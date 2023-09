La reforma agraria de Javier Milei, punto por punto y bajo la lupa

“Queremos volver a ser el granero del mundo”. Con esta frase en la plataforma electoral, La Libertad Avanza resumió cuál sería la dirección de las políticas para el campo en una eventual presidencia de Javier Milei. Las propuestas concretas son seis y fueron escritas por Guillermo Macloughlin, productor, dirigente agropecuario y candidato a diputado nacional. ¿De qué se trata cada una y por qué a ningún referente del sector le queda claro cómo se van a implementar?

La “Reforma agropecuaria” es el punto 8 de las reformas económicas que pretende encarar La Libertad Avanza si llega a ser Gobierno. Las propuestas son las siguientes:

Eliminación de la brecha cambiaria al momento de liquidar en el Banco Central Eliminación de todas las retenciones y derechos de exportación sin excepciones Negociar la eliminación del impuesto a los ingresos brutos Eliminación de todas las restricciones al comercio internacional, incluyendo cuotas, cupos, permisos y autorizaciones. Sanción de una ley de semillas Plan de mejoras de infraestructura por iniciativa privada para el desarrollo de rutas nacionales, rutas provinciales, caminos rurales, puertos, etcétera.

Desde el partido respondieron que los equipos técnicos no iban a hablar y que Macloughlin es uno de todos los asesores. En una entrevista que dio el candidato después de las PASO a Carlos Etchepare -director de Canal Rural- y Salvador Di Stéfano -director de AgroEducación-, contó que Milei designó a varios referentes y destacó el rol que tendría Diana Mondino, en Cancillería, en el impulso al sector a través del contacto internacional.

Macloughlin subrayó que las reformas más importantes son dos, a las que llamó “explosiones”: la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación. “Todo eso se dará en un marco de gran desregulación de la economía y esto va a producir un cambio fundamental”, agregó.

Perfil consultó a diferentes referentes del sector sobre la reforma cambiaria que propone Milei: Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; David Miazzo, economista jefe de la Fundación Fada; Germán Paats, economista y presidente de la Fundación Barbechando; y Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.

En el único punto que hay un consenso absoluto es en la sanción de la ley de semillas. En el resto de los temas hay diferentes opiniones, aunque en términos generales se cuestionó al líder de La Libertad Avanza por no explicar algo fundamental: ¿cómo va a llevar adelante semejantes propuestas?

Brecha cambiaria y derechos de exportación: ¿El plato fuerte?

Macloughlin destacó que los pilares de la reforma son la eliminación de la brecha cambiaria y derechos de exportación. Sin embargo, no hay mayores precisiones sobre cómo se tomarían las medidas.

El dirigente adelantó que, para afrontar la transición, están evaluando “instalar un régimen de retención de Ganancias”. "Sería para suplir, de alguna manera y transitoriamente, algún bache fiscal”, dijo Macloughlin. Aseguró que se trataría de un beneficio económico para el productor porque “va a ser un crédito y no un gasto” y que “va a tener un monto más chico” en relación a lo paga hoy el campo. De todas formas, aclaró que solo “es una idea que está dando vueltas” y que será el ministro de Economía quien tome la decisión final.

Miazzo dijo que, en términos generales, su organización tiene sintonía con las propuestas generales de Milei. De hecho, hicieron una presentación similar hace dos semanas en la Cámara de Diputados de la Nación. “Nosotros planteamos cuatro puntos: cero retenciones, cero restricciones, un dólar (en función de la unificación cambiaria), y reglas del juego claras. Sobre esa base se tiene que discutir todo lo demás”, contó.

El economista coincide con LLA en que se deben eliminar los derechos de exportación. De hecho, insistió en que funciona como un desincentivo. Sin embargo, fue más cauto a la hora de opinar sobre la posibilidad de un régimen de retención de Ganancias que planteó Macloughlin. “Podría ser, pero la verdad es que hasta ahora solo escuchamos un título y no tenemos mayor contenido para saber si va a estar bien o mal. Estamos de acuerdo con discutir mecanismos transitorios bajando la carga tributaria. Pero hay que ver cómo, si se hará a través de un crédito fiscal que podría estar indexado en dólares o por inflación, si podría ser transferible, etcétera. Planteado así solo, te genera el problema porque el productor va a tardar muchos años en absorber ese crédito”, subrayó.

Bahillo, en cambio, fue categórico al hablar de estos puntos: “Eso significa, automáticamente, tener una devaluación del 100%, que significa llevar a los índices de pobreza por encima del 60% mínimamente.”, subrayó. Sobre la promesa de eliminación de la brecha cambiaria, sostuvo el funcionario: “La brecha y el cepo son una necesidad por el salvaje endeudamiento que dejó el gobierno anterior y por la falta de dólares para cumplir con los compromisos, algo que se agravó con la sequía. Cuando tengamos stock de dólares, por la minería, la energía, la economía del conocimiento, se podrá transitar hacia la eliminación en un camino serio y responsable. El planteo así es jugar con las expectativas de la gente”.

