Ley de alquileres e inflación, los grandes condicionantes para los desarrollistas

Incertidumbre. Esa es la palabra que prima entre los empresarios a la hora de analizar la actual coyuntura que afecta a todo el país. Este concepto se replica en todos los sectores de la economía, pero genera un impacto mayor en el ámbito de la construcción, un rubro que necesita previsibilidad para llevar adelante proyectos que suelen demandar varios años hasta su concreción definitiva.

El balotaje del próximo 19 de noviembre promete ser un punto de inflexión frente al cual comenzará a delinearse un nuevo modelo de país.

Desarrollo Urbano: casi 8 mil lotes esperan la aprobación en el Concejo Deliberante de Córdoba

Punto a Punto dialogó con referentes del sector, quienes compartieron su mirada sobre la realidad del sector y anticipan el escenario que se viene.

Sol Martínez, Directora del Grupo Betania, consideró que “es un sector que está impactado por la coyuntura económica y política, eso se ve no solo en la disminución de las operaciones, la gente es mucho más cauta, se resguarda en moneda extranjera; sino que también estamos afectados por la provisión de materiales”, señaló la ejecutiva.

Martínez profundizó su análisis sobre este tema: “No se sabe en este momento como fijar precio de ningún tipo de cosas: falta aluminio, falta vidrio, hay proveedores que no saben si van a poder reponer ese material que están vendiendo, y el que sí vende lo hace muy caro. Se está esperando saber qué rumbo político toma el país tras el balotaje”, agregó.

Para Martínez, los dos candidatos son pro mercado, “tanto Milei como Massa, uno es más liberal y va a dejarlo todo a manos del mercado, en cambio, el otro tendrá ciertas intervenciones del mercado”, analizó.

Sobre la nueva administración que asumirá en la Municipalidad y tendrá a Daniel Passerini al frente de la misma, la ejecutiva de Betania consideró que por lo que se estuvo viendo se apunta a la modernización y en base a las pruebas que ya se realizaron se espera una mayor celeridad en los trámites.

Ley de alquileres, un problema con múltiples aristas

José Luis Acevedo, CEO del Grupo Canter, consideró que hay diferentes dimensiones, cuestiones que están afectando nuestra actividad. “Algunas son fáciles de divisar hoy y otras vamos a ver los resultados en el mediano plazo”, indicó.

“La Ley de Alquileres generó distorsiones en las variables, como ser el valor de la locación, el margen de la rentabilidad y esas distorsiones generaron que haya falta de stock en alquiler. Aún no vimos todos los efectos negativos de esa Ley, algunos están por venir y tienen que ver con la baja tasa de natalidad de nuevos edificios y de nuevas casas”, afirmó. Y agregó: “Lo mejor para el mercado siempre es dejarlo libre, cuando el estado interviene generalmente empeora la situación. No hay ejemplos en la historia de la humanidad que un mercado que operaba libremente, luego de ser intervenido, funcione mejor. El político necesita sentirse un paladín que vino a salvarle la vida a la gente y se mete en lugares donde nadie lo llamo. La nueva Ley es igual o peor que la anterior. No va a resolver los problemas de la gente.”, subrayó el empresario.

Con dureza, Acevedo amplió su mirada sobre este tema, el cual considera central. “Este tipo de leyes genera efectos mariposas. Este efecto en cadena es imposible de prever. Se estima que el 40 % de las propiedades que estaban en alquiler se pasaron a la venta, esto generó un valor artificial mucho más barato de las propiedades porque hay muchos más inmuebles. Los desarrollistas competimos ahora con gente que está dispuesta a vender a menos de lo que a mí me cuesta construirlo porque hay gente desesperada. La Ley de Lipovetzky rompió dos mercados”.

La Unicameral reformó el código electoral y ahora se podrá llamar a elecciones provinciales desde marzo

Más allá de esta coyuntura, Acevedo, destaca que en los últimos meses hubo buen nivel de ventas, principalmente generada por la incertidumbre que hay en torno a la situación política del país. “No es un crecimiento natural del mercado. Es un crecimiento que responde a factores políticos”.

“Necesitamos reglas claras”

Roberto Biolato, Director de Cobitat, sostuvo que “hay una incertidumbre por lo que va a venir, más allá del contexto actual. Además, la inflación impacta mucho en el sector. Suben todos los días los precios, más allá de la cotización del blue por lo cual se hace difícil presupuestar costos. En los últimos 15 o 20 días se ha frenado la venta. La gente vive también esta incertidumbre”.

Biolato destacó la pujanza del sector desarrollista. “Es un sector que no baja los brazos, es el sector que se activa más rápido cuando el país empieza a mejorar. El ladrillo históricamente es un refugio de valor, en este momento aún más y estamos con precios bajos históricos”, agregó. Respecto a las zonas en que se seguirá desarrollando la ciudad, el constructor destacó a los barrios de zona norte, principalmente barrios como Villa Belgrano y Villa Warcalde que “tienen zonas muy residenciales, muy verdes, buenos para desarrollar, pero para esto necesitamos tener reglas claras, luego nos acomodaremos, con eso ya sabremos donde construir y buscarle la vuelta. Necesitamos previsibilidad. Invertimos en proyectos que llevan 3 o 4 años y con reglas claras todo se hace más fácil”, concluyó.