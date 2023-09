Luego de conocerse el dato de inflación de agosto, que alcanzó el 12,2% mensual, los dirigentes de la oposición opinaron sobre el índice más alto en tres décadas.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó: “UNA VERGÜENZA. No es solo inflación, es el número que resume la tragedia que nos dejan Massa y el kirchnerismo”.

Su compañero de fórmula, Luis Petri, dijo: “Sergio Massa es el Ministro de Economía hace más de un año y no puede frenarla. ¿En serio vamos a creerle que como Presidente va a poder solucionarlo? La carne, el pan, la yerba... Todo es más caro. El cambio no es con los que ya están, tampoco es saltando al vacío. El cambio es con orden en la economía”.

La candidata del PTS y el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló: “Se publica el índice de inflación y la realidad de las medidas económicas de Massa se muestra tal cual es: un golpe al bolsillo popular. La inflación en alimentos es obscena".

Sin control: la inflación de agosto trepó al 12,4% y acumula un 124,4% en los últimos 12 meses

Por su parte, el gobernador de Córdoba y aspirante a la Presidencia por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, señaló: "Esto es producto de las erráticas políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos y la expresión del fracaso total del kirchnerismo".

"Es necesario impulsar un plan de estabilización de la economía, terminar con el déficit fiscal y apostar a la producción y el trabajo para hacer un país normal", agregó el mandatario cordobés.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó en sus redes sociales “la inflación de agosto fue dramática: 12,4%. La más alta de los últimos 32 años. El dolor de los argentinos es la prueba más concreta del fracaso y engaño del kirchnerismo. Con todo el equipo de Juntos por el Cambio vamos a devolverles la tranquilidad a las familias para que puedan volver a vivir bien y en paz”.

El presidente del bloque pro y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Christian Ritondo, comentó: “Sigan con el déficit, la maquinita y el humo electoral que la inflación de 125% interanual va a ser un buen recuerdo en los próximos meses”.

Desde La Libertad Avanza, el candidato a jefe porteño, Ramiro Marra, dijo: “Que esto sirva para demostrar el fracaso económico de Sergio Massa y del Kirchnerismo. Los Kirchneristas se encargaron de llevar el país a la pobreza, NUNCA MÁS pueden volver a gobernar”.

La inflación de dos dígitos persistirá hasta las elecciones de octubre

Por su parte, María Eugenia Vidal citó a una comerciante que dijo que “tendría que tener una persona 24 horas a rever precios”. Al respecto, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires afirmó: “Esa es la vida con 12,4% de inflación mensual y 124,4% de inflación interanual. No son solo números, son familias enteras que no llegan a fin de mes, son comerciantes y emprendedores que no pueden planificar, es INCERTIDUMBRE TOTAL”.

“Merecemos un país con orden y estabilidad económica, pero para eso tenemos que elegir cambiar, en las urnas”, agregó.

En tanto, desde Juntos por el Cambio, Diego Santilli, apuntó: “Volvieron a destruir la economía. Volvieron a destruir el trabajo, la salud y la seguridad. Volvieron para ser peores. Pero se van”.

LD