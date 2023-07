Bullrich, los fallidos, las palabras y las cosas

“El título de la apertura hace referencia a Las palabras y las cosas, un clásico libro de Michel Foucault, mientras que los fallidos funcionan como una muletilla que usamos todos, gracias a Sigmund Freud, para explicar cuando las personas dicen algo que resulta paradójico, como si hablara el inconsciente. Esto a partir del ruido que generó la palabra blindaje de Patricia Bullrich”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del jueves 27 de julio del 2023.

Lo importante no es el fallido en sí, sino la cuestión de fondo a partir de una declaración de Patricia Bullrich, en marzo, donde confundió deflación con recesión. “La Argentina había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación”, dijo la ex titular del PRO.

La discusión a partir de esta declaración se basó en si los presidentes deben o no saber de economía, y ella siempre usó como ejemplo a Carlos Menem, quien no sabía de economía y contrató a un ministro que supiera, algo que durante cierto tiempo tuvo éxito en la gestión económica. Según lo que trascendió, después de la confusión de Patricia Bullrich en La Nación+, Mauricio Macri habló con Hernán Lacunza y le pidió que asesorara económicamente a la precandidata a presidenta, dada su falta de formación económica.

Un exfuncionario de De la Rúa habló sobre el Blindaje

En este debate entró Horacio Rodríguez Larreta, ya que al ser Licenciado en Economía se dice economista. Y la cuestión de fondo es si se trata de algo positivo o contraproducente tener un candidato que cree saber por haber estudiado, pero que no dedicó su vida a eso, y que ello lleve a una discusión con quien debería saber, es decir, su ministro de Economía. Mientras que un mandatario que no sabe puede llegar a confiar en quien designó como la cabeza del Ministerio de Economía y le entrega la llave del funcionamiento económico, y si acierta con esa persona no se encontraría o demostraría estos cortocircuitos.

Lo que queda claro es que Bullrich no sabe de economía, y habla de blindaje, pero no para referirse al que hizo Fernando de la Rúa, primero porque el del ex mandatario fue frente a un vencimiento al final de un gobierno, y acá se utilizaría para un plan económico que implica un despegue al comienzo de una gestión.

El círculo rojo da por hecha una devaluación en diciembre, gane quien gane

“Vamos a blindar con dólares del Banco Central para salir del cepo”, manifestó la referente del PRO y sostuvo que sería para no perder las oportunidades de inversión y crecimiento que el país tendría con esto en todos los ámbitos.

El blindaje al que se refiere es inconsistente, porque si se trata de plata del Fondo Monetario Internacional como una especie de garantía para no usar, no va a producir el efecto, y sería sumar más deuda con el organismo internacional.

Freud, en su libro “Psicopatología de la vida cotidiana”, habla de parapraxia, también llamados actos fallidos o lapsus, es decir, fallos en el discurso que, según el neurólogo, revelan una interferencia por parte del inconsciente, en la mente y el comportamiento de las personas.

"Mentiras" y "malicia": acalorado cruce de colaboradores de Larreta y Bullrich sobre el plan económico de JxC

“Casi siempre descubro, además, una influencia perturbadora procedente de algo exterior a aquello que se tiene intención de expresar, y este elemento perturbador es o un pensamiento inconsciente aislado, que se manifiesta por medio de la equivocación y no puede muchas veces ser atraído a la consciencia más que por medio de un penetrante análisis”, expresó en su libro.

Lo reprimido consiste principalmente en un deseo desplazado o expulsado desde la consciencia hacia el sistema inconsciente por imperativos morales. Sin embargo, aun cuando la represión sea continuada, si el deseo reprimido posee la suficiente intensidad, en algún momento en que se relajan por fatiga las instancias censuradoras, es cuando ocurre el lapsus.

Por otra parte, un elemento facilitador del lapsus o de los olvidos de nombres propios está dado en las semejanzas fonéticas o visuales de las palabras. Es el famoso caso del olvido citado por Freud en "Psicopatología de la vida cotidiana", en el que el padre del psicoanálisis no puede recordar el nombre de un pintor italiano, Signorelli, confundiendo a Botticelli con Boltraffio, ya que recordar a Signorelli le remitía a Boltraffio y esto le llevaba a evocar la muerte de un paciente.

