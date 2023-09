Gabriel Katopodis: "Los intendentes son menos casta"

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, sostuvo que el peronismo no ayudó a la victoria de Milei, sino que él tuvo la capacidad de conectar con el enojo y el mal humor, principalmente de los jóvenes. “Esta fue una elección donde la gente expresó la bronca con todo lo que quería decir, ahora va a estar atenta a lo que se diga, y espera una respuesta”, declaró el ex intendente de San Martín, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hay autocrítica sobre que el aparato político subestimó a Javier Milei y que no se trabajó lo suficiente pero, al mismo tiempo, hay versiones que sostienen que el peronismo ayudó de distintas formas a Milei en estas últimas elecciones, fiscalizando e inclusive colocando candidatos, suponiendo que de esta manera se bajaba a Juntos por el Cambio. ¿Cuál de las dos cosas son ciertas? ¿O en la amplitud enorme que tiene el peronismo, las dos cosas son al mismo tiempo?

Te cuento cómo nosotros y en nuestro caso venimos analizando y viendo este fenómeno. Lo venimos viendo, más allá de Milei, en relación con lo que estaba pasando con los jóvenes, con ese primer votante.

Desde hace un año venimos tratando de entender qué estaba pasando con ese colectivo juvenil, donde definitivamente lo que veíamos era que había algo que no funcionaba, y que había alguna escucha o conexión con la política que en los últimos tiempos, seguramente a la salida de la pandemia, se había roto. Y que era importante entender qué estaba pasando en la cabeza de esos pibes, que podemos llamarlo cambio cultural o de época.

Lo concreto es que había luces rojas titilando que marcaban que había un electorado joven que no estaba viendo en el peronismo una llave para resolver sus problemas y así cumplir con sus aspiraciones de un futuro más claro. Venían planteando, después de la pandemia, que todo lo que tenía que ver con la familia, con el trabajo, con la vivienda, estaba en un contexto de mucha precariedad e inestabilidad.

Nosotros eso lo hicimos con un estudio técnico con la Universidad de San Martín, a nivel nacional, y era dar cuenta de lo que estaba pasando, lo primero.

Lo segundo, me parece que el fenómeno de Milei, que es un síntoma de lo que pasaba y está pasando en la sociedad, excede a las estructuras. Yo no puedo subestimar y no hay nada que el peronismo pueda hacer o dejar de hacer en función de un fenómeno que explica que en muchas localidades y en muchas provincias, donde Milei nunca fue, tuvo los resultados que tuvo.

Me parece que en eso yo prefiero entender que él conectó, directamente, con un mal humor y un enojo, y que tuvo la capacidad de sintonizar y calibrar ese sentimiento de frustración y que eso fue mucho más potente que cualquier estructura, aparato y decisión, que además no me consta.

O sea, no creés que el peronismo ayudó a agregar votos a Milei. ¿Estás en contra de esa teoría?

Sería una buena noticia, porque entonces tendríamos la capacidad de determinar los escenarios y resultados electorales. La verdad que no es así, y me parece que desviaría el eje, y de alguna manera nos pondría en una zona de cierta capacidad de poder moldear y determinar comportamientos electorales. Me parece que el problema es mucho más estructural y complejo.

Recién entrevistamos al coordinador de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, Alberto Fohrig, y planteó que Milei iba a quedar tercero porque parte de sus votos eran con apoyo del peronismo, y este dejaría de darle ese apoyo, por lo cual, Massa pasaría a segundo lugar. Hasta Sergio Berni lo dice...

A mí lo que me interesa es ocuparme y enfocarnos en qué tiene que hacer el peronismo para recuperar los votos que perdió, para ser competitivo, entrar al balotaje y poder ganar las elecciones. En ese sentido, y para ese desafío, no me sirve pensar que el peronismo resolvió la cantidad de votos que tuvo Milei, me parece que los votos que tuvo fueron por otro motivo.

Venimos diciendo y construyendo, yo te escucho y vos venís planteando y escribiendo esta desafección de la política, esta crisis de representación, o es una o es otra.

Pueden ser ambas...

Está bien, pero la explicación del fenómeno de Milei, y yo no tengo ganas de hablar de Milei, es mucho más profunda, compleja y estructural que dos autos que pueda haber puesto algún intendente o un fiscal más que pueda haber estado en una escuela, y me parece que lo más profundo que tenemos que analizar es eso.

De cara a que el peronismo pueda aprovechar un contexto que es favorable, ¿cuál es? Bueno, que por un lugar raro estamos discutiendo cuestiones estructurales de la Argentina, y por algún lugar raro la sociedad volvió a hablar de los temas que le afectan su futuro y es un debate estrictamente político que el peronismo tiene la responsabilidad de dar, y que la gente vuelva a hablar de política o que en las mesas se vuelva a discutir de política, para nosotros es una muy buena noticia, fundamentalmente cuando quedan en claro dos expresiones muy diferentes de que es lo que tiene que hacer la Argentina hacia adelante.

Nosotros tenemos una visión muy clara que la representa el peronismo, Sergio Massa, los gobernadores y los intendentes, que es la de tener un Estado inteligente, que mejore todos los días sobre lo que ya tenemos construido, estar convencidos de que no estamos conformes con la situación actual,. No decimos que todo siga igual, pero está claro que para entrar en una etapa de mayores reformas, mejoras, bienestar y estabilidad, la primera condición es no retroceder, no ajustar, no romper lo que sí funciona.

