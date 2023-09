El coordinador de los equipos de Patricia Bullrich, Alberto Fohrig, aseveró que "las PASO fueron unas elecciones para seleccionar candidaturas". La relación de la candidata presidencial con Mauricio Macri, la posibilidad de ganar en primera vuelta y la influencia de Carlos Melconian, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Las últimas declaraciones de Patricia Bullrich parecen transmitir públicamente lo que creemos o sabemos que dicen en privado, que tiene que ver con un sentimiento de incomodidad con Mauricio Macri, incluso hasta de traición, porque no se imaginaban que el día del triunfo de ella sobre Horacio Rodríguez Larreta iban a minimizar o colocar al mismo nivel a Bullrich que a Javier Milei.

Cuénteme si el sentimiento de Bullrich, como yo digo, es de mucha incomodidad, tristeza o de insatisfacción hacia el ex presidente y cómo piensa usted que tendría que resolverse esa tensión.

El proceso que siguió Juntos por el Cambio, desde la noche del 13 de agosto, es de absoluta unidad de todos los actores, no solamente con Macri sino también con Larreta y todos los demás, en los que hubo una competencia interna y ese proceso se saldó. Es claro que eso también abarca integralmente al radicalismo, a Gerardo Morales. Y se vio públicamente en reuniones desde el 13 de agosto con la totalidad de los legisladores y gobernadores electos.

Eso mismo. Yo le preguntaba de Macri...

Mauricio está exactamente dentro de ese mismo espíritu. Por supuesto que manifestó una interpretación en torno al triunfo de Patricia, también valorizaba la performance de Milei esa noche, pero no tuvo ninguna otra manifestación de ninguna naturaleza en el sentido de apoyar ni nada que se le parezca.

Negó su pertenencia a ningún cargo con Milei de manera terminante. Es decir que, desde mi punto de vista, no hay ningún problema de traición ni de titubeo. Macri se manifestó como el fundador del PRO y uno de los fundadores de JxC, apoya a Patricia y lo hará durante todo el proceso, así lo manifestó públicamente.

Inclusive, las criticas que se hacían era que antes del 13 hizo una entrevista con Joaquín Morales Solá, en la semana previa a las elecciones, en donde nuevamente habló muy bien de Milei. Lo que podría hacer suponer que quienes votaban o votaron en el pasado por Macri se sentían liberados de que pudieran votar tanto por Bullrich como por Milei. O sea, una seguidilla de actos.

Lo que veo es que usted minimiza eso, que no le pasó nada. La información que yo tengo es que Patricia está muy enojada. ¿No tiene la misma entonces?

No, no tengo la misma.

La diferencia de los escenarios electorales

Dado que siempre se dice que son tres elecciones diferentes: las PASO, la primera vuelta y si hubiera balotaje, ¿cómo imagina que tendría que ser y si está siendo diferente la estrategia de estas elecciones de la anterior?

Coincido con su análisis. Las PASO fueron unas elecciones para seleccionar candidaturas. Por lo tanto, tuvieron una lógica y esta es una elección completamente distinta porque, básicamente, se vio la irrupción de un actor nuevo con fuerza, como es Milei y, por ende, hay una elección muy pareja, de tercios, en donde creemos que nuestra capacidad de crecimiento es significativa, porque así fue históricamente entre las PASO y las generales en todas las elecciones en las que participó JxC.

Muchos de nuestros votantes, que no participan en las PASO por diversas razones, seguramente lo harán en la elecciones generales y eso nos brindará muchas posibilidades competitivas y con posibilidades de estar en la segunda vuelta o ganar en primera vuelta.

Lo que veo también es que el peronismo, dado el descalabro económico del país y la elección del ministro de Economía, que hoy regentea el 120% de inflación anual de Argentina, tiene un techo bastante significativo en su crecimiento electoral, al que solamente parecen poder llegar por desarmar alguna de la listas que le armaron a Milei, en varios lugares del país, como lo manifestó el gobernador de Santiago del Estero.

Es decir, ahí es evidente que hay una colaboración muy activa con candidatos, cuidado de listas y ahora con bajada de listas de Milei por parte del peronismo. El peronismo colaboró con candidatos a las listas de Milei.

Con lo cual, nosotros creemos que tenemos la oportunidad de mostrar y convencer al electorado en su conjunto de que la opción de cambio viable para Argentina es JxC y es Patricia. El tema Milei lo respetamos, somos conscientes de este nuevo efecto, pero estamos confiados en que la sociedad argentina nos apoyará y que generará un apoyo muy importante en la elección general para que Patricia esté en la segunda vuelta o gane en primera.

La chance de que JxC gane en primera y evite el balotaje

Quiero ver si le entendí bien. ¿La posibilidad de que JxC gane en primera vuelta?

