el presidente electo Javier Milei brindó varias definiciones sobre su política económica y aseveró que buscará derogar la ley de alquileres que fue sancionada por el Congreso a mediados de octubre.

A propósito de la normativa actual, Milei planteó la necesidad de “derogarla y entender que es un contrato entre partes” que debería regirse bajo los preceptos del Código Civil y Comercial. A la vez, anticipó que eliminará la prohibición de fijar los acuerdos en moneda extranjera.

Libre comercio: ¿A qué sectores beneficiaría y a cuáles perjudicaría?

Respaldo de las cámaras inmobiliarias a Milei

En principio, las principales entidades inmobiliarias del país respaldaron las declaraciones del líder de La Libertad Avanza mediante un comunicado firmado por la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA), entre otras.

"Celebramos que a pocas horas de haber sido electo, Javier Milei haya declarado la necesidad de derogar la ley de alquileres, en línea con lo que nuestras instituciones siempre hemos sostenido con vistas a resolver el grave problema generado por la legislación vigente", resalta el texto que lleva la firma de 19 instituciones.

Al mismo tiempo, reclaman la conformación de una "mesa nacional de la vivienda" donde participen los referentes del sector junto con el equipo técnico definido por el gobierno entrante a fin de pergeñar "nuevas políticas de incentivo a la generación de mayor oferta de viviendas en el país".

En diálogo con PERFIL, el titular de la CIA, Iván Ginevra, adjudicó los puntos débiles de la reglamentación en curso a la coyuntura macroeconómica y a "la falta de poder adquisitivo de las personas y la inflación que estamos atravesando".

Bajo su perspectiva, la regulación del mercado inmobiliario "solamente agrava el problema porque disminuye la oferta". "Hasta que no se derogue la ley actual va a seguir profundizándose la caída de la oferta de las propiedades en alquiler", sumó.

A su turno, el presidente de FIRA, Emilio Caravaca Pazos, remarcó que "la derogación de leyes que en la generalidad no han tenido aceptación, no implica que valga todo o que no existan normas a respetar".

"Igualmente habrá que ver cómo se lleva adelante la derogación de la normativa de alquileres, ya que de eliminarse las dos leyes sancionadas desde el 2020 los alquileres aún seguirán estando regulados por el Código Civil y Comercial, al igual que cualquier otro tipo de contratación", argumentó.

Los efectos inmediatos del anuncio de Javier Milei

Por su parte, el fundador de Like Propiedades Gustavo Ortolá anticipó que frente a los anuncios de desregulación que esgrimió Javier Milei, "nadie va a querer hoy firmar un contrato hasta que esto se resuelva y se genera una situación de inestabilidad precaria, que ya veníamos viviendo".

En medio del debate por la posible privatización, Aerolíneas Argentinas aumentó sus pasajes hasta un 20%

No obstante, el desarrollador se mostró a favor de la propuesta del libertario al consignar que "la eliminación de la ley y la vuelta al Código Civil y Comercial, regulando las relaciones entre privados, va a destrabar la postura del propietario, que estaba muy sesgado a no poner su propiedad en alquiler porque veía que el coeficiente de ajuste no era positivo en relación con la inflación".

Y agregó: "Si se deroga la ley, llevaría la situación a la previa de julio de 2020 donde por más que teníamos inflación, los contratos y los acuerdos entre las partes se resolvían mejor que ahora. Había mucha más oferta y eso hace que los precios no suban como subieron exorbitantemente en estos últimos meses".

Críticas de inquilinos a la propuesta de Javier Milei

Del otro lado del debate, los inquilinos se pronunciaron en contra de la idea de Milei de eliminar la ley de alquileres, que incluye contratos de tres años con aumentos semestrales y ajustes en base al coeficiente de Casa Propia.

"Desde que lo dijo, se suspendieron las firmas de los contratos de alquiler. El mercado está esperando que no haya marco regulatorio. En una relación tan desigual, en donde uno está haciendo un negocio y el otro tiene una necesidad básica, no hay posibilidad de acuerdo entre las partes", juzgó el titular de la Federación de Inquilinos Nacional Gervasio Muñoz.

Siguiendo esa línea argumental, Muñoz alertó que se ampliará la falta de inmuebles para alquilar hasta que exista algún tipo de definición o certeza sobre el mecanismo legal para pactar un acuerdo locativo.

Qué pasará con los contratos si Milei deroga la ley

Los referentes inmobiliarios y los representantes de inquilinos consultados por PERFIL coincidieron que en caso de que el espacio político que conducirá los destinos del país a partir del 10 de diciembre logre derogar la ley de alquileres, los contratos previamente firmados no se caerán.

Respecto de este tema, las normativas jurídicas no son retroactivas y, por lo tanto, todo contrato de locación rubricado antes de la modificación de las reglas seguirá siendo válido hasta la fecha de finalización estipulada en la letra chica.

Plazos fijos: ¿qué pueden esperar los ahorristas tras el triunfo de Milei?

En simultáneo, Javier Milei no cuenta con los números en el Congreso de la Nación para disolver la norma presente. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza es tercera minoría y deberá negociar para alcanzar el quórum.

Al mismo tiempo, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y cerebro de la ley de alquileres anterior, Daniel Lipovetzky, rechazó la posibilidad de derogación mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial.

“El presidente no puede derogar una ley por decreto porque sería cuestionable jurídicamente. Puede ser por DNU pero sería polémico e insostenible desde el punto de vista judicial. Para derogarla tiene que salir por otra ley”, concluyó el legislador opositor en declaraciones radiales.

MFN / ED