Sergio Berni citó a Sigmund Freud para explicar por qué Sabag Montiel "no cargó el arma"

Horacio Rodríguez Larreta apuntó duramente contra su compañera de bloque y oponente después de las declaraciones de esta sobre el blindaje, pero en noviembre de 2022 declaraba en La Cornisa que “es una convicción que no está en riesgo la unión de Juntos por el Cambio, no se va a romper, trabajo todos los días para que se rompa”.

Este no fue el primer furcio del jefe de Gobierno porteño, sino que en 2019 sostuvo que “tenemos 25 mil policías en los barrios, tenemos 10 mil cámaras con reconocimiento facial, tenemos un mapa del delito que es público, tenemos el anillo digital alrededor de toda la ciudad y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga”.

Siguiendo por la oposición, cuando Mauricio Macri estaba en campaña por la presidencia en 2015 declaró que iba a haber “trabajo y pobreza para todos”, pero enseguida se corrigió y dijo que era “trabajo y progreso” para la Argentina. En las legislativas de 2019, su último año en la presidencia, sostenía que “con el apoyo del narcotráfico” pero también se corrigió segundos después y manifestó que “con el apoyo del ejército fortalecemos la lucha contra el narcotráfico”.

A 18 días de las PASO: se activó la interna Grabois-Massa y Larreta juega a dos puntas en CABA

Esto no solo le pasa a los políticos de la oposición, sino a los dirigentes de todo el arco político debido a la exposición constante en los medios.

En 2021, en contexto de plena pandemia, Alberto Fernández sostenía que estaba “feliz de ponerle fin al patriarcado”, y acá aplica la interpretación polisémica. Meses después, con el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid en el país, el mandatario quiso defender e incentivar a la vacunación y declaró “vayan y contágiense, perdón, vayan y vacúnense, eviten el contagio”, dijo rápidamente.

En 2022, el Presidente estaba brindando un acto en apoyo a los movimientos sociales, en Casa Rosada, y al querer mencionar a la revista La Garganta Poderosa dijo “veo al compañero de Garganta Profunda”, se corrigió en segundos e intentó salir airoso de la situación diciendo que además de poderosa era profunda porque “nos enseñaron en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios”.

Fernando Iglesias aludió al suicidio de Favaloro para criticar a Rodríguez Larreta

Axel Kicillof tampoco pudo evitar esta situación, y el año pasado en la Feria del Libro dijo que “donde no hay negocio, el Estado no llega”, notando el furcio pidió perdón y sostuvo que era el mercado quien no llegaba.

En 1990, Luis Barrionuevo sostuvo que “tenemos que dejar de robar por lo menos dos años en este país”, y acá aplica nuevamente la polisemia porque no se define si fue un fallido o que el inconsciente fue consciente.

Deolindo Bittel, en un acto del Partido Justicialista, declaró que “nosotros vamos a optar por la dependencia”, donde la independencia era fundamental para la narrativa peronista. Y por su parte, el ministro de Menem, Roberto Dromi, encargado de darle sustento jurídico a la privatización, sostuvo que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.

Ricardo López Murphy: "Argentina no necesita ningún ajuste importante, está sobreajustada"

Estos fallidos son atractivos desde el punto de vista de una competencia electoral, y ahí el por qué de agarrarse de las declaraciones sobre el blindaje de Patricia Bullrich. Podría ser un sustento de sus dichos que días antes un diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que si Bullrich llegaba a ser presidenta se producirían situaciones de violencia como las de 2001, y eso quedara retumbando en su inconsciente por lo que eligió la palabra blindaje para algo que no tenía relación con lo que estaba hablando.

Principalmente porque Javier Milei había planteado lo mismo, que era conseguir créditos por varias decenas de millones de dólares, para generar reservas lo suficientemente importantes como para salir del cepo, en su caso para poder dolarizar sin que se produzca una inflación seguida de una enorme devaluación. Hasta el propio libertario salió a declarar que Bullrich se refirió a lo peor del 2001, que fue el blindaje.

Encuesta bonaerense: Massa duplicaría en intención de voto a Larreta y Milei

Los actos fallidos son aprovechados por la oposición de quien los expresa para destruirlo, y evidentemente Bullrich asusta a muchos, porque se juntaron Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta para criticarla. Ella podrá decir “ladran Sancho, señal de que cabalgamos”, algo que se verá en las próximas elecciones del 13 de agosto.

MVB JL