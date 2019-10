Las frases clave de Larreta, Lammens, Solano y Tombolini en el debate de la Ciudad

Los candidatos a jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Matías Lammens (Frente de Todos), Matías Tombolini (Consenso Federal) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda - Unidad) se midieron este jueves en un debate televisivo oficial, semanas antes de las elecciones del 27 de octubre.

El debate estuvo dividido en cuatro ejes -Infraestructura y gestión urbana (incluye transporte); Autonomía, justicia y seguridad; luego seguirá Educación, salud, cultura y desarrollo humano (incluye políticas sociales y de género); Vivienda, ambiente y desarrollo productivo (incluye empleo y actividad económica)-, en los cuales los candidatos se explayaron con críticas al gobierno de Larreta y las promesas para sus votantes.

A continuación, una selección de las frases más destacadas del debate:

Matías Tombolini (Consenso Federal):

— "Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros. Dejé la comodidad de dar clases y me metí en política. Nos preocupa más enseñar a pescar que dar pescado”.

— "Vamos a ayudar a los clubes de barrio a pagar las boletas que el gobierno les hace imposible pagar".

— "Queremos más pistolas taser y más sistema de reconocimiento facial, que funcionó bien pero puede funcionar mejor".

— "Queremos que la Ciudad tome el control de la Terminal de Omnibus de Retiro, y que el subte llegue hasta adentro de esa terminal".

— "Macri no tuvo una mejor idea que recortar, en medio de la crisis, el apoyo con lo que tiene que ver con los medicamentos. Es urgente aumentar o mejorar la velocidad de traslado de los pacientes. La propuesta, por ejemplo, es impulsar la telemedicina".

Matías Lammens (Frente de Todos):

— "Cuando me metí en el fútbol me decían que no lo hiciera porque me decían que estaba lleno de ladrones. Tenemos una diferencia con este Gobierno. Queremos una oficina anticorrupcion a cargo de la oposición. Tenemos que mejorar las instituciones sin doble vara".

— "Proponemos crear una oficina anticorrupción a cargo de la oposición".

— "Este Gobierno no creó las condiciones necesarias para terminar con las prácticas corruptas. El gobierno gasta 5 millones de pesos por día en publicidad oficial".

— "Quiero trabajar construyendo 35 jardines maternales y 3 secundarias en Lugano, Mataderos y Soldati. Hoy los chicos pierden 1500 horas de clase por semana. Vamos a mejorar la calidad educativa y que nos comprometamos a subir 1,5 puntos el presupuesto educativo.

— "La crisis actual desnudó muchos de los problema de esta gestión. En hospitales faltan insumos, hay largas colas para turnos, bajó la cantidad de camas. Vamos a poner más camas y más médicos".

— "Estos cuatro años no han sido buenos. El delito aumentó y no tenemos estadísticas porque no las han publicado. Pareciera que solo fue un recorte para los diarios de la última semana".

— "Hay algunas obras que hicieron estos años que están bien, y las vamos a continuar, pero también hay prioridades y deben decidirse en base a las necesidades de las personas. ¿Cómo puede ser que no hayan construido jardines para que no haya chicos sin vacantes?"

— "Cuando hablo de un gobierno más cercano, hablo de un gobierno que trate de mejorarle todos los días la vida a la gente, pero no hablo de empezar de cero".

Gabriel Solano (Frente de Izquierda):

— "En algunas escuelas se caen los techos. La escuela del futuro la resisten todos los chicos porque lo único que quieren es mandar a los pibes a laburar. Queremos educación laica, sin curas que den clases y Educación Sexual Integral a todos los colegios".

— "Ustedes hablan de robótica en las escuelas pero los chicos en los colegios no tienen para comer".

— "En materia educativa, la Ciudad vive una enorme crisis. En nuestra propuesta está la anulación de la Secundaria del futuro. Pasa lo mismo con la ley nefasta de la UniCABA. Queremos una educación laica, más ciencia y menos oscurantismo de iglesia".

— "Solo el Frente de Izquierda se opone a un Estado policial, al crecimiento de unas cámaras, los únicos que rechazamos las pistolas taser. El gran problema de inseguridad en el país viene de arriba a abajo. Es el Estado que cobija el delito organizado y el narcotráfico y luego se lo premia con blanqueo".

— "Hay que revisar la venta de las tierras y volver para atrás, que el Estado construya viviendas, y crear un impuesto a la vivienda ociosa, para que la Ciudad brinde viviendas para la juventud y los trabajadores".

— "Nuestro diagnóstico de la cuestión urbana de la Ciudad es negativo. El gobierno es una inmobiliaria que se la pasa rematando tierras públicas. Es una Ciudad copada por el gran capital".

Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio):

— "En educación calculamos gastar 90 mil millones de pesos y en salud, 80 mil millones. Vamos a llegar a 54 escuelas además de las 19 que proponemos para el próximo mandato".

— "Para los adultos mayores, me comprometo que van a tener prioridad en el sistema de turnos de todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad".

— "Yo propongo sumar la educación, robótica y programación desde la sala de 5. Construimos 54 escuelas, 30 de las cuales tienen jardín de 3. Vamos a jerarquizar la educación docente, dándole rango universitario".

— "Vamos a poner un departamento de Policía en cada comuna, los comisarios recibirán a los vecinos cada mes".

— "En el próximo mandato vamos a hacer dos nuevos centros de trasbordo: en Primera Junta y Barrancas de Belgrano"

— "Tenemos que terminar con la puerta giratoria y la impunidad, por eso es importante que la Ciudad tenga una justicia autónoma".

— "Desde que creamos la Policía de la Ciudad y alzamos el plan integral de seguridad pública, todos los delitos bajaron. Bajaron los asesinatos, los robos de autos, los secuestros. Son todos datos públicos”.

— "Vamos a poner un departamento de policía en cada comuna. Cara a cara es la mejor manera de trabajar".

— "Me comprometo a sumar 10 mil cámaras más con reconocimiento facial. Sabemos en qué esquinas ponerlas con el mapa del delito y lo que nos cuentan los vecinos".

— "Yo hablo con los hechos, tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia de la ciudad. Construimos una escuela por mes".

— "Todos los años viene aumentando el presupuesto en términos reales. Tenemos un SAME que es un ejemplo mundial. Son los rubros del presupuesto que por lejos más invertimos".

