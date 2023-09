Jorge Liotti: “Javier Milei y Sergio Massa se eligieron mutuamente”

Jorge Liotti aseguró que la idea del oficialismo y los libertarios es minimizar a Patricia Bullrich y dejarla fuera de un eventual ballotage. Sostuvo que la idea de Milei en elegir a Massa como rival tiene como objetivo llegar con fuerza a las elecciones generales y ganarlas. “Massa con las medidas y Bullrich con cierto replanteo en su campaña están tratando de recuperar esa diferencia, Milei no parecería estar creciendo en forma exponencial” manifestó el periodista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuál es tu propia visión respecto de las posibilidades que tiene Massa de entrar en el ballotage? Y si así fuera, ¿por qué no Patricia Bullrich?

Creo que tanto Massa como Milei se han elegido como rivales para minimizar a Patricia Bullrich, y de alguna manera establecer allí un esquema que es de rivalidad, pero también de cierta empatía, por momentos.

Me parece que Massa se siente cómodo en el rol de ser el oponente de la derecha, mucho más duro con Juntos por el Cambio que con Milei. Por momentos lo ataca, pero tiene un discurso de no confrontación allí.

Y para mi, allí están cifradas las expectativas del oficialismo que es, de alguna manera, que Bullrich se diluya, no tanto como para que Milei crezca demasiado y se termine imponiendo en primera vuelta, lograr colarse en el ballotage y creo que ahí hay un objetivo hasta personal de Massa.

Obviamente, el ballotage te abre el escenario de poder conformar un frente contra Milei pero yo soy un poco escéptico de que se plantee ese escenario al estilo francés, de alguna manera, de todas las fuerzas contra la derecha dura. Me parece que el escenario en la Argentina no es tan nítido en ese aspecto, sobre todo porque parecería más probable que si Bullrich no pasa, sus votos vayan a Milei.

Entonces, para mí, Massa está incrementando su posibilidad de entrar al ballotage, y entrar para él implica seguir en la contienda pero también posicionarse en un lugar de mayor firmeza y relevancia dentro del ecosistema peronista, mirando también en un posible escenario post electoral con un eventual Milei presidente.

Yo creo que un Massa superando los 30 puntos, peleando contra Milei en un ballotage y haciendo una competencia digna, lo deja como un articulador posible para el escenario posterior. Y me parece que allí también hay alguna de las claves de esos guiños, a veces públicos y a veces reservados, que se dispensan mutuamente.

¿Por qué a Milei le conviene que sea Massa y no Patricia Bullrich? ¿Supondrá que le puede ganar más fácil en un eventual ballotage a Massa?

Creo que ahí confluyen la estrategia meramente electoral con la post electoral. En la estrategia electoral corresponde a lo que vos estás marcando, dentro del equipo de La Libertad Avanza, no lo dicen públicamente pero, están trabajando forzosamente para tratar de resolver la elección en octubre.

Ellos dicen que creen que un ballotage también lo ganan, por esto que yo decía recién, sospechan que el votante de Bullrich iría con ellos, pero que obviamente no es lo mismo obtener el resultado cerrado en octubre, que abrir la otra incertidumbre que siempre genera extender hasta noviembre la disputa electoral.

Creen que tienen chances, y les generó mucho entusiasmo que en las semanas inmediatamente posteriores a las PASO hubo una inercia de crecimiento de Milei que lo llevó por arriba de los 30 puntos según los sondeos que ellos tienen, que lo están mostrando en alrededor de 36 puntos. Entonces, yo creo que en ese punto de elegir a Massa como rival y relativizar a Bullrich es la idea de poder crecer y resolver en octubre.

En lo que tiene que ver con la mirada postelectoral, a mí me da la impresión de que Milei también, más allá de que sospecha que un sector del PRO podría terminar apoyándolo, está apostando a que un sector del peronismo pueda acordar con él, orgánica o inorgánicamente.

Me da la impresión que se van abriendo aguas dentro del peronismo, que si pierde creo que va a entrar en un estado de debate y confusión interna, como ocurre cada vez que pierde una elección nacional, pero me parece que ahí se van a empezar a diferenciar las posturas más confrontativas y de resistencia, probablemente nucleadas en torno de Cristina y Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y algunos referentes en el Congreso, el propio Máximo Kirchner, Wado de Pedro, una resistencia más dura hacia la derecha, y quizás un peronismo más amigable que pueda llegar a establecer un esquema de cooperación o coordinación con Milei, ya hubo algunos contactos con referentes gremiales.

Yo creo que Massa no estaría tan lejos de eso, transformándose en una especie de balancer, de articulador con un sector del peronismo, y me parece que Milei también especula con eso

¿Decís que independientemente de la estrategia electoral que acerca a Milei con Massa hay una estrategia postelectoral que en un eventual gobierno de Milei, Massa podría ser el peronismo amigable que ayude a la gobernabilidad?

