“Es lógico que el mercado de alquileres esté mal, porque se hizo todo mal”, aseveró un asesor inmobiliario

Con la victoria de Javier Milei en el balotaje surgieron una gran cantidad de anuncios, entre ellos, la derogación de la ley de alquileres sancionada recientemente, Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el asesor inmobiliario, Daniel Zampone.

“A principio de año estábamos mal y después de la última modificación, estamos peor”, comentó Daniel Zampone. “No me parecía apropiado, a 15 días de una elección donde uno de los candidatos que tenía muchas posibilidades decía que iba a derogar la ley, generar una modificación. Eso implicó que el mercado esté peor”, agregó.

El mercado de alquileres necesita certidumbre

Posteriormente, Zampone planteó: “En 2020 yo decía que la ley de alquileres no iba a funcionar y las estadísticas me dieron la razón. Si eras inquilino tenías menos propiedades y a un precio más caro, eso lo terminaron empeorando cuando generaron esta nueva modificación”. Luego, manifestó que, “el mercado lo que necesita es certidumbre y están haciendo todo al revés. No te dan previsibilidad y te cambian las reglas de juego cada 10 minutos”.

“Cuando salió la ley de alquileres, más allá de que habíamos avisado que no iba a funcionar, la hicieron igual y en la práctica no funcionó”, recordó el entrevistado. “Faltando 10 días para las elecciones la modifican y encima esa modificación la hicieron mal. Es lógico que el mercado esté muy mal, porque se hizo todo mal”, completó.

Con el control de la inflación volverían los créditos hipotecarios

Por otro lado, el asesor inmobiliario señaló: “Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Milei y estoy a favor de que reactive el incentivo a la construcción y controle la inflación, porque de la mano de controlar la inflación vienen los créditos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si se activan los créditos, la próxima vez no vamos a estar hablando de ley de alquileres”.

A modo de cierre, expresó: “La ley de alquileres es la rama de un árbol que se viene secando hace muchos años que se llama mercado inmobiliario. Las raíces de ese árbol que se está secando son el cepo, la inflación y la falta de crédito”.