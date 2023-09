Máximo Kirchner apuntó al FMI como responsable de la inflación y del surgimiento del fenómeno Milei

Luego de mantener un muy bajo perfil tras la derrota de Unión por la Patria en las PASO, Máximo Kirchner reapareció en los últimos días en la escena política y hoy encabezó la cumbre del PJ bonaerense, donde apuntó directamente al acuerdo con el FMI como un gran responsable de la inflación y el surgimiento del fenómeno de Milei, al tiempo que enfatizó su apoyo a Sergio Massa y al gobernador Axel Kicillof, con quien mantiene un cortocircuito en el último tiempo.

Poco después de protagonizar la cumbre, el diputado nacional fue consultado por el auge del candidato de La Libertad Avanza, a lo que aseguró que "a mí el fenómeno Milei no me llama para nada la atención, tiene que ver con procesos que ocurren". En ese marco, hizo un paralelismo con lo sucedido en las elecciones 2009, donde también hubo un temblor económico que incluyó una sequía y una crisis financiera internacional, y apareció el candidato Francisco De Narváez.

"En el 2009 hubo un proceso económico en el que Argentina no estuvo bien, venía de una sequía, también de una caída de los mercados financieros de Estado Unidos", expresó.

Asimismo, insistió con la responsabilidad del FMI: "Las elecciones son así. Te diría que es un proceso, te diría que (Milei) es un hijo del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Solamente ese declive en la calidad de vida de la gente producto de no poder gestionar el Estado de una manera correcta y con la libertad que requiere la Argentina hace que (él) aparezca".

No obstante, el ex jefe del bloque peronista en la Cámara Baja del Congreso manifestó que no está de acuerdo con la confrontación con el votante de Milei: "Hay que respetarlo. No estoy de acuerdo con aquellos que se enojan o piensan que la gente es estúpida. La gente va, vota y elige. No nos podemos enojar por estas cosas". "Después, el nivel de agresividad o el lenguaje o cuestiones que maneje… bueno, eso lo evalúa la gente", agregó.

"La tarea es enorme y los recursos cada vez menos. El FMI condiciona el funcionamiento del Estado y el acuerdo cómo venimos diciendo es inflacionario", expresó el presidente del PJ bonaerense.

Por otro lado, el hijo de la vicepresidenta cuestionó las ideas de "destruir al kirchnerismo" que predica Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio: "La verdad que alguien que diga que va a desaparecer una organización política como dijo Milei o como dijo Bullrich: destruir al kirchnerismo… La verdad que yo no quiero destruir a Bullrich. Yo quiero que al país le vaya bien", remarcó. "Si la propuesta central de una candidata a Presidenta es destruir una fuerza política, ya saben cómo termina todo esto".

La respuesta irónica a Kicillof y el deseo de ver a Cristina Kirchner en campaña

Más adelante, Kirchner fue consultado si estaba de acuerdo con los dichos del gobernador Kicillof respecto de "componer una canción nueva" porque "no podemos seguir viviendo de Perón, Evita, Néstor y Cristina", y éste le respondió con ironía, en un marco de cortocircuitos que vienen protagonizándose entre el ex ministro de Economía y el líder de La Cámpora.

Máximo Kirchner respondió los dichos de Axel Kicillof.

"No, no me dedico a la música. Soy militante y dirigente. Lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en 2017 (...) con Unidad Ciudadana ella tuvo dos conceptos en el acto de Arsenal, que era ‘orden’, porque se había desordenado la vida de la gente, la libertad que implicaba tener trabajo y un buen salario. Más allá de los pentagramas, en lo que hay que fijarse muy bien es en la gestión del gobierno. Eso es lo que importa, para que no haya confusiones", respondió.

Una semana atrás, durante una exposición en la Facultad de Psicología de La Plata y ante una tribuna ultra K, el gobernador había dijo: "No podemos seguir viviendo" de "Perón, Evita, Néstor y Cristina". Y convocó a "construir una nueva utopía" para convencer al electorado esquivo para Unión por la Patria de que el 22 de octubre vote por el ministro de Economía.

"Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos de nuestro país", pero "hay que darle un carácter de época nuevo" al movimiento que condujeron esas figuras centrales del peronismo, propuso el mandatario y comparó la tendencia a aferrarse a esos símbolos con “las bandas de rock que tocan grandes viejos éxitos” y llamó a “componer una nueva canción, no una que sepamos todos".

Por otro lado, al ser consultado por la baja participación de Cristina Kirchner en la campaña, Máximo ratificó su deseo de verla más presente: "Lo dije en Hurlingham y después lo hablé con ella. A mí me encanta, me parece que siempre es bueno que las personas que tienen ascendencia sobre nuestra sociedad puedan comunicarse con ella. Verá cómo lo hace, seguramente lo va a hacer y encontrará sus tiempos. Tampoco es la candidata. En esto, la maniobra del partido judicial fue clara y podemos ver en estos resultados también por qué sacaron a Cristina de la cancha".

El foco en que Massa entre al balotaje

Este miércoles por la tarde en La Plata, los consejeros y consejeras analizaron de cara a las elecciones de octubre las acciones en cada distrito y destacaron "las medidas en beneficio del pueblo que permiten seguir recuperando el poder adquisitivo".

En ese marco se ratificó el fuerte apoyo al candidato presidencial, Sergio Massa y al gobernador Kicillof, quienes encabezan la lista de Unión por la Patria. "La provincia la vamos a ganar bien el 22 de octubre, y esto va a ser fundamental para que Sergio y nuestra fuerza ingresen en el balotaje a nivel nacional. Estamos convencidos y trabajando para garantizar un mejor resultado en Buenos Aires" afirmó Máximo Kirchner.

También "se valoró el anuncio de Massa sobre ganancias y se pidió continuar por ese camino", destacaron en un comunicado oficial del entorno camporista.

"Tenemos la oportunidad de construir la victoria en octubre, tomamos decisiones para recuperar municipios que permitieran al peronismo de Buenos Aires retener la gobernación y sumar en la elección nacional", agregó.

Estuvieron presentes, aparte del presidente del PJPBA, Máximo Kirchner, Martín Insaurralde, Gustavo Menéndez, Leonardo Nardini, Mariel Fernández, Gabriel Katopodis, Walter Torchio, Fernanda Raverta, Mayra Mendoza, Vanesa Siley, Hernán Ralinqueo, Andrea Cáceres, Amira Curi, Marcelo Santillán, Tomás Bozzano, Ayelen López, Andrés "Cuervo" Larroque, Marisa Fassi, Karina Menéndez, Humberto Bertinat, María Marta Guerra, Esteban Sanzio, Liliana Schwindt, Teresa García, Omar Plaini, Mariel Fernández, Marina Moretti, Enrique Dichiara, Néstor Alvarez, Alejandro Acerbo, Juan Pablo de Jesús, Guillermo Santellán, Maria Celia Gianini, Fabiana Bertino, Marcela Basualdo, Florencia Saintout, Abel Furlán, Juan Carlos Gasparini, Julio Alak, María Sol Fernández, Ricardo Casi, Walter Correa, Laura Aloisi, Macarena Kunkel, Iván Villagrán, Eduardo Santillán, Nancy Riquelme, Jorge Paredi, María de los Ángeles Mancini.

