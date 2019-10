Seguridad, pistolas taser y "Gran Hermano": momento crucial en el debate porteño

La seguridad fue uno de los puntos álgidos del debate de los cuatro candidatos a la jefatura de gobierno de Buenos Aires -Horacio Rodríguez Larreta, Matías Lammens, Matías Tombolini y Gabriel Solano-, quienes se refirieron a represión, el uso de las pistolas taser y los sistemas de reconocimiento facial.

El jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, que busca mantenerse en el poder cuatro años más, dijo que durante su gobierno "bajaron todos los delitos en la ciudad: asesinatos, robos de autos, motochorros, secuestros". Destacó la creación de la Policía de la Ciudad y la colocación de cámaras y anunció que se instalarán "10 mil cámaras más".

— "Desde que creamos la Policía de la Ciudad y alzamos el plan integral de seguridad pública, todos los delitos bajaron. Bajaron los asesinatos, los robos de autos, los secuestros. Son todos datos públicos”.

— "Vamos a poner un departamento de policía en cada comuna. Cara a cara es la mejor manera de trabajar".

— "Me comprometo a sumar 10 mil cámaras más con reconocimiento facial. Sabemos en qué esquinas ponerlas con el mapa del delito y lo que nos cuentan los vecinos".

En un debate meticuloso, las críticas a Larreta fueron el epicentro

Lammens, candidato del Frente de Todos, criticó el alto índice de inseguridad en la Ciudad pero también hizo hincapié en la policía local y su "formación", para "evitar abusos policiales, por ejemplo con el uso de las pistolas Taser, a las que dijo preferir antes que las armas de fuego. "La discusión es como se usan las pistolas Taser", dijo Lammens.

"Estos cuatro años no han sido buenos", explicó Lammens. "El delito aumentó y no tenemos estadísticas porque no las han publicado. Pareciera que solo fue un recorte para los diarios de la última semana". Por su parte, el candidato de Consenso Federal, marcó los puntos críticos de la Ciudad en cuanto a inseguridad, señalando especialmente la terminal de ómnibus de Retiro y la villa 1.11.14.

— "Queremos más pistolas taser y más sistema de reconocimiento facial, que funcionó bien pero puede funcionar mejor".

— "Queremos que la Ciudad tome el control de la Terminal de Omnibus de Retiro, y que el subte llegue hasta adentro de esa terminal".

El candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) criticó la actuación de la policía en cuestiones de represión de movimientos violentos y rechazó el uso de pistolas Taser, a las que calificó como "elementos de tortura". "Solo el Frente de Izquierda se opone a un Estado policial, al crecimiento de unas cámaras, los únicos que rechazamos las pistolas taser", dijo.

— "El gatillo fácil se convirtió en política represiva en el país y en la Ciudad. La Policía de la Ciudad se está usando contra la protesta social."

— "Siendo socialistas, somos los únicos que defendemos la privacidad de las personas. No comparto en nada con lo que dice Larreta. El PRO quiere transformