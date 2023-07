Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, defendió las últimas medidas de Sergio Massa con respecto al desdoblamiento cambiario y señaló la necesidad de analizarlas en su contexto concreto. “Las restricciones cambiarias son un instrumento, no hay que ideologizarlas”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vos tenés un conocimiento que pocos tienen para poder hablar de las últimas medidas del Ministerio de Economía. Te tocó suceder, en el Banco Central, a Juan Carlos Fábrega, quien había hecho, cuando Kicillof era ministro de Economía, una devaluación del 23% en enero 2014, con la que el dólar pasó de 6,80 a 8.

Vos asumiste en octubre de ese mismo año. ¿Se podría comparar aquella devaluación con las nuevas medidas de Massa para encarecer las importaciones y favorecer ciertas exportaciones, medidas que se concretarán este lunes junto con el acuerdo que se está pactando con el FMI?

Es muy importante clarificar que en economía el impacto de una medida económica depende crucialmente del contexto en el que se toma.

Entonces creo hay diferencias con respecto a esa situación del 2014, cuando fue esa devaluación, y la situación actual, por ejemplo en el nivel de reservas, o en el nivel de endeudamiento que tenía el país, que en ese momento estaba por debajo del 50% del PBI.

Entonces, parados ya en 2023, en una economía que tuvo una serie de shocks, y el último, que impacta puntualmente en la situación externa, la sequía, implica que una devaluación en este contexto, en un año electoral, cuando la dolarización es mayor y con bajo nivel de reservas, tendría un efecto de aceleración inflacionaria muy grande.

Entonces, creo que el hecho de usar tipos de cambio diferenciales, focalizando el aumento del costo de las importaciones en algunos productos que no interfieren en la canasta básica y, por otro lado, reconocer un tipo de cambio más alto para las exportaciones, es una manera de desvincular de los precios de consumo dentro de lo posible, porque algún impacto en precios va a tener, pero no el impacto generalizado que tendría una devaluación.

Recuerdo mi primera clase de economía, apenas saliendo del secundario, en la que el profesor dijo: “la economía no es una ciencia exacta, da resultados diferentes En países diferentes, y lo que es peor, da resultados diferentes en el mismo país en contextos diferentes”.

Vos sostenés que en 2014, con menor nivel de endeudamiento y mayores reservas era comprensible hacer una devaluación directa del 23%, mientras que hoy, con reservas negativas y una inflación mayor al 100% conviene hacer esto que se hizo ahora. ¿Es así?

Sí, exacto. Yo creo que lo que decís es crucial, por un tema de confianza. Me parece que un gobierno que tenga legitimidad popular y que pueda arrancar desde la confianza, puede tomar medidas desde una integralidad.

Un plan económico, un plan de estabilización, un plan de crecimiento, donde, en ese marco, la política cambiaria, o un eventual ajuste del tipo de cambio, tendrían un efecto muy distinto al que tendría en este contexto.

¿En qué punto comenzó lo que se conoce popularmente como “cepo cambiario”?

La Argentina tuvo restricciones cambiarias a lo largo de la historia, durante mucho tiempo.

Néstor Kirchner no tuvo restricciones cambiarias, ¿no es así?

Se impusieron en el 2002 y se fueron levantando progresivamente a partir del 2003.

Cuando hablamos de cepo y restricciones hay que considerar que hay dos tipos. Uno es a la salida de capitales y a la compra de dólares, pero también, a veces, los países tienen restricciones al ingreso de dólares. Por ejemplo, Argentina, en 2005, introdujo restricciones a la entrada de capitales especulativos.

Pero con respecto a la salida, ¿es correcto decir que fue en 2011?

En 2011 empezaron las restricciones. Entre 2011 y 2015, con distintas variantes. Restricciones mucho menores a las que hay desde los últimos años.

En 2016 el gobierno de Macri las fue retirando, y las tuvo que reintroducir eso en 2019, cuando fue la corrida y la crisis al final de su gobierno.

La polémica por el modo de salir del cepo cambiario

Repasando, podríamos decir que durante toda la presidencia de Néstor Kirchner y durante la primera de Cristina Kirchner no hubo restricciones, después de las elecciones se empezaron a colocar. Es decir que el kirchnerismo no es refractario a la idea de que no haya cepo, sino que fue una necesidad del momento. El propio Massa dijo ser partidario de la unificación del mercado cambiario, el tema es ver cuándo y de qué modo.

En la oposición hay un debate sobre cómo y cuándo retirar el cepo. Si el campo se recupera el año que viene y, sumado a la exportación de energía, durante el segundo semestre el BCRA recupera unos 20 o 30 mil millones de dólares de reservas, ¿considerás que un eventual gobierno de Unión por la Patria consideraría que habría condiciones y sería oportuno levantar el cepo?

Yo creo que sí. Vos describiste claramente cómo el sector externo, en 2024, tras la sequía, con el gasoducto y la maduración del proyecto de energía y minería, tendríamos una recaudación completamente distinta a la del 2022. Así que es muy factible.

Las restricciones cambiarias son un instrumento, no hay que ideologizarlas. Vos bien dijiste que no es una cuestión de kirchnerismo o no kirchnerismo, son necesidades. Es crucial la forma, el timing y en qué contexto se levantan estas restricciones.

Massa ha dicho que su intención es levantar el cepo, incluso hay un consenso entre el oficialismo y cierta parte de la oposición en que hay que hacerlo gradualmente en función de la recuperación de las reservas. Me parece que desde el sector de Bullrich hay una mirada más ideológica.

