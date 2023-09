Mauricio Macri estaría cada vez más involucrado en la campaña de Javier Milei, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En estas últimas horas, las versiones han tomado otro calibre, sobre todo desde una noticia que publicó el portal La política online, que menciona información que cerca de Javier Milei no ha sido desmentida.

Se trata de que el magnate fundador del PRO, no solamente tuvo una reunión con Patricia Bullrich, sino que también habría tenido una reunión con Karina Milei, la hermana del candidato presidencial liberal.

Cerca del ex presidente lo negaron, y en el entorno de Milei no dijeron nada. A partir de eso han empezado a multiplicarse otros datos, la versión que viene circulando hace un tiempo es que Mauricio Macri no solo busca un acercamiento con Javier Milei, sino que está viendo cómo ayudarlo, y de ahí nacen nombres que podrían estar ayudando a Milei mientras son promovidos por Macri.

Eso conecta con algo que sucede hoy y que tiene como protagonistas a Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores y candidato a senador por PBA, y a Darío Epstein, quien funge como virtual jefe de Gabinete del eventual gobierno de ultraderecha. Los dos están viajando hoy a Estados Unidos a encontrarse con parte del establishment, con empresarios que quieren saber qué piensa hacer Milei con la dolarización.

Epstein planteó ayer en el Malba que no van a dolarizar si no hay dólares. ¿Dirá esto mismo en Estados Unidos? Hay otro componente que también conecta con Mauricio Macri y tiene que ver con las personas que estarían ayudando a Milei en sus conexiones con los Estados Unidos y con la búsqueda de campaña.

Entre ellos están: Gabriel Martino y Gerardo Mato, ambos cercanos a Macri, que estarían en la agenda de ayuda y de contactos con el establishment de Wall Street para facilitar las conversaciones de Nápoli y Epstein, que necesitan aportantes de campaña. A esto se suma el rol de Santiago Caputo, sobrino de Nicolas Caputo, ex socio de Mauricio Macri.

Otra figura que nunca fue desmentida desde el entorno de Mauricio Macri es Pedro "Pierre" Pejacsevich, la primera persona que empezó a organizar cenas para juntar fondos, con un cubierto de 50 mil dólares.

En cada uno de estos nombres está el ex presidente. No hay dudas de la cercanía de estas figuras de mucho peso del entorno de Macri, que están trabajando para la campaña de Milei.

La única duda que sigue circulando es si finalmente hubo una reunión entre Karina Milei y Mauricio Macri. El silencio en el entorno del candidato presidencial de ultra derecha sugiere que esa reunión se concretó. Además, están en un momento en donde necesitan muchas más ayuda de Macri, al menos eso reconocen algunos.