Nosotros queremos seguir construyendo universidades y honrar esa tradición de tener a la educación pública de calidad y gratuita, y ellos quieren no construir universidades y arancelarlas, eso expresa do modelos de país muy claros.

Tenemos que conversar con todos los votantes, muchos de los cuales son vecinos nuestros y votaron a Milei, porque no hay un 30% de libertarios, esos son vecinos que conocemos, que tienen un plan social, que llevan a sus pibes a la escuela o universidad pública, y que por algún motivo expresaron el enojo y la bronca con ese voto y nosotros tenemos que tener ahora la capacidad de redireccionar eso para un lugar mucho más inteligente, virtuoso, propositivo, que creemos y estamos convencidos, va a expresar Sergio Massa a partir del 10 de diciembre.

Claudio Mardones (CM): Usted dice que vienen advirtiendo hace más de un año que sería una elección de tercios, ¿qué pasó en términos de la campaña? ¿No vieron las señales de alerta?

Siempre dijimos que eran tres tercios, lo dijo la Vicepresidenta, pero lo dijimos todos. Yo seguramente he planteado que eran tres tercios, pero dos modelos, y lo importante es que ahora esos tres tercios se van a expresar con mucha más claridad en función de dos proyectos de país, que es lo que se discute el 22.

Esta fue una elección donde la gente expresó la bronca con todo lo que quería decir, ahora va a estar atenta a lo que se diga, y espera una respuesta. Tenemos que poder dar esa respuesta y conectar con eso que expresaron.

Me parece que hoy hay más interés que enojo, y al enojo que hubo se le suma la preocupación y eso siempre genera reflexión, genera diálogo, tratar de interpretar en qué me afecta lo que se va a votar el 22 de octubre. Pasamos de mirar candidatos a mirar cómo va a ser nuestra vida, en qué nos afecta a nosotros, y me parece que esa es la discusión que más y mejor le sirve al peronismo. Y además lo están diciendo ellos, no es que nosotros estamos componiendo esta situación o esta escena.

Nosotros creemos que la Argentina necesita seguir construyendo obra pública, rutas, escuelas, jardines y universidades, como lo estamos haciendo desde el 10 de diciembre del 2019 en toda la Argentina, y que los próximos cuatro años hay que seguir por ese camino.

Y ellos creen que la obra pública que se va a hacer y que necesita la Argentina, la va a determinar, financiar y hacer el mercado. Si la decide el mercado, no va haber universidades, ni jardines en los barrios más pobres, no se va a hacer el acueducto como se está haciendo en Chaco, La Pampa, o Santa Fe para que millones de argentinos que no tienen agua tengan agua. Esa es la discusión que tenemos que dar todos los días.

Estamos viendo en la mayoría de los distritos que los intendentes sacan más votos que el gobernador, y este más que el Presidente. Esto podría indicar que los candidatos a presidente son débiles, que la pertenencia partidaria hoy es menos importante o un cambio estructural de la política argentina. ¿Te parece que son fenómenos que vale la pena analizar? En ese caso, me gustaría tu opinión...

Me parece que está claro que desde hace muchos años hay un voto por parte de la gente que es muy sabio, que va eligiendo, que puede elegir un intendente de un color y un gobernador de otro, que puede elegir en una ciudad de la provincia de Buenos Aires por un partido pero en la ciudad vecina premiar y votar a otro intendente, y me parece que eso habla del valor, la capacidad y la herramienta que tiene la gente para premiar y castigar, pero también de la personalización.

Lo que pasa es que los intendentes son menos casta que los que tradicionalmente pueden estar en esa categoría, y eso se debe, fundamentalmente, a la cercanía y la posibilidad de gestionar ese metro cuadrado le permite y le da muchas más oportunidades.

Creo que el peronismo tiene, de cara a esta elección y a las próximas, distintos desafíos. No hay dudas de que es un peronismo que ha tenido dificultades para representar sectores de la sociedad, que allá por el 2009 dejamos de representar a el campo y el sector agropecuario, que en algún momento también tuvimos dificultades para incorporar y expresar a la clase media, que ahora aparecen algunas luces de alarmas con los colectivos juveniles, del primer voto, de los jóvenes, y me parece que todo eso es lo que nosotros tenemos que estar revisando en función de poder representar.

Creo que Sergio Massa tiene la capacidad de poner en discusión, de cara al 22 de octubre, cómo la Argentina va a ser mejor para todos esos sectores, a partir de un gobierno que tiene claras estas prioridades.

Las prioridades claras que tiene Sergio son que la urgencia principal es recuperar el salario y el poder de compra de los argentinos, que no alcanza con tener laburo porque además necesitamos tener un salario que alcance, y que esa recuperación tiene que ser rápida, que no nos puede llevar cuatro años, y que además tenemos un proyecto de país donde estamos convencidos que la industria y el campo son motores.

Hay un punto de inflexión, lo que no hay duda es que hay sectores y factores de poder en la Argentina que quieren cambiar el país para siempre, y tenemos que garantizar que esa inflexión, que uno la puede ver mirando al mundo pero también viendo tu vida cotidiana, sea un proceso de más derechos e inclusión para todos los argentinos y no solo para algunos pocos.

