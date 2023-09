Fernanda Miño: “La gente se va de su lugar de origen por falta de trabajo”

Fernanda Miño es la primera villera secretaria del Estado Nacional. En diálogo con Jorge Fontevecchia, la funcionaria destacó la importancia de visibilizar a las familias que sufren de la necesidad de una tierra para vivir. “No solo poner en agenda lo que ya planteamos y venimos realizando, sino también la posibilidad de que cada familia pueda tener un pedacito de tierra para vivir” afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo sería ese registro único de solicitantes de lotes? ¿A quienes estará dirigido? ¿Son todos terrenos fiscales?

Lo que hicimos en el lanzamiento de este registro en La Rioja fue presentarlo. Necesitamos tener los datos de cuántas familias están necesitadas de tierras para vivir o producir. Este registro necesita estos datos para poder planificar política pública y poder llegar con lotes y suelo urbano a las familias que lo necesitan.

¿Cómo sería a nivel nacional?

Esto ya lo venimos haciendo desde la Secretaría de Integración Socio Urbana desde la demanda y oferta de tierra pública y propia de distintos municipios y provincias. Para ver la necesidad de toda la Argentina, necesitamos urgentemente que este registro único de solicitantes largue los primeros números. En estos dos primeros días ya tenemos más de 285 mil inscriptos que necesitan tierras. Sin este registro, es imposible ver dónde está la demanda mayor. Para que el registro se amplíe a todas las familias necesitamos tener estos datos.

Me gustaría conocer tu relación con Juan Grabois y si ésta idea implica que vuelvan a sus lugares de origen aquellos que emigraron a los grandes centros urbanos.

Mi relación con Juan Grabois es de compañeros, nos conocemos hace muchos años.

Él visitó mi casa cuando yo era una militante social y una profesora de catequesis. Primero fue esta búsqueda con otros compañeros para que sea relevadora de mi propio barrio. Juan fue gran impulsor de la candidatura a intendenta de San Isidro en su momento y fue quien hizo posible que yo ingrese al Estado. Somos hermanos de fe.

Esto de los lotes él lo venía diciendo en su campaña cuando era candidato, lo venimos haciendo en menos escala y ahora lo queremos magnificar a todo el país, que fue lo que pudimos consensuar con la ministra Tolosa Paz y Sergio Massa. No solo poner en agenda lo que ya planteamos y venimos realizando, sino también la posibilidad de que cada familia pueda tener un pedacito de tierra para vivir.

Con tu propia perspectiva, ¿crees que para algunas personas podría ser una alternativa volver a su lugar de origen o, por el contrario, es asentarse mejor en el lugar actual?

Cuando ya hay una segunda/ tercera generación en los barrios, las personas quieren quedarse ahí por una cuestión de trabajo, pero las familias que son un poco más grandes anhelan volver a su lugar de origen y tener cómo vivir. La gente se va de su lugar de origen por la falta de trabajo.

Hay un gran abanico con una variedad de situaciones en los barrios populares que estamos trabajando artesanalmente desde el territorio, las organizaciones, iglesias, sindicatos y municipios. Tiene que ver con que la gente pueda volver a su lugar de origen y poder trabajar.

¿Qué porcentaje del total de los habitantes de la CABA crees que querrían volver a su lugar de origen?

Hoy quizá una primera generación desea volver, lo han hecho ya jubilados, eso da un dato cuantitativo. Tenemos en los barrios no solamente familias que vienen de nuestras provincias, sino hermanos latinoamericanos que van haciendo de los barrios una cultura diversa. No hablamos solo de Argentina, sino de darle la oportunidad a las familias que residen en nuestro país de tener tierra propia. Sabemos que en Argentina tierra hay, faltan los instrumentos para poder adquirirla y poder brindarle a toda la población.

Hablé muchas veces con Juan Grabois e incluso con desarrolladores urbanos, como el caso de quien hizo Nordelta, sobre la falacia de la tierra. Digamos, una cosa es tener tierra para cultivar y otra cosa tener tierra en situación de urbanidad y servicios…



Nordelta se ha podido urbanizar, cuando se habla de sí una tierra es apta o no es depende el desarrollador inmobiliario que la agarra. Queremos que las familias con menos recursos que no pueden acceder a un Nordelta, lo puedan hacer a través de tierras que nosotros sabemos que existen. Las familias necesitan un lugar para desarrollar su vida. Ahora estoy en Corrientes, acabamos de entregar 57 lotes, las familias necesitan un pedazo de tierra que quizá mañana le puedan dejar a sus hijos, eso para una familia de un barrio popular no existe.

Nos agradecen esa oportunidad con lágrimas en los ojos, que el Estado sea quien protagonice esta oportunidad para nosotros es un logro. Sabemos que desde el estado podemos llegar a las familias más humildes de la Argentina. Poder adquirir una tierra lleva una tranquilidad que a nosotros nos genera una felicidad enorme. Lo estamos haciendo, por eso es posible.

VF FM