El funcionario insistió en que en su Gobierno no son dogmáticos con las eliminación restricciones: “Con algunos de esos puntos nosotros, conceptualmente, podemos estar de acuerdo, como pasa con las retenciones. Pero las diferencias están en el cómo. Siempre las ideas de Milei buscan entrar con motosierra y generar un desastre económico. Estamos tratando de trabajar estos temas con bisturí para que todos estos cambios, que son necesarios, sean con los productores y la gente adentro. Hay que ir a un sistema más progresivo que grave al que más tiene, pero tiene que ser sostenible desde el punto de vista fiscal”, agregó.

Paats comparte la idea de que Argentina debe ir hacia una unificación del tipo de cambio y a la eliminación de los derechos de exportación y de las restricciones en general, pero fue muy crítico con la propuesta de La Libertad Avanza. “Vemos que no tienen un plan estratégico arriba de la mesa. Plantearon los temas en los que hay que trabajar, sí, pero no dicen cómo ni cuándo. Venimos con este problema de falta de previsibilidad y no vemos que estén haciendo algo distinto desde La Libertad Avanza”, aseguró.

“Estamos ante la siembra gruesa y necesitamos poder prever qué va a pasar el año que viene. Si te dijeran que quieren que desaparezca el derecho de exportación, pero que primero viene la unificación del tipo de cambio, está bien. Pero no sabés cuánto va a tardar esa unificación y, por lo tanto, cuándo llegará la eliminación. Lo de La Libertad Avanza es una expresión de buenos deseos, no un plan”, agregó Paats.

Laucirica sostuvo que desde su organización esperan mayores detalles de las propuestas. “Sabemos solamente lo que manifestó por los medios”, dijo y contó que la organización invitó a Milei a participar de uno de sus congresos, pero que el candidato no fue. “Si bien oportunamente se excusó, esperamos poder contactarnos con él”, aseguró.

Sobre los dos primeros puntos de la propuesta, Laucirica dijo que coincide en que “hay que eliminar la brecha cambiaria porque es cierto que tergiversa el mercado”, pero aclaró: “Lo que no sé es si se logrará eliminando el Banco Central o cómo piensan hacerlo”. En la misma línea se expresó con respecto a la eliminación de los derechos de exportación: “Quisiéramos tener mayores precisiones sobre cómo harán. Lo del pago a cuenta, sí, podría ser, pero tendrían que explicar de qué forma se instrumentaría porque dicen cosas sin explicaciones”.

Ingresos brutos: una propuesta de competencia provincial en una plataforma presidencial

En el punto de ingresos brutos, la plataforma de La Libertad Avanza tiene un concepto que a todo el sector le llamó la atención: “Negociar su eliminación”. El espacio no podría plantear su eliminación de manera directa porque se trata de un impuesto de competencia provincial. La gran pregunta es qué significa negociar.

El planteo hizo que más de uno recordara las declaraciones de la candidata a diputada Marcela Pagano, cuando sugirió en una entrevista en TN, a mediados de agosto, que aquellos gobernadores que “no quieran garantizar la gobernabilidad” se quedarán sin “transferencias discrecionales” para sus territorios.

En términos conceptuales, más o menos todos los referentes entienden que la eliminación de este impuesto debería suceder en algún momento. De hecho, ya hay dos provincias que lo suprimieron. “Hay un acuerdo general entre los tributaristas de que los productos primarios no paguen ingresos brutos porque después pagan en el resto de la cadena. Es lógico que estén exentos”, aseguró Miazzo.

Laucirica coincidió y dijo que se trata de un impuesto “terriblemente regresivo”. En la misma línea se expresó Paats, quien dijo que los “ingresos brutos son una especie de derechos de exportación”. Sin embargo, los dos advirtieron que la pregunta -una vez más- es el cómo, ya que no es una facultad del Ejecutivo Nacional.

Bahillo fue más duro: “Estamos de acuerdo en que no es un buen impuesto. Pero habría que preguntarle a Milei si ese ‘negociar’ es extorsionar a las provincias”, declaró.

Si gana La Libertad Avanza, parece estar claro por dónde vendrá la primera tensión con los gobernadores de las provincias productivas. En la entrevista posterior a las PASO, Macloughlin no habló de este punto ni de las propuestas restantes de la plataforma.

Cero restricciones al comercio internacional: la duda sobre la importaciones

La Libertad Avanza propuso eliminar todas las restricciones al comercio internacional, incluyendo cuotas, cupos, permisos y autorizaciones. En términos conceptuales, se trata de una medida bien alineada a los planteos de Milei: suprimir cualquier regulación estatal y dejar que el mercado se encargue. Este punto, sin dudas, despierta diferentes discusiones.

