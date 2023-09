Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa, sostuvo que los resultados de las provincias suelen diferir de las elecciones nacionales. “En la cabeza de Javier Milei hay alguien que piensa que en Argentina, el que nace pobre, debe morir pobre”, declaró el jefe de Gabinete en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo sentiste la derrota del peronismo en Santa Fe y el Chaco?

Lo primero que hay que decir es que claramente estamos en un escenario donde el anticipo de las elecciones provinciales generó un escenario novedoso para la Argentina.

Si bien siempre había algunas provincias que adelantaban, la mayoría coincidían con la elección nacional. Y también la novedad está en que los resultados de las provincias no se trasladan y a veces difieren bastante de lo que va a suceder en las elecciones nacionales.

Ustedes fíjense que en la provincia del Chaco, en las PASO nacionales, nosotros ganamos, segundo entró Milei y tercero Juntos por el Cambio. Pero en las elecciones provinciales ganó Juntos por el Cambio.

En la provincia de Santa Fe, era una situación difícil desde el inicio del proceso electoral. Nosotros somos una fuerza política que en las buenas llegamos al 37%-38%, y cuando nos va mal estamos entre el 30%-32%.

Ese 38% fue el que le permitió a Omar Perotti ganar en 2019, y el resto se dividió en dos fuerzas políticas en ese momento (Cambiemos, por un lado, y por otro el Frente Amplio Progresista, liderado por el socialismo en ese momento).

Lo que se produjo en esta elección fue que esas dos fuerzas políticas se juntaron, así que el 60% estaba en la suma matemática de esas dos fuerzas. Después habrá situaciones particulares propias de la provincia que habrá que analizar.

Me permito puntualizar dos cuestiones: nosotros crecimos con respecto a las PASO cinco puntos, que sacó nuestro candidato a gobernador, e hicimos una excelente elección en todas las categorías en la ciudad de Rosario.

Estuvimos a tres puntos y medio de la intendencia, y en casi 42 puntos en la elección provincial. Fue una de las regiones en la que mejor nos fue en la elección provincial, que perdimos 50 a 32.

Así que me parece que cada una de las elecciones provinciales tiene sus explicaciones, sus principales explicaciones están en el marco de los contextos provinciales, o mejor dicho, las motivaciones con las cuales concurrieron a votar los ciudadanos de esas provincias son fundamentalmente provinciales.

Ahora tenemos una más, que es Mendoza, y después el 22 de octubre, que va a ser la elección general nacional.

Entiendo los espacios políticos que ganan en esas elecciones provinciales que intentan aprovechar electoralmente ese resultado, pero todos sabemos que su incidencia y el traslado automático a las elecciones nacionales es absolutamente equívoco, y que su incidencia en las nacionales no suele ser definitivo y, al contrario, muchas veces, en muchos lugares, se han dado resultado absolutamente inversos entre las nacionales y las provinciales.

El escenario electoral de cara a octubre

Mencionaste que en Santa Fe se unieron dos fuerzas que antes estaban separadas, y Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara Baja, sostuvo que, de ganar Milei, tanto JxC como UxP se romperían.

¿Cuál es tu visión sobre la consistencia que tienen las coaliciones y la posibilidad de que aquel, o aquellos, a los que les toque enfrentar una derrota puedan dividirse y encontrar una nueva configuración de mapa político argentino?

Dependerá de una cantidad de circunstancias. Es muy difícil hacer pronóstico en ese sentido, porque estamos hablando, hoy por hoy, de un escenario de tres fuerzas políticas: de una como lo es La Libertad Avanza o los libertarios, que no tienen territorialidad, que nació hace poco tiempo, habrá que ver cuál es su consistencia y, probablemente, calculo yo, que dependerá del resultado electoral.

Zaracho: “Los que votan a Milei son los que no llegan a fin de mes”

Sí puedo decir que la idea que tenemos con Sergio Massa, en el caso de ganar las elecciones: vamos a ser un gobierno de unión nacional, y vamos a convocar a todos aquellos con los cuales tengamos denominadores comunes en temas generales que nos permitan dar una vuelta de página a la historia argentina.

