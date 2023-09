Todos los candidatos coinciden en que el próximo gobierno deberá levantar las restricciones cambiarias y que ya no es posible que la Argentina tenga múltiples tipos de cambio, algo que además siempre es duramente criticado por el FMI al evaluar el cumplimiento del programa con el organismo. La pregunta es cómo hacerlo.

En el caso de Juntos por el Cambio, la idea tantas veces explicada por Patricia Bullrich de levantar el cepo cambiario desde el comienzo de un eventual gobierno suyo parece empezar a quedar atrás. Su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian, ya dejó entrever que esa promesa no es posible de cumplir y que el escenario actual no permite hacer lo mismo que Mauricio Macri en 2015.

Con su particular estilo y tratando de evitar las precisiones, Melconian dijo que la apertura del cepo irá de menor a mayor: "Vamos a empezar en Salita Roja para terminar en Harvard, y no al revés, porque ya salió mal". La referencia a lo que salió mal, claro está, es a la gestión económica de Macri, con la que Melconian no oculta diferencias.

Laspina pide no demorar la salida del cepo para que la situación no empeore

La salida del cepo había marcado un punto clave en la interna de Juntos por el Cambio. Desde el equipo de Horacio Rodríguez Larreta se advertía que salir del cepo el primer día no era posible ya que podía generar una disparada de la inflación imposible de controlar. El rápido traslado a precios de la última devaluación fue un ejemplo de ello.

Los halcones de Bullrich, con la candidata a la cabeza, pedían salir del cepo igual que Macri, una posición que ahora comenzaron a deshacer.

JL