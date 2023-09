Más leña al fuego: Mayra Mendoza y Di Tullio cuestionaron la idea de Kicillof de "componer una nueva canción"

Las estrategias de gobierno y de campaña ante las elecciones han llevado a exponer marcadas diferencias entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Sus cortocircuitos que vienen arrastrándose en el tiempo. La novedad es que públicamente se vio expuesta el estado de esa relación, cuando el exministro de Economía planteaba hace 10 días que no se puede vivir más de "Perón, Evita, Néstor y Cristina" y que había que componer una canción nueva, mientras que este miércoles, al finalizar la cumbre del PJ, el hijo de la vicepresidenta le respondía con ironía que no es músico y es dirigente político y no coincidía ni con el análisis ni con la propuesta.

En las últimas horas se sumaron dos dirigentes importantes del kirchnerismo al tenso clima: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y Juliana Di Tullio, senadora de UxP, una de "las preferidas" de Cristina Kirchner.

En una entrevista con Infobae, Mendoza retrucó al gobernador eligiendo una canción con un particular mensaje: "Hay un tema del Indio Solari, en el disco 'El tesoro de los inocentes', que dice: 'Juegan a primero yo, y después a también yo'", en alusión a una idea personalista.

Máximo Kirchner apuntó al FMI como responsable de la inflación y del surgimiento del fenómeno Milei

"Sin dudas, y lo ha dicho Máximo Kirchner, hay que construir lo que viene, pero no es dejando de lado nada de lo que nos hizo llegar hasta acá. Porque Mayra no sería intendenta y Axel no sería gobernador", destacó la intendenta camporista, quien además pidió "ser respetuoso".

Asimismo, Di Tullio salió también a responder que "no, no hay que componer ninguna nueva canción". "Una que sepamos todos y todas. Yo bailo de alegría con las mismas canciones de siempre", consideró.

En declaraciones a AM 750, la senadora recalcó sobre Cristina Kirchner que "ella sigue siendo no sólo mi líder política, sino la jefa política de gran parte del peronismo. Es un rol central el que tiene. Nuestro candidato (Sergio Massa) y Cristina hablan todo el tiempo".

Eduardo Valdés: "Creo que la pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner es de chicos que estuvieron juntos hasta recién"

Por último, dijo que "cuando Cristina crea que tiene que decir algo, lo va a decir". Y advirtió: "No hay que pedirle nada, ella sabe perfectamente lo que tiene que hacer".

Quien también se sumó a las opiniones de esta interna fue ex embajador argentino ante la Santa Sede, Eduardo Valdés: "Creo que la pelea entre Axel y Máximo es de chicos que estuvieron juntos hasta recién. Nunca lo escuché cantar a ninguno de los dos, supongo que Mayra Mendoza canta mejor. Nosotros tenemos que estar concentrados en Massa presidente, lo digo convencido, soy peronista sin beneficio de inventario".

"No tengo tiempo de andar psicoanalizando cada discurso que se dice, soy militante. Por eso trabajo para construir esperanza, recuperar votos que hemos perdido desde el 2019 y dar la cara", argumentó.

La frase de Kicillof que no gustó en La Cámpora

"Perón, Evita, Néstor y Cristina... No tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda. Pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época y generacional nuevo. No podemos vivir más, y no es justo que vivamos más, de ellos", dijo el pasado 5 de septiembre Kicillof frente a estudiantes de la Universidad de La Plata, donde estaban Ofelia Fernández y Juan Grabois.

Axel Kicillof, contra Patricia Bullrich: "No dan pie con bola"

"Tiene tufillo a esas bandas de rock que tocan los viejos grandes éxitos y uno sabe. Pero bueno, va a haber que componer. Va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos", agregaba el gobernador

Máximo Kirchner fue consultado por estos dichos el miércoles a la salida de la cumbre del PJ bonaerense en La Plata y respondió con ironía: "No, no me dedico a la música. Soy militante y dirigente. Lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en 2017 (...) con Unidad Ciudadana ella tuvo dos conceptos en el acto de Arsenal, que era ‘orden’, porque se había desordenado la vida de la gente, la libertad que implicaba tener trabajo y un buen salario. Más allá de los pentagramas, en lo que hay que fijarse muy bien es en la gestión del gobierno. Eso es lo que importa, para que no haya confusiones".

JD / Gi