Sí, puede ocurrir perfectamente. Patricia Bullrich puede ganar en primera vuelta.

¿Eso sería que tuviera el 40% y Milei menos del 30%?

Puede pasar perfectamente, porque si se da la situación de que el peronismo, como ya lo hizo hace pocos días, empieza a retirar su apoyo a Milei con listas en el Interior del país, con el cuidado de boletas, la fiscalización, y el escrutinio en donde ayudó directamente a Milei, es claro que eso tiene un impacto electoral que no necesariamente es a la suba sino que a la baja.

¿Cuánto estima usted que a ese casi 30% que obtuvo Milei le aportó el peronismo con todos estos cuidados de las listas, la fiscalización y hasta incluso candidatos donde no tuviese?

Eso es muy difícil de medir. Lo que es seguro es que el peronismo tiene una maquinaria electoral que tiene siete décadas en Argentina, que es tremendamente poderosa e incide en que haya votantes movilizados, cuidado de boletas y todo lo que comentaba.

Siguiendo su análisis: Milei tuvo algo así como 29,8%, un porcentaje X le aplicó el peronismo y, continuando su lógica, lo va perder y quedaría con alrededor del 25%. En esa línea, Sergio Massa sería el segundo y Milei quedaría tercero. Imagínese ese escenario...

No necesariamente, depende de cómo se dé esa sustracción. Lo que digo es que habrá una neutralización, con un número que desconozco.

La posible pérdida de votos del libertario

Pero el peronismo está casi en 28%. Si pierde cinco puntos o algo Milei, con dos puntos que pierda ya quedaría tercero...

Eso puede ocurrir en una elección de tercios, en donde el primero y el tercero están separados por dos puntos, y algo como es esta elección. Es seguro que habrá un proceso de compensación de votos entre Milei y el peronismo.

Usted quiere decir que lo que baje Milei lo subirá el peronismo, que la "compensación" es esa palabra. Si baja Milei, sube el peronismo...

Una parte. Hay otra parte de votos de gente que votó en el pasado a JxC que nosotros esperamos y que, de hecho, hubo muchas manifestaciones públicas en las redes que esperamos que votantes, que en estas PASO apoyaron a Milei, obviamente nos apoyen a nosotros.

¿Vio a Carlos Melconian emocionarse y diciendo "todo esto que trabajé durante estos dos años me daría mucha tristeza que no se aplique y me lo tenga que llevar a mi casa", casi con los ojos de llanto? ¿Pudo verlo eso?

No, pero sé que ocurrió. No lo vi en vivo.

¿A qué lo atribuye?

A que Carlos es un individuo que trabajó mucho. Es uno de los economistas más prestigiosos y dedicó su vida a estudiar y a trabajar en temas económicos. En este momento, estamos en una oportunidad muy significativa para dar vuelta la situación realmente dramática de mucho deterioro que tiene Argentina.

Comparto. Me pregunto si es que en algún momento pudo haber pasado por la cabeza de Melconian la idea de que Milei pueda ganar en primera vuelta y que todo ese esfuerzo no sirva para nada, que esa sea la conmoción. ¿Por qué no serviría para nada? Es porque no ganaría Bullrich, porque si ganara le serviría, porque él lo aplicaría...

Hasta ahora no hubo elección, sino una PASO. La elección es el 22 de octubre. En esa elección, más allá de todos los análisis que acabamos de hacer o muchas otras personas puedan hacer, ahí la verdad la darán los votantes y allí se determinará.

Claro que Carlos el candidato a ministro de Economía de Bullrich y, obviamente, en caso de que por alguna razón, que puede pasar tranquilamente, los resultados no sean ideales el 22 de octubre y haya que ir a una segunda vuelta, son los azares del proceso electoral, pero de ninguna manera creo que eso tenga que ver con ningún tipo de resignación.

Trabajo con el equipo de Carlos, con él y estamos trabajando excelentemente, con muy buena repercusión. Trabajamos el último año y medio con equipos nuestros y de él, solamente que lo hicimos de manera reservada. Por lo tanto, es un activo fundamental en la candidatura de Bullrich.

Así como Melconian sería ministro de Economía, ¿usted dónde se ve en un gobierno de Bullrich?

Una de las frases que tengo de cabecera, que aprendí de un viejo político en La Matanza, es la de "el que entra Papa, sale Cura", haciendo alusión a los concilios en el Vaticano.

No creo en ninguna cuestión personal, trabajo para la candidatura de Patricia, tengo mucha admiración hacia ella, lo hago con mucho entusiasmo y creo que es una persona muy importante para el destino de Argentina. Mi situación personal no tiene ninguna importancia.

