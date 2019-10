Yoga, olvidos y memes: lo que dejó el debate de los candidatos a jefe de Gobierno porteño

Los candidatos a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, Matías Lammens, Matías Tombolini y Gabriel Solano debatieron este jueves 10 de octubre en una jornada que dejó bloopers y un picante correlato en las redes sociales con memes de todo tipo.

El primer traspié lo vivió Solano, legislador del Frente de Izquierda: la organización del encuentro no lo reconoció cuando ingresaba por la puerta del canal y no le dieron la pulsera que le correspondía como candidato. Eso no fue todo. El periodista y moderador Guillermo Andino también se olvidó de él durante el bloque en el que cada participante debía presentase.

Tombolini fue uno de los primeros en llegar por la tarde al lugar y se dedicó en los minutos previos al inicio del debate a practicar "yoga" en su camarín. El economista se mostró ante las cámaras realizando ejercicios de estiramiento "por recomendación de su foniatra", según dejaron trascender sus colaboradores.

El candidato de Consenso Federal tuvo, además, un momento de protagonismo cuando, durante el debate, levantó una vela que mostró a cámara y aseguró: "Con la gestión de antes se cortaba la luz, y con la de ahora no la podés pagar. Hay un sector que mejoró: el que vende velas".

Lammens se destacó más que nada por las dificultades que tuvo en el cálculo del tiempo. Cada candidato tenía un minuto y medio para desarrollar los temas preparados, pero al dirigente del Frente de Todos le sobraban segundos al final de sus exposiciones. "Le sobra tiempo, ¿lo quiere usar?", le preguntaron en reiteradas oportunidades los moderadores. En un momento le sobró tanto tiempo que preguntó el presidente de San Lorenzo preguntó: "¿No anda el segundero?".

Rodríguez Larreta también tuvo su blooper. El jefe de Gobierno dio números sobre las políticas de seguridad que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires. "Desde que creamos la policía de la ciudad todos los delitos bajaron. Tenemos 25.000 policías en los barrios, 10.000 cámaras, un mapa del delito y el anillo digital", detalló durante uno de los segmentos. Sobre el final, dijo: "Desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de drogas", en referencia al control de ese delito.

