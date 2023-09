El ex embajador argentino ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, contó la forma en que el oficialismo encara la campaña: "Massa está anunciando las leyes que le gustaría ejecutar cuando sea presidente". Asimismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), hizo mención a los dichos de Diana Mondino sobre Malvinas.

En la cumbre del PJ provincial, Axel Kicillof dijo que “el peronismo debería escribir una nueva música”, a lo que Máximo Kirchner contestó que él no era músico.

A su vez, Mayra Mendoza acusó a Kicillof de irrespetar al peronismo. ¿Coincidís con la apreciación de Kicillof, el peronismo tiene que escribir una nueva música?

Teresa García: "Kicillof está alineado con la política nacional"

Creo que la pelea entre Axel y Máximo es de chicos que estuvieron juntos hasta recién. Nunca lo escuché cantar a ninguno de los dos, supongo que Mayra Mendoza canta mejor. Nosotros tenemos que estar concentrados en Massa presidente, lo digo convencido, soy peronista sin beneficio de inventario.

No tengo tiempo de andar psicoanalizando cada discurso que se dice, soy militante. Por eso trabajo para construir esperanza, recuperar votos que hemos perdido desde el 2019 y dar la cara.

Encuesta pone en alerta rojo a Milei y Kicillof: les da muy poca ventaja sobre Bullrich, Massa y Grindetti

También estoy orgulloso de mi candidato a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro y su compañera arquitecta Bárbara Rossen. Ella tiene un concepto de ciudad integrada y humanista.

Alejandro Gomel (AG): Usted afirma que no están para peleas internas, ¿puede ser que haya dirigentes que todavía no aprenden esto?

No hay peor cuña que la del mismo palo. Hay que dejarlos que sanen sus heridas y que trabajemos todos juntos.

Elecciones 2023: una encuesta da tercero a Milei en territorio bonanerense y Massa sale primero

AG: Ayer se conocieron las nuevas medidas de Massa y la oposición salió a decir que las mismas pueden llevar a una hiperinflación después de octubre, ¿qué opina de esto?

Eso sostuvo la oposición ayer, pero antes, cuando Massa anunció que estaba pensando eliminar el impuesto a las ganancias, Cristian Ritondo pidió que manden el proyecto y que lo aprobarían. Sin embargo, cuando vio que la ley llegó, salió con este nuevo discurso.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

De todas maneras, el martes que viene, oficialismo y oposición vamos a votar esta ley que le mejora la vida a la gente. Desde el 2012 que se pedía por esta Ley de Ganancias y Massa se animó a hacerlo. Incluso Macri dijo que eliminaría este gravamen y no lo hizo.

Recién ahora lo conseguimos, justo después de haber terminado una negociación con el FMI, algo que hubiésemos preferido no tener. Massa está anunciando las leyes que le gustaría ejecutar cuando sea presidente y decidió adelantarlas porque sabe que ya vamos a ganar la elección.

Poch: "El impuesto a las ganancias es un impuesto justo"

Malvinas y las polémicas declaraciones de Diana Mondino

¿Qué opinión le merece los dichos de Diana Mondino al respecto de las Islas Malvinas?

Dentro de los acuerdos democráticos que tenemos los argentinos hace 40 años está el hecho de que perdimos la guerra de las Malvinas y, a partir de eso, los militares perdieron prestigio en el mundo.

La recuperación de las Malvinas por la vía diplomática es uno de los acuerdos de Estado que tenemos. Y en eso, cuando las Naciones Unidas reconoce que Malvinas es una colonia y saca esa resolución para que Reino Unido se siente a negociar, el punto fundamental es que tiene población trasplantada, los kelpers.

La polémica posición de Diana Mondino sobre Malvinas: "Los derechos de los isleños serán respetados"

No queremos expulsar a los kelpers, sino negociar con el Reino Unido. Pero no hay que meter un tercer actor como la población trasplantada, y esto es lo que afirma Mondino. Cuando ellos ponen de ejemplo Hong Kong y China, el acuerdo no fue con la gente que estaba trasplantada sino que fue, vía Naciones Unidas, entre China y el Reino Unido. Y eso es lo que queremos.

Hoy, con estas declaraciones de Mondino, los ingleses están felices. De hecho, Milei salió a ratificar sus dichos. Ella debería aclararlo porque hay algo que no suena bien.

AO JL