Siempre me gusta dar este ejemplo: estamos frente a un candidato que plantea privatizar la educación con un sistema de vouchers, y que ha dicho que la educación no debería ser obligatoria, y nosotros tenemos educación primaria obligatoria, laica y gratuita con la Ley 1420 desde 1884, donde Julio Argentino Roca era presidente y Domingo Faustino Sarmiento era Director General de Escuelas, en ese momento.

Con lo cual, el universo de argentinos que dependemos de la educación pública y gratuita es muchísimo más amplio que nuestro espacio político, y decíamos que ese universo se encuentra representado en esta coalición de gobierno en caso de ganar las elecciones.

Lo que sí es seguro es que nuestra coalición va a ser mucho más amplia que la colación electoral que tenemos.

Las internas en el PJ

¿Qué opinas de la frase de Axel Kicillof cuando dijo que hay que componer otra música y las críticas que luego recibió de La Cámpora?

¿Creés que el peronismo necesita renovarse de la misma manera que Néstor y Cristina Kirchner renovaron el peronismo de Menem, éste el de Luder, y así sucesivamente, siguiendo la idea de Heráclito de que "el río siempre es el río pero el agua va cambiando"?

Me parece que claramente los momentos políticos marcan etapas y seguramente en esas nuevas etapas vienen condimentos distintos, porque yo no creo que deba haber estado lejos de la intención de Axel contraponer el futuro con el pasado venturoso que nosotros reivindicamos claramente. Pero seguramente habrá una nueva etapa.

Es muy difícil analizar eso, sobre todo cuando uno es protagonista, y cuando que exista o no una nueva etapa depende de una cantidad de variables que, en general, un dirigente político no puede manejar.

Me parece que, claramente, en un escenario como el que tenemos, si ganamos las elecciones, el propio liderazgo de Massa es un liderazgo novedoso. Porque su liderazgo, o la decisión de nuestra fórmula, fue una decisión mucho más gestionada y colectiva, el cómo se terminó conformando la fórmula. Así que habrá que esperar.

Sí creo que hay una nueva expectativa, una de cambio. Lo veo a Sergio con la firmeza de tomar las decisiones que haya que tomar para que la Argentina salga adelante, y lo ha demostrado.

Cuánto hace que venimos discutiendo si el salario era o no Ganancia, si el piso, si la alícuota, y todas las distorsiones que eso generaba, y Massa tomó la decisión, y es, a mi criterio, estructural en la Argentina, que los trabajadores en relación de dependencia de la cuarta categoría no paguen impuesto a las ganancias en Argentina.

Hoy se va a debatir en la Cámara de Diputados, y va a ser un debate muy rico porque va a permitir ver dónde cada uno está parado, porque parece que no están en contra de las políticas sino en contra del Gobierno.

Pero lo veo con muchísima determinación y firmeza para tomar las decisiones que hay que tomar, y la verdad que tengo muchas expectativas de que vamos a hacer un buen gobierno y la certeza de que vienen años muy buenos para los argentinos.

Hace meses que lo vengo repitiendo, los que dicen que se necesita más ajustes, más sacrificio y demás, están mintiendo, no están conociendo o mirando las condiciones estructurales favorables que tiene la economía argentina en los próximos cuatro años.

¿Massa representa ese proceso de renovación dentro del oficialismo?

Va a ser una nueva etapa, sin duda. Me parece que es así, no sé cuánto significaría, hay que ser muy cuidadoso en esto también, porque cuando uno dice "lo nuevo", "el nuevo líder", se piensa que la aparición de una nueva centralidad excluye otras.

Nosotros no tenemos esa mirada, al contrario, Massa ha sido un especialista en conjugar las distintas energías internas que existen hacia el interior de nuestro espacio político, pero sin duda va a ser una nueva etapa.

¿En qué es distinta esa etapa del oficialismo de Massa con la de Alberto Fernández?