Creo que la experiencia que hay que tomar es la del 2015. En ese momento yo estaba en el Banco Central. Hablando con los economistas tanto de Scioli como de Massa y de Macri, la gente de Scioli, y también la de Macri, comprendía que la liberación de las restricciones tenía que hacerse, en ese momento, en un plazo de seis meses y de forma gradual. Había que arreglar con los buitres, hacer el blanqueo, etc.

En 2015, en el macrismo había divisoria de aguas respecto de esa medida. Finalmente, Macri se inclinó por sacar el cepo de golpe, en 7 días, creo que fue un error y él mismo lo admitió, aunque después lo relativizó.

Sería deseable una unificación, hay que generar los pasos y las condiciones para que eso no genere un salto inflacionario. El contexto y la forma en que se haga son cruciales. Creo que a lo largo del 2024 se pueden dar las condiciones para dar los pasos para llegar, en algún momento, si no hay sorpresas en el mundo, a una unificación, en el marco de una baja de la inflación y de un programa económico que le de contexto a esa medida.

¿Es decir que, con respecto a sacar el cepo gradualmente hacia fin de 2024, Massa piensa de la misma forma que Horacio Rodríguez Larreta, a diferencia de Bullrich y Milei, que quieren sacarlo de golpe?

No quiero ser exégeta de Massa, pero en principio, algunas declaraciones ha hecho en el sentido de que su intención sería ir eliminando los tipos de cambio múltiples para llegar, en algún momento, eliminando las restricciones. Sergio Massa también sacaría el cepo a lo largo del 2024. Hay que ser prudente con las fechas, eso tomémoslo de manera tentativa.

Desde el lado de Bullrich y Milei la tesitura es otra, aunque en el espacio de Bullrich ha habido algunas contradicciones. Laspina tuvo que admitir que no es posible sacar el cepo de un día para el otro.

Esto se relaciona a la anécdota que te contaba de los economistas de Macri, que decían en su momento que era conveniente esperar seis meses, aunque finalmente Macri lo hizo en siete días.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué experiencias hay en el tema de achicar la brecha cambiaria? Más allá de que se elija un camino gradual, lo que la historia indica es también que siempre, en algún momento, hace falta una devaluación, con los efectos que se sabe que eso trae. Teniendo en cuenta la inflación actual y la brecha tan alta, ¿hay algún otro camino que no sea la devaluación?

Creo que depende mucho del contexto. Cuando yo asumí en el BCRA, la brecha era del 95% y en dos meses bajó al 40%.

Se hizo con una combinación de medidas. Básicamente, subiendo la tasa de interés, fortaleciendo las reservas y tomando algunas medidas de control financiero.

Yo creo que la forma virtuosa de reducir la brecha, en el marco de un plan económico consistente y con confianza, va mucho por el lado de la baja de los dólares implícitos que de la suba del tipo de cambio oficial.

Si uno tiene en cuenta los niveles de los dólares implícitos, por ejemplo, el lunes pasado fue la suba del dólar paralelo, superando los niveles equivalentes de los 4 pesos por dólar que fue la corrida de abril del 2002, cuando el FMI obligó a Duhalde a dejar flotar la moneda en el medio de la crisis bancaria del 2001.

En diversas declaraciones, Massa se expresó a favor de una salida gradual del cepo cambiario.

Lo que quiero decir con esta comparación es que en otro contexto, con otro saldo externo, etc, el nivel de achicamiento de la brecha implicaría niveles muy alejados de los dólares implícitos de hoy.

Por supuesto, hay que ver de qué manera ir ajustando el tipo de cambio oficial, de una manera que no tiene que ser abrupta, tiene que ser gradual y en el marco de un conjunto de medidas para que esto no se vaya a precios y no genere presión cambiaria.

FM: Ahora bien, ¿esa salida gradual y sobre todo el aumento gradual del tipo de cambio oficial, no sigue generando los efectos negativos que siempre tiene la brecha? Por ejemplo, el incentivo la subfacturación, el incentivo a buscar algún arbitraje o algún negocio entre los distintos tipos de cambio, etc. ¿Salir abruptamente del cepo no ayudaría a eliminar eso?

Siempre cuando una brecha es muy alta están esos incentivos que vos decís. Me parece que, si la brecha baja, los mecanismos de control tienen que actuar.

Por ejemplo, veo que hay una aduana bastante más activa ahora en prevenir y controlar esas maniobras.

En las medidas económicas siempre uno pondera beneficios y costos. Yo creo que los beneficios de generar una política cambiaria que no tenga una devaluación abrupta son mayores para la economía Argentina que salir del cepo de golpe.

Claro que esta es una discusión en la que hay distintas posiciones. Yo creo que lo que importa no es tanto el salto de nivel sino que haya confianza. En la medida en que un gobierno puede ser creíble no importa tanto el ritmo de la tasa de devaluación, sino, de alguna forma, creer que la devaluación y la inflación van a caer en el tiempo, y esto, lo que genera es que haya menos dolarización de los activos y menos conducta especulativa.

Me parece que en el marco de una política de tasa de interés y de fortalecimiento de reservas, la dinámica de dolarización y brecha caería abruptamente y eso permitiría llegar al mismo resultado con algunos efectos sobre la inflación que no sean tan negativos para el bolsillo de la gente.

FM JL