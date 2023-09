La polémica posición de Diana Mondino sobre Malvinas: "Los derechos de los isleños serán respetados"

Diana Mondino, asesora de La Libertad Avanza y posible canciller en caso de que Javier Milei gane las elecciones, se manifestó respecto al tema Malvinas y afirmó que “los derechos de los isleños serán respetados”, despertando varias críticas entre políticos de la oposición y el oficialismo.

Mondino dijo en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".

Mondino dijo además que "si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo".

Mondino lamentó que "ahora ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer uso de los recursos" de las Islas Malvinas.

"¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de una sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío", aseveró Mondino en otro tramo del reportaje con el diario británico.

Por su parte, The Telegraph recordó que Mondino "ha sugerido en el pasado que Argentina debería adoptar un enfoque de diplomacia al estilo de Hong Kong sobre las Islas Malvinas, con una transferencia gradual de soberanía de Gran Bretaña".

Diana Mondino tras el triunfo de Milei: “Somos gente normal”

A pesar de la posición de la referente de La Libertad Avanza, la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional afirma que "la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", asevera la Constitución Nacional.

Las respuestas que recibió Diana Mondino

El exsenador del PRO y actual Coordinador de Asuntos Internacionales de la candidata presidencial Patricia Bullrich, Federico Pinedo, planteó una duda: “Sería importante entender cuáles serían esos ‘derechos de los isleños’”. Además, en su cuenta de X (exTwitter) Pinedo postuló: “Siempre dijimos que corresponde respetar sus intereses y la Constitución aclara que se trata de su modo de vida”.

Pinedo pidió que se aclare "cuáles serían esos ‘derechos de los isleños’” que Mondino prometió respetar

Por su parte, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, rechazó rotundamente la postura de Mondino y consideró que son ideas "desmalvinizadoras" que "violan la Constitución y el derecho internacional".

"Milei quiere imponer los deseos de 3.000 isleños de Malvinas sobre la voluntad de más de 46 millones de argentinos. A pesar de sus desastrosas políticas sobre Malvinas, ni Menem ni Macri se animaron a tanto", dijo Carmona a la agencia Télam.

En sus redes sociales, Carmona replicó que las expresiones de la asesora libertaria contienen "ignorancia" y afirmó: "Mondino ignora que el régimen constitucional argentino reconoce a los habitantes de Malvinas el respeto de sus intereses y de su modo de vida, en tanto habitantes del territorio nacional argentino".

El 72% de los británicos está de acuerdo con el nombre de las Islas Malvinas, a pesar del repudio de su gobierno

Además, advirtió que "resulta inadmisible la pretendida autodeterminación que implicaría poner bajo la decisión de los isleños el carácter argentino de esos territorios. Nuestra política de Estado y la posición de la comunidad internacional es clara al respecto en contra de tal pretensión".

En el mismo hilo de X, Carmona sostuvo que la posición de la economista "también denota ignorancia en referencia al caso de Hong Kong. La Argentina sostuvo entre 1966 y 1982 negociaciones que involucraron la cuestión de la soberanía, de conformidad con la resolución 2065 y concordantes de la ONU".

"A pesar de los avances que en distintas instancias se produjeron, que contemplaban distintas formas de reconocimiento de la soberanía argentina, el Reino Unido rehusó concretar un acuerdo. Siempre el pretexto fue la oposición de los isleños", dijo y añadió: "Los gobiernos democráticos argentinos reiniciaron las gestiones para que se retomaran las negociaciones. Sin diálogo y sin negociación no hay acuerdo posible".

Carmona analizó: "Su compromiso con la soberanía nacional es nulo y manifiesta su predisposición a violar la Constitución"

"El problema no se encuentra en el modelo de negociación que se propone, como pretenden Milei y Mondino, sino en la permanente negativa británica a negociar sobre la cuestión de soberanía. Una clara muestra de voluntad negociadora Argentina quedó expresada el pasado 2 de marzo. Ese día, en el marco de la cumbre de ministros de relaciones exteriores del G20 realizada en la India, el canciller Cafiero propuso una nueva instancia de negociación con una agenda temática concreta con epicentro en la cuestión de la soberanía", recordó.

Ese mes, el secretario de Asuntos Exteriores inglés, James Cleverly, había insistido con que "las Islas Malvinas son británicas", después de que el Gobierno argentino le informara que daba por terminado el acuerdo de supuesta cooperación binacional denominado "Foradori-Duncan", firmado por la administración de Mauricio Macri, y resolviera reanudar las negociaciones en el marco de las resoluciones de la ONU.

"Yo me baño y hablo inglés": los dardos de Diana Mondino contra Santiago Cafiero

"En esa agenda se contempla además el diálogo y negociación sobre medidas que hagan posible que los isleños accedan a los beneficios que la República Argentina ofrece en el marco del derecho nacional e internacional", sostuvo, por lo que advirtió que "expresiones como las que lanzan Milei y Mondino han sido características de gobiernos desmalvinizadores. Su compromiso con la soberanía nacional es nulo y manifiesta su predisposición a violar la Constitución y el derecho internacional que asiste a la posición argentina".

Con ironía, Carmona señaló que este lunes enviará “al despacho del diputado Milei un texto de la Constitución Nacional y el compendio de Resoluciones de la ONU sobre Malvinas. Tal vez su lectura le permita comprender las aberraciones en las que incurre junto a sus más próximos colaboradores cuando habla de Malvinas".

"Espero que su pasión ideológica por Thatcher no le impida, tras su lectura, comprender por qué las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", concluyó el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería.

