En medio de las discusiones electorales sobre qué hacer con el cepo cambiario, Fundar publicó un informe en el que promueve la implementación de un sistema de transición hacia la unificación de los tipos de cambio por dos vías diferentes.

El trabajo lleva el título El mercado de cambios bajo la lupa: la transición hacia la unificación y plantea una "estrategia integral de estabilización" que contemple la aplicación "de un desdoblamiento cambiario transitorio o bien de una unificación cambiaria compensada con aumento de retenciones".

Tal como lo explicó a PERFIL el director de Economía de Fundar, Guido Zack, el mecanismo cambiario regente "no se puede mantener mucho más en el tiempo" ya que "se corre el riesgo de que el BCRA se siga vaciando de reservas y llegue a un punto en el que ya la cotización oficial no va a ser sostenible".

Desdoblamiento cambiario o unificación con retenciones: en qué consiste cada esquema

El desdoblamiento cambiario propuesto se basa en el establecimiento de dos tipos de cambio oficiales de forma transitoria y la desarticulación de "buena parte de las regulaciones actuales y tomando una estricta decisión acerca de las actividades y flujos que pueden acceder a cada una de las cotizaciones del dólar".

"En alguna medida, es formalizar la situación que se vive en el mercado de cambios desde la reinstauración del cepo, pero simplificando la regulación y reduciendo la cantidad de cotizaciones alternativas del dólar. Es sugerible que la brecha no supere el 30%", señalan.

Cabe destacar que el desdoblamiento no es aceptado por los estatutos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que sería de difícil aplicación en los términos actuales. No obstante, desde Fundar aseguran que "este obstáculo no es insalvable, ya que el organismo puede hacer excepciones si considera que el contexto lo amerita".

Por otra parte, la alternativa ponderada es la unificación cambiaria que refleje una nominalidad cercana a las cotizaciones paralelas y "compensado con un aumento de los impuestos a las exportaciones tanto en términos de las alícuotas como de los productos y sectores alcanzados".

Sobre la implementación de mayores aranceles a la exportación, la fundación explica que "son una herramienta que se encuentra politizada" y "no es para nada sencilla en términos políticos, más aún teniendo en cuenta que su modificación tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la Nación".

En cuanto a los beneficios de un único tipo de cambio, resaltan que "se eliminan los efectos distorsivos que genera la existencia de más de un precio para un mismo activo", en este caso las múltiples cotizaciones del billete de origen norteamericano.

Cómo se podrían implementar el desdoblamiento o la unificación cambiaria

Consultado por PERFIL, el director de Economía de Fundar Guido Zack consideró que el mecanismo cambiario regente "no se puede mantener mucho más en el tiempo" ya que "se corre el riesgo de que el BCRA se siga vaciando de reservas y llegue a un punto en el que ya la cotización oficial no va a ser sostenible".

Siguiendo esa línea argumental, Zack explicó que tanto el desdoblamiento como la unificación con retenciones no son regímenes permanentes sino que apuntan, junto a otras políticas macroeconómicas, "a generar las condiciones para el ordenamiento definitivo del régimen cambiario".

"Unificar sin compensar con retenciones o desdoblar requiere de un nivel de reservas importante para que el tipo de cambio no pegue un salto demasiado fuerte y eso impacte sobre los precios, salarios y después nuevamente sobre el tipo de cambio y se genere un espiral de inflación a niveles muchísimos más altos de los que tenemos ahora", expresó.

A la vez, el analista económico sostuvo que la consistencia macro es la piedra angular sobre la que deben asentarse los dos esquemas propuestos. Eso incluye un "sendero de consolidación fiscal financiable" sin emisión monetaria ni endeudamiento externo, con una tasa de interés real positiva y modificaciones impositivas.

En cuanto a las dos opciones planteadas por el informe, el entrevistado comentó que en el caso del desdoblamiento la brecha entre los tipos de cambio no debería superar el 30%: "Para alcanzar esta estrategia evidentemente se necesitaría un ajuste del tipo de cambio oficial actual. Prioriza el balance del BCRA porque permite que compre dólares 'baratos'".

"En cambio, con una unificación cambiaria con retenciones, esa diferencia en lugar de quedársela el Central, se la queda el Tesoro, con lo cual facilita el proceso de consolidación fiscal pero a costa de no provocar una mejora inmediata en el balance de la autoridad monetaria", aseveró.

Al mismo tiempo, aclaró que tanto el desdoblamiento como la unificación con aumento impositivo tienen como objetivo principal la acumulación de reservas de moto tal que cuando se cuenten con un colchón considerable, se pueda unificar el tipo de cambio.

Críticas al cepo cambiario

La instauración del cepo vigente comenzó en 2019 bajo la administración de Cambiemos y se profundizó con la gestión del Frente de Todos. Ante la escasez de dólares y la sangría de reservas, el Gobierno tomó la decisión de apretar el torniquete y reprimir la demanda de dólares, generando múltiples cotizaciones.

"El actual esquema cambiario opera de facto como un desdoblamiento opaco con un segmento comercial fuertemente intervenido y otro segmento financiero 'libre', en donde las autoridades han intervenido de forma poco transparente con instrumentos como la compra y venta de títulos públicos en el segmento MEP y CCL", indica el escrito firmado por los economistas Pablo de la Vega, Emiliano Libman y el propio Zack.

En tal sentido, los expertos fundamentaron que el sistema actual "tampoco facilita el ingreso de dólares para financiar inversiones o cobrar pagos en el exterior, porque, en términos generales, las divisas deben liquidarse al tipo de cambio oficial al momento del ingreso, y sólo es posible recomprar dólares a un tipo de cambio más alto".

"El esquema no cumple con ninguno de los objetivos de la política cambiaria: no amortigua shocks, no es un factor que mejore la competitividad, no está funcionando para evitar la aceleración de precios y tampoco es capaz de generar una acumulación de reservas internacionales para preparar a la economía a los desafíos que le esperan", añade.