En la elección de Alberto como candidato a presidente y la elección de Massa hay formas distintas. La decisión de Alberto fue de Cristina, que después generó un amplio consenso en todo el peronismo y sus aliados, y la decisión de Sergio, y la mía como candidato a vice, fue muchísimo más colegiada en ese sentido.

¿Eso significa más autonomía?

Fue distinta. Fue una decisión donde claramente participó Cristina, pero participaron los gobernadores, participó la CGT, participó el Presidente. Es una decisión mucho más colegiada.

La decisión de Alberto fue una decisión de Cristina Kirchner, que rápidamente encontró el consenso necesario, lo cual verificó lo certera, lo justa o lo correcta de Cristina.

El segundo término va a ser estructural, Alberto atravesó condiciones estructurales de su gobierno, muy adversas, que no hay indicativo de que los próximos cuatro años vayan en ese sentido, sino al contrario.

La Argentina va a estar con mayores posibilidades autónomas de crecimiento económico, y vamos a poder impulsar esto que Massa llama la revolución exportadora, que vamos a tener años de ganancia comercial favorable, que tenemos una ubicación en el escenario internacional, más favorable con nuestro ingreso a los BRICS, me parece que es un elemento importante.

El tercer elemento, también lo dije durante la charla, yo creo que va a ser un gobierno de unidad nacional.

Entonces, cuando uno se imagina un gobierno de unidad nacional, cuando uno se imagina una coalición de gobierno más amplia que la coalición electoral, está pensando en dirigentes de otros espacios políticos o sociales, y me parece que eso va a dar una impronta totalmente distinta a la gestión de gobierno.

La situación judicial de Cristina Kirchner

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo tomaste la decisión de la Cámara de Casación de reabrir la causa Hotesur-Los Sauces y la causa del Memorándum con Irán contra la Vicepresidenta, en este momento, cuando están en plena campaña electoral?

La campaña del 2019 la empezamos con Cristina en el banquillo de los acusados por la Causa Vialidad, así que sabíamos que en algún momento podía llegar a suceder una cosa de estas características. Muestra cómo juega la Corte Suprema de Justicia y cómo juega el Poder Judicial en la Argentina.

Esta decisión está precedida de otra, que fue la decisión de la Corte de cesar a quien era la presidenta de la Cámara de Casación en ese momento, la doctora Figueroa, en una situación también irregular, porque el expediente ni siquiera estaba puesto en el acuerdo entre los temas que iban a licitar entre los magistrados el día que lo tomaron.

Entonces, desplazaron a Figueroa y permitieron que los otros dos integrantes de la Cámara avancen con su votación, y dieron marcha atrás en decisiones que parecían absolutamente concluidas.

La decisión del Memorándum es, dicho por el 80%-90% de los juristas argentinos e internacionales, totalmente tirada de los pelos.

Es una decisión de carácter político, no hay un delito que se haya cometido, se ha verificado que las alertas rojas nunca se cayeron y que nunca la Argentina pidió por esas alertas rojas, el Memorándum fue aprobado por las mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, nunca se firmó ni se efectivizó.

Entonces, en una decisión que me acuerdo claramente, porque fue el 7 de diciembre del 2017, Bonadío tomó la decisión de procesar y meter presa, y no la metió presa porque días antes había jurado como senadora y ya tenía fueros, pero claramente está direccionada.

También nos genera mucho dolor porque recuerdo las veces que lo fui a visitar a Héctor Timerman, el impedirle salir del país para tratar su enfermedad, el obligarlo a ir al juzgado a tomarle declaración, cuando podían hacerlo por otros medios, fue claramente humillante.

Una cosa es el Memorándum con Irán, donde hay argumentos muy consistentes.

Ahora, en el caso de Hotesur - Los Sauces, el propio Alberto Fernández dijo que, independientemente de que no fuera delito, no era ético tener negociaciones con proveedores del Estado. Desde el punto de vista político es una causa que tiene otros fundamentos...

Lo que dijo Alberto en ese momento lo dijo en esos términos, pero en ese mismo momento, en su carácter de abogado, un tipo que sabe, dijo que no había ninguna razón procesal, ni pruebas que permitieran configurar un delito, y esto es lo que debe juzgar la Justicia, y es lo que el Tribunal consideró que no había elementos como para que se lleve adelante el proceso judicial.

Entonces, la misma respuesta del Presidente en ese momento incluía la respuesta de que no había elementos probatorios que puedan inducir o concluir el delito.

El crecimiento del voto libertario

Me gustaría una reflexión final sobre Javier Milei, no como persona, sino por qué tanta gente, a 40 años de democracia, vota por alguien que representa lo que representa Milei.

Seguramente muchos lo han votado, no por lo que dice o hace, sino por otras motivaciones. Creo que hay un voto de insatisfacción, de decir “probé con uno y no nos fue bien, probé con otro y no nos fue bien, a éste no lo conozco pero por qué no puedo probar”. Creo que hay un voto, que se ha generado sobre todo en los jóvenes, de expectativa.

Creo que hay algunos que creen erróneamente que no tienen nada, y entonces dicen “como no tenemos nada, si te va mal que todos no tengamos nada”, cuando se olvidan que en la Argentina hay escuela pública, salud pública, transporte y energía subsidiada. El transporte en la Ciudad Autónoma o en el conurbano pasaría a valer, sin subsidio, 600 mangos.

Los que creen que no tienen nada (que perder) no son conscientes de lo que tienen. Entonces, me parece que hay una cantidad de cuestiones, y después hay algunas motivaciones.

Decís que hay muchos que creen no tener nada y lo que no saben es que tienen bienes comunes, y no son conscientes que lo tienen...

Claro, yo lo digo. Hay alguien que va a la salita de salud pública y se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana, hace la cola, quizá cuando le toca le dicen que vuelva mañana, y eso le genera bronca.

Hay que decirle que está bien y que hay que mejorar la atención de la salita, que hay que hacer más eficiente el Estado y la salud pública, pero con Milei va a existir todo eso pero va a ser pago.

Milei, concretamente, dice que no existen bienes comunes...

La forma más clara es decir que te van a poder privatizar y vas a tener que pagar hasta por cruzar la senda peatonal.

O sea que aquel que cree que no tiene nada, no es consciente de que tiene parte de los bienes comunes...

Tiene mucho. Y bienes comunes que no fueron diseñados por los peronistas o kirchneristas.

Como dije anteriormente, lo que pasa es que tenés que empezar a hablar de historia, este país tuvo leyes de educación primaria obligatoria, laica y gratuita desde 1884, antes de tener voto universal y secreto, antes de votar todos los argentinos ya teníamos una escuela primaria obligatoria y laica.

La discusión de fondo, y si uno tuviera que sintetizar, es si hay bienes comunes o no hay. Si hay, quien no tiene nada personalmente, tiene una parte de los bienes comunes, quizás allí esté la discusión ontológica sobre qué es lo que hay. ¿Hay bienes comunes o no?

Es muy interesante, y ahí aparece el Estado, para garantizar que los haya.

Y la administración de los bienes la tiene que hacer alguien...

La administración y la construcción, porque la escuela y el hospital los tiene que hacer alguien. Cuando Milei dice que la obra pública va a ser privada, ¿para quién puede ser rentable hacer una red de agua potable o una red de cloacas en un barrio popular en la Argentina? Para ninguna empresa.

Entonces por eso digo que tomando uno o dos conceptos de Milei, este concepto de la escuela pública, no solamente lo que se paga, sino que no va a ser obligatoria, que es peligrosísimo, pero uno el concepto por el cual ataca al Papa Francisco, diciendo que la justicia social es un hecho aberrante, y está claro que en la cabeza de Milei hay alguien que piensa que en Argentina, el que nace pobre, debe morir pobre.

No hay ninguna otra posibilidad de ascenso social, de expectativa aspiracional, que tradicionalmente tiene la sociedad argentina, y que es el sueño que tenemos todos cuando nace un hijo o un nieto: que su vida sea mejor que la que tuvimos nosotros.

