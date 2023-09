Leopoldo Moreau: “Macri quiere ser la rueda de auxilio de la gobernabilidad de Milei”

El diputado Leopoldo Moreau sostuvo que Argentina viene sufriendo un ataque sistemático al sistema político. “Tenemos dos formas de resolver la crisis que estamos atravesando, o con violencia o con acuerdo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Podríamos decir que el “marciano de la política” es Javier Milei?

Estamos frente a un fenómeno que se ha construido por la demolición o la estigmatización que ha sufrido el sistema político.

Ha sido atacado desde diversos ángulos, hay que entender que nosotros no solo competimos contra otros candidatos, también competimos contra un bloque de poder que representa mucho más que un candidato. Hoy se cumple un aniversario más del golpe del 6 de septiembre de 1930 contra Hipolito Yrigoyen, que también fue víctima de un golpe de poder.

En la historia Argentina, los golpes de poder siempre se han cruzado en el camino de los derechos con violencia, que se manifiestan de distintas firmas, golpes de Estado, repercusiones políticas, fraude, proscripciones, etc.

En este caso, Argentina viene sufriendo un ataque sistemático en el sistema político por parte del bloque de poder, que representan grandes grupos económicos que se respaldan de medios hegemónicos de comunicación y sectores del Poder Judicial.

Cuando fracasaron las ideas de Milei

Esto no excluye los errores que el propio sistema político ha tenido en el ejercicio de la gestión. Lo que tenemos que tener en claro es que hubo una campaña persistente durante años de estigmatización, vinculando a la política con la corrupción, porque cuando la política disminuye, el bloque de poder ocupa los espacios que deja la política, y cuando la política se articula correctamente, se fortalece y el bloque de poder pierde espacio.

¿Se imagina un radicalismo separado de Juntos por el Cambio?

En primer lugar, creo que efectivamente se está confirmando la decisión sobre que Mauricio Macri quiere ser la rueda de auxilio de la gobernabilidad de Javier Milei.

Me parece que eso ya produjo una fractura dentro de Juntos por el Cambio, aunque no sea formal y visible. Macri ha decidido plegarse a la estrategia de consolidar en el poder un eventual gobierno de Milei. Desde el radicalismo, veo que se está alejando de la coalición.

Mantengo contacto con la estructura del radicalismo, se están haciendo asambleas de militantes que están decidiendo no acompañar la candidatura de Patricia Bullrich.

Nueva campaña: de la psicología a la psicopatología

Claudio Mardones (CM): Maximiliano Pullaro es quien aparece como favorito de las elecciones de este domingo. Si este resultado se confirma habría otra geografía política dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo cree que va a afectar eso dentro del radicalismo?

Yo creo que las elecciones provinciales no han tenido impacto en la escena nacional ni siquiera dentro de las propias fuerzas en las que se desarrollaron, han estado muy desvinculadas de las elecciones nacionales. Hasta las PASO, la sociedad estaba absolutamente ajena a la elección, no se hablaba ni se discutía de política en ningún lado.

Elecciones en Santa Fe: los radicales "se hacen los rulos"

Inmediatamente después de las PASO eso cambió totalmente, ahora se discute en ámbitos públicos, familiares e incluso la gente cuenta a quien voto abiertamente.

Las elecciones provinciales están totalmente al margen de esa realidad. Pueden incidir en el futuro en torno a la gobernabilidad y relativamente, porque se han dado, además, situaciones insólitas. En el caso de Santa Cruz, el kirchnerismo perdió pero ganó ampliamente en la candidatura de diputados y senadores, es decir que la elección provincial no tiene ni un reflejo de lo que va a ser la composición de la Cámara.

Por supuesto que es importante el triunfo de Pullaro en la provincia de Santa Fe, pero no creo que cambie nada en la vida interna del radicalismo o de alguna fuerza política. Lo que sí veo es que en el radicalismo hay una clara rebelión en la granja, que no solamente rechaza la candidatura de Milei, sino que también se siente muy lejos de la de Bullrich.

Massa chicaneó a Milei: "Aquellos que niegan el cambio climático le hablan a los perros tratándolos como hijos"

La crisis es muy grave y puede incluso ser peor, habrá que optar en resolver la crisis a través de carriles que proponen la violencia como alternativa o hay que transitarlo a través de un gobierno de unidad nacional, como propone Sergio Massa, e incluso antes venía proponiendo Cristina.

En concreto, tenemos dos formas de resolver la crisis que estamos atravesando, o con violencia o con acuerdo.