Me parece que hay una mirada en ese sentido, y por eso para Massa también es tan importante pasar al ballotage, fortalecerse internamente demostrando que en esta campaña, que ha sido bastante unipersonal dentro de lo que es el peronismo, no tuvo un gran acompañamiento ni de los gobernadores o los intendentes, más allá de los gestos públicos de las últimas semanas, pero lo cierto es que es una campaña muy centrada en la figura de Massa, con lo cual yo creo que si no gana, se va a sentar sobre ese caudal de votos, si obtiene 30-33 y en todo caso si fuerza en balotaje habrá logrado algo que a nosotros nos resulta bastante natural, pero visto desde afuera es bastante curioso que eventualmente el que pase al ballotage es el ministro de Economía en este contexto de tanta inflación, de tanta pobreza, la brecha con el dólar, todo lo que ya sabemos.

Sería bastante milagroso que Massa lograra llegar a esa instancia. Y yo creo que lo va a hacer valer, Massa siempre mira dos o tres jugadas para adelante y me parece que de algo lo convenció a Milei en ese sentido también.

Imaginate si hay un triunfo en primera vuelta de Javier Milei, el interregno hasta diciembre generaría una relación muy importante entre el jefe de la economía del gobierno saliente con el presidente del gobierno entrante. Nuevamente, ahí sería fundamental, tanto para Massa como para Milei, llegar al 10 de diciembre, para tener la cancha un poco más arreglada en la relación entre ellos dos.

En esa situación, el Massa que emergería sería un Massa más debilitado, y con menos incentivos, entonces creo que ese escenario es más complejo, Massa quedaría más expuesto internamente a los cuestionamientos dentro del peronismo, no habrá cumplido la premisa básica de poder competir hasta el final, y lo que puede emerger ahí es que un Massa sin incentivos tenga menos instrumentos y herramientas para poder administrar ese interregno que creo que entraña varios riesgos.

Hoy, de alguna manera todavía, fijate que si bien el Massa post devaluación y con el desgaste que arrastra, a partir de promesas, de anuncios, de sentarse con los empresarios, y un poco acordar y un poco apretar, logra sostener con fórceps esta tensión que todavía se sostiene en partes. Tensión en términos de que el dólar no se disparó, que la inflación, que está altísima todavía, no se espiralizó hacia una híper. Entonces, esas variables, que las sigue controlando solo con la muñeca, porque es todo artesanal, y en gran medida está basado en que todavía está en la cancha compitiendo, entonces que Massa desaparezca de la competencia porque Milei gana en primera vuelta para mi también entraña un riesgo en este sentido.

¿Por qué no hay sucesión en el peronismo?

Todos los resultados que vienen mostrando que las encuestas dan de manera distinta a lo que termina dándose, ¿te genera alguna sospecha de que esto que suponemos, que el ballotage es Milei-Massa y que Juntos por el Cambio quede tercero, se convierta en otro error más?

Yo soy muy cauteloso, no solo porque las encuestas vienen fallando sino porque veo una sociedad muy volátil y que está votando en estado de fuerte afectación emocional. Creo que lo hablamos la última vez, que la sociedad argentina llegó a esta instancia electoral con una mezcla de emociones que confluyen entre el desánimo, el desencanto, la vocación profunda de cambio, pero no un cambio desesperado. Entonces, es una sociedad que viene manejándose con comportamientos muy volátiles, y que ha manifestado conductas distintas en determinadas circunstancias.

Por ejemplo, miras el tablero de las elecciones provinciales y eso queda muy de manifiesto, tiene una tendencia a distribuir el poder ante esta incertidumbre y la falta de atractivo mayoritario de un candidato, una figura, más allá de que Milei haya ganado. Entonces, yo creo que el escenario todavía está abierto, y si es cierto que las PASO, además del resultado, arrojaron un plus para Milei que fue la sorpresa, eso tiene un impacto muy fuerte para quienes lo votaron y para quienes no, tiene, de alguna manera, un efecto adicional.

A eso se sumó que las dos primeras semanas fueron a favor de Milei, porque logró dar sentido al resultado electoral, parándose en el centro de la cancha y mostrándose como un presidenciable frente a Massa y Bullrich que tuvieron mucho desconcierto en sus primeras salidas públicas y fueron muy erráticas.

En las últimas semanas, Massa con las medidas y Bullrich con cierto replanteo en su campaña están tratando de recuperar esa diferencia, Milei no parecería estar creciendo en forma exponencial, creció post PASO pero no veo números que estén en 42 o 43.

Entonces, yo sería cauteloso contemplando no sólo los problemas instrumentales de los sondeos, sino especialmente una sociedad muy volátil. La tendencia natural es a pensar que si Milei no comete grandes errores, tiene el camino allanado, pero no me parece que la partida hoy, a esta altura de septiembre, esté cerrada.

