El reclamo del campo a los presidenciables: cero retenciones, cero restricciones y reglas claras de juego

La sequía afectó fuertemente al agro durante esta campaña. Tal es así que las pérdidas estimadas por el Gobierno superan los 21 mil millones de dólares, dejando a muchos productores severamente comprometidos.

En este contexto, nos comunicamos con David Miazzo, economista jefe de FADA, quien habló sobre las principales medidas que el campo debería tener para un crecimiento sustentable.

“Presentamos cuatro políticas de base para el futuro del campo: cero retenciones, cero restricciones, un solo dólar y reglas de juego claras”, dijo Miazzo, quien luego completó: “Son las políticas normales en todo el resto del mundo, el único país con restricciones de este tipo es Argentina”.

“Con estas medidas se pueden generar 30 mil millones de dólares extra de exportación y medio millón de puestos de trabajo”, disparó el experto. “El impacto de la quita de retenciones en el precio del pan generaría una suba del 1,7% por única vez”, explicó.

Asimismo, Miazzo dijo que el país es superavitario en toda la producción alimentaria, por lo cual no habría problemas con el abastecimiento del mercado local. “Hay que tener total libertad de comercio, un cupo a las exportaciones genera desincentivos”, detalló el economista.

“El problema en el país no es el precio de la carne, es el poder adquisitivo. Cerrar exportaciones no es una solución genuina”, dijo el referente de FADA. “Una unificación del tipo de cambio es necesaria, este tipo de cambio diferencial no funciona, es ficticio”, complementó.

Finalmente, Miazzo dijo que existe un gran consenso entre los presidenciables que debe haber una salida del cepo. “El principal desafío es déficit cero por los altos niveles de déficit”, concluyó.