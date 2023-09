Victoria Donda, Subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la Provincia, aseveró que "hay un divorcio de una parte de la dirigencia política con una parte de la realidad". La modernización del peronismo y la pérdida de llegada hacia los jóvenes de uno de los movimientos más populares, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Una reflexión sobre lo de Victoria Villarruel. ¿Se puede decir que hay una provocación sobre lo políticamente correcto que genera atracción en la audiencia y que termina siendo el leitmotiv de estos actos?

No sé si hay una provocación de ella. Villarruel, que hoy es diputada, hace años que viene planteando lo mismo.

Sí puede ser que en algunos sectores resulte una especie de forma de manifestarse contra lo "políticamente correcto", pero convengamos que hay otras maneras que no tienen que ver con apoyar delitos de lesa humanidad y manifestarse en contra de lo políticamente correcto.

En ese sentido, es interesante repensarnos como sociedad y tener un análisis real de los valores que fuimos construyendo durante estos 40 años de democracia.

Recuerdo haber escrito un texto sobre la relación de los nombres y la misión en un curso de filosofía alguna vez. Creo haberte preguntado por la elección de tu nombre. ¿Qué te produce cuando ves que el papá de Villarruel también usó el nombre "Victoria" para llamarla?

Lo charlamos esto. También estoy convencida del vínculo entre la misión y el nombre de la persona. Mi madre me puso "Victoria" cuando nací en esa sala que habían destinado para que nazcamos quienes teníamos a nuestras madres privadas de la libertad, en forma ilegal, en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Cuando escucho que a ella también le pusieron "Victoria" no me hace más que pensar en ese momento de la historia argentina donde la violencia política era desde las armas, porque también hay violencia desde otros lugares.

La violencia política era llevada al extremo y había un convencimiento de ganar. Algunos pensaban en triunfar para construir un país, mientras que otros en ganar para construir otro país.

Hace muy poco recuperé una tarjeta que mi padre le mandó a mi abuela paterna a propósito de cuál era el país que ellos soñaban y para mí, que no pude conocerlo, esa tarjeta me dio una idea de cuál era la sociedad que ellos querían tener.

Coincido en que tu madre y los padres de Villarruel hayan elegido "Victoria" como nombre para lo más amado que puede tener una persona, que son los hijos, podríamos decir que es indicativo de algo en una época en la que se creía que se podía "ganar", en el sentido de que el otro no esté más.

La renovación dentro del PJ

Quiero aprovechar tu cargo actual para reflexionar juntos y, generacionalmente, en tu caso, sobre la frase de Axel Kicillof respecto de que hay que "tocar otras canciones" en el futuro y renovar el peronismo.

Recién le preguntaba A Agustín Rossi y a otros referentes del peronismo bonaerense cuánto hay de Heráclito en eso, la idea de que "el río es siempre río pero el agua siempre es distinta"...

Hay mucho de Heráclito en esas frase. Hay que ser cuidadosos, sobre todo, en momentos donde la memoria se pone en duda. Para tocar nuevas canciones hace falta saber de dónde venimos y eso también hay que decirlo.

Estoy segura de que Axel eso lo tiene muy incorporado en su memoria y en su corazón. A veces, hay recortes de los discursos que dejan por fuera muchas de las otras cosas que uno está planteando en esa conversación que tiene con mucha gente.

¿Lo que planteás es que hay que respetar el origen pero tocar una música nueva? Creo que Los Beatles decían que para componer música moderna había que saber componer música clásica. ¿Algo así?

Algo así. No hay música moderna sin música clásica. El peronismo tiene que renovarse. Pero te plantearía algo más bien como una especie de fusión. Me gusta mucho el tango y el flamenco, pero me gusta cuando hacen flamenco fusión o reformulan el flamenco, como Rosalía. Esa creatividad para reformular cosas.

No tengo dudas de que el peronismo tiene que modernizarse porque ningún sistema de ideas, movimiento social y político puede permanecer en el tiempo si no pensamos en la sociedad que tenemos.

Desde el peronismo, creo que fue el movimiento que planteó la justicia social y realmente piensa en ella como punto de partida pero también de llegada, porque a la justicia social hay que reformularla permanentemente y profundizarla.

Hay deudas que son ineludibles y es súper importante que charlemos de eso. Pensar en un mundo de trabajadores organizados al estilo fordiano es pensar en un mundo que no existe más.

Tenemos que pensar en los nuevos trabajadores de esta sociedad, que es una sociedad post fordiana, en la que esas fábricas de mediados del siglo pasado, con esos movimientos obreros tan organizados, dieron paso a otra cosas como resultado de un avance del capitalismo y de las tecnologías que generaron esto.

Esas cosas hay que repensarlas y para eso tenemos algunos hechos históricos que no podemos olvidar, porque también es cierto que al pueblo tratan de borrarle la memoria para que cada lucha parezca que empieza de nuevo, por eso es que hay que saber de dónde partimos para saber a dónde queremos llegar.

O sea, sería tan malo perder la noción del origen como quedarse cristalizado, porque el agua se pudre si se queda cristalizada...

Exacto. El agua estancada es un agua que no va a ningún lado.

La pérdida de llegada del peronismo a los jóvenes

Alejandro Gomel (AG): Te escuchaba atentamente y pensaba en qué pasó con la relación que tiene el peronismo, incluso los organismos de los derechos humanos, con los jóvenes de 15, 16 y 20 años, que hoy parecen estar alejados y un número importante votó a Javier Milei.

¿Qué pasó ahí? ¿Se perdió de vista ese diálogo con los más jóvenes?

Sí. Hay un divorcio de una parte de la dirigencia política con una parte de la realidad, porque sí hay un sector de la política que tiene miedo de hablar de los problemas reales, no toda la dirigencia.

Sin dudas, cuando vos hablás de jóvenes, un chico de 16 años que hoy va a votar es un chico que durante los últimos ocho años, con gobiernos democráticos, no le dieron respuesta. Me hago cargo de que fuimos parte de un gobierno que terminó no dando respuestas, porque también lo plantean Sergio Massa y Axel Kicillof. Durante estos cuatro años no pudimos ni supimos darles respuestas a una gran parte de la sociedad.

Entonces, que un chico que lo único que tiene es una bicicleta vote a Milei es una muestra de enojo con un Estado que los derechos solamente los tiene discursivamente. No hay una real garantía por parte del Estado de acceso a esos derechos.

Tenemos que reformularnos cuando hablamos de derechos humanos, porque derechos humanos no son únicamente los derechos violados por la dictadura, sino que son aquellos derechos que necesitamos para vivir de una forma digna y con felicidad, los cuales son garantizados por el Estado y esos son el derecho de acceso a la vivienda, trabajo, educación, seguridad, salud.

Eso hay que reformularlo y pensarlo de una forma distinta porque, de lo contrario, parece que cuando se habla del "curro de los derechos humanos" es que estás hablando de una parte chica de la sociedad, y en verdad la dictadura vino a destrozar ese entramado de derechos que se había construido y consolidado, sobre todo, en los gobiernos peronistas.

AG: Me tomo de algo que dijiste al pasar: "Algunos funcionarios que no quisieron". Todos parecen echarle la culpa a Martín Guzmán. ¿Todo lo que pasó fue su culpa?

No creo que toda la culpa haya sido de él. Guzmán era el ministro de Economía y tuvo mucha responsabilidad, pero alguien lo puso como ministro, alguien lo eligió y lo sostuvo.

Fue el propio Guzmán el que tomó la decisión de dejar su cargo en el medio de una corrida cambiaria y con la crisis que, primero, se tuvo que hacer cargo como ministra Silvina Batakis y a los pocos días Massa, que se hizo cargo de un país que estaba en el medio de una fuerte crisis financiera y económica.

