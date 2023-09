El ex director del Banco Central, Enrique Szewach, declaró que desde Juntos por el Cambio planean “déficit cero lo más rápido posible”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo tomaste que Carlos Melconian sea candidato a ministro de Economía?

Nosotros aspiramos a que las penas se vayan, esperamos que a partir de diciembre pase eso.

Venimos trabajando desde enero del 2022 en un programa integral que implícitamente tenía la noción de un "superministro", no por un tema de poder, sino porque vivimos lo que sucedió con Mauricio Macri con el Ministerio descuartizado, que empeoró con el gobierno de Alberto Fernández, que dentro de cada Ministerio puso un paisano de cada pueblo.

La verdad que no solo te genera un problema de co-existencia macroeconómica, sino que además te genera grandes problemas de gestión.

Nosotros, ya de entrada planteamos que íbamos a trabajar con un presidente (o presidenta, en este caso) que aceptara la colaboración de un ministro subordinado a la política, que coordinara toda el área económica. Patricia Bullrich lo entendió perfecto y la experiencia va en ese camino.

¿Considerás que el hecho de que el presidente sea alguien que no tiene la economía como una especialidad, termina siendo un beneficio, porque el ministro de Economía terminaría teniendo más autonomía? Como, por ejemplo, lo que sucedió entre Menem y Cavallo…

Es cierto lo que decís sobre Menem y Cavallo, pero no es menos cierto que el Menem fuerte dio el puntapié inicial a las reformas estructurales, a las privatizaciones y las reformas de regulación del Estado, que fue previa a la convertibilidad.

Menem fue fuerte en ese aspecto, por supuesto tuvo una debilidad macroeconómica que llevó a que Cavallo asumiera esa responsabilidad. Es cierto que hubo presidentes que necesitaron de ministros para fortalecer su gobierno.

Massa también entendió que necesitaba controlar gran mayoría de las áreas, es decir, Sergio Massa está en el Ministerio más por el poder que por el saber.

Para cualquier cosa que se quiera hacer, se necesita la bendición del presidente o presidenta, independientemente de que sepa o no de economía, que quizá es mejor. Patricia Bullrich aporta el liderazgo necesario y Juntos por el Cambio deberá aportar todas las políticas que hagan falta.

Irrupciones

Nos encontramos con un Javier Milei que tiene como principales asesores económicos a los últimos economistas de Menem, el post Cavallo. ¿Qué juicio le darías al equipo económico de la última parte de Menem?

Un ex ministro de Economía ya fallecido me dijo una vez: “Tenga cuidado porque los presidentes se enamoran de los instrumentos”, que fue lo que le pasó a Menem con la convertibilidad. Argentina necesitaba cambiar su política de convertibilidad o flexibilizarla.

El día que devaluó Brasil, Argentina no podía devaluar porque no tenía política cambiaria independiente y ahí empezó el principio del fin, porque para adaptarse a la devaluación de tu principal socio comercial tuvimos recesión, desempleo, etc.

En ese momento, el problema más serio fue que llegara el fin del mandato de Menem, que se convirtió en un gobierno débil. Me parece que en ese momento Roque Fernández administró como pudo la transición.

Tanto Roque como Carlos Rodríguez son extraordinarios economistas, pero están en un rol de asesoramiento en algunos aspectos macroeconómicos, y lo que Argentina necesita es una reforma mucho más amplia.

De Juntos por el Cambio a Juntos por Melconian

Recién, a modo de predicción, me decía mi columnista de economía (Fernando Meaños) que usted va a ser el presidente del Banco Central…

El único que tiene un cargo asignado por la candidata es Carlos Melconian, todos los demás somos un equipo, ninguno de nosotros mandó el traje a la tintorería ni tiene una ambición particular por el poder o los cargos.

Estamos para cambiar la Argentina, más por nuestros hijos y nietos que por nosotros. Después, el lugar que ocupe cada uno lo veremos, falta mucho, ahora estamos trabajando todos en tareas divididas.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué Banco Central planean?

Planeamos déficit cero lo más rápido posible. Si vos no tenés déficit cero en este contexto de la Argentina, la independencia del Banco Central es letra muerta.

Las únicas dos cosas que caracterizan un Banco Central autónomo para la Argentina son no tener que financiar al gobierno (y para eso está el déficit cero), y tener autoridades quesean nombradas por acuerdo del Senado, que además tengan mandatos que no coincidan con el presidencial.

Estuve en un Banco Central en donde todas sus autoridades no estaban registradas, es muy difícil trabajar así. Nosotros estamos pensando en que el Banco Central no sea una letra muerta, un Banco que empieza a funcionar autónomamente cuando tengamos déficit cero.

FM: ¿Ese Banco Central estaría acompañado de una determinada regla monetaria?

Hay cosas que no te puedo decir, pero hablando conceptualmente, nosotros lo primero que vamos a hacer es el ancla fiscal, que tiene que combinarse con una política monetaria acorde. Va a depender mucho de las condiciones iniciales. Los problemas del país son tales que vamos a tener que usar más de un ancla.

¿Creés que la dolarización es una solución para la Argentina?

Es algo que no conviene tener, aunque se pudiera. Argentina no está en un área monetaria común con sus socios comerciales.

El Banco Central hoy tiene reservas negativas y en el activo tiene Letras intransferibles, que son vales de caja que firmó Kirchner en su momento. Después tiene un montón de bonos del Estado que están en manos del sector público.

Si vos querés transformar eso en dólares, tenés que emitir. Como cotizan al 30% de su valor, 6 mil millones de dólares de deuda, para "clavarla" en un sistema rígido de dolarización, en un área donde no podemos competir. A eso le tenés que agregar la tasa de conversión.

A Argentina no le conviene dolarizar, por todos los lados donde lo mires, es un programa que no se puede hacer, porque no tenemos con qué. Además, para hacerlo hay que aumentar la deuda pública en manos privadas en más de 6 mil millones de dólares. Tiene poco sentido, el propio equipo de Milei está revitalizando esa idea.

¿Cuán importante es para quien conduce la economía ser didáctico? ¿Cuánto de ello te ayudó a hacer artículos periodísticos?

Hay cosas que son más innatas y uno va aprendiendo con experiencia. Sirve ser didáctico si lo sos sabiendo lo que estás diciendo. Hay que tener cuidado entre el conocimiento, la simplificación, ser claro en la comunicación pero no pasarse a que sea la comunicación lo importante y no el contenido.

Es importante poder transmitir esto, escribir, relacionarte con la gente pero no perder el contenido de fondo.

VF JL