Paats es el referente que se mostró más alineado con esta medida. “Es fundamental y está fuera de discusión. Cuando intervenimos los mercados como están intervenidos hoy, no solo generamos un problema interno, sino también externo, porque de alguna forma rompés el contrato con alguien a quien le estás exportando. Acá estamos todos de acuerdo, sobre todo como base de la libertad”, dijo.

Miazzo también aseguró que no tiene dudas que el camino “es por ahí”. Además, hizo una aclaración que consideran fundamental desde FADA: “Nosotros decimos: si se debe imponer algún tipo de restricción por alguna razón, que sea a través de una ley de Congreso. Hoy un funcionario de Agricultura puede sacar una resolución y frenar la exportación de un sector. Son medidas totalmente arbitrarias que pueden salir de un día para el otro", afirmó.

Laucirica se expresó en una línea similar aunque hizo una advertencia que no es menor. “Sin ninguna duda hay que eliminar todas esas restricciones que lo único que hacen es afectar las decisiones del sector. La duda nos queda, y necesitaríamos más aclaraciones, es si también afectará a las importaciones. Bárbaro si, por ejemplo, se libera la importación de repuestos para las maquinarias, ¿pero qué pasaría con algunos sectores donde nuestras producciones son competitivas? Si se libera todo puede suceder que entren precios que te rompan el mercado interno”, declaró.

Bahillo, en este asunto, cuestionó con firmeza a La Libertad Avanza y sostuvo que este punto "es una declaración dogmática”. “No hay país en el mundo que no administre su comercio exterior. Uno de los más restrictivos, de hecho, es Estados Unidos porque cuida a su producción, es proteccionista de su industria. Pongo un ejemplo: Argentina tuvo hace cinco años un reconocimiento de status sanitario para ingresar cítricos dulces a Estados Unidos, pero todavía no se pudo justamente por esto. ¿Nos vamos a poner a la derecha de Estados Unidos?”, se quejó.

Los privados y la preocupación por las zonas menos rentables

La Libertad Avanza propuso que todas las mejoras en infraestructura sean llevadas adelante por privados. En cada entrevista, Milei repite como si fuera un cassette que tiene en mente “un modelo a la chilena”. Sin embargo, en este punto, Laucirica y Bahillo hicieron comentarios en el mismo sentido: ¿de qué forma se puede garantizar que, por ejemplo, una empresa privada quiera arreglar un camino rural inhóspito?

Bahillo comparó la propuesta de Milei con los contratos de Participación Público Privada (PPP) del gobierno de Mauricio Macri y dijo que “la Argentina ya comprobó que es un sistema que fracasa”. “Se trata de llevar adelante obra pública por iniciativa privada y que después los ciudadanos que la utilizan paguen. Pero en el interior no tenemos la densidad humana para que esto funcione. ¿Solo tendríamos obras en las grandes terminales portuarias y en las grandes ciudades?”, se preguntó.

Laucirica puso un ejemplo: “El 70% de la electrificación rural se hace a través de cooperativas porque, como para las empresas no representa una ganancia, no hacen líneas en el campo”, aseguró y destacó, además de las cooperativas, el trabajo que hacen los consorcios de productores. “En este punto se me generan grandes dudas, ¿quién va a arreglar los caminos si no hay recupero?”, subrayó.

Semillas: el único acuerdo

En el único punto que hay un consenso absoluto de los referentes consultados es en la sanción de una ley de semillas. Para todos, se trata de una regulación fundamental que permitirá que la Argentina tenga acceso a la última tecnología y que, incluso, beneficiará a la producción. "El impacto de la seca de este año, quizás, no hubiese sido tan grande si hubiéramos tenido semillas más resistentes", ejemplificó Paats.

Para decirlo en términos sencillos, hay cultivos que se pueden sembrar una y otra vez habiendo comprado semillas solo una vez. De la misma producción se obtienen las nuevas semillas que tienen la misma eficacia que las originales (sucede, por ejemplo, con la soja).

Esto produce un problema: los desarrolladores no traen sus nuevos productos al país porque saben que los productores los comprarán las semillas un año y nunca más. El reconocimiento de la propiedad intelectual resolvería este asunto.

La grandilocuencia del título “reforma agropecuaria” tiene apoyos y críticas y, por ahora, habrá que esperar para conocer los detalles sobre cómo se llevaría adelante. En la entrevista después de las PASO a Macloughlin le consultaron sobre dónde están los cuadros técnicos y si había riesgos de que en una eventual presidencia de Milei suceda algo similar a lo que pasó cuando asumió el macrismo, que no tenía suficientes personas para administrar el Estado. “Tenemos muchos que están trabajando en las sombras a favor de La Libertad Avanza. Y cuando uno llega al gobierno de alguna manera, el equipo se forma”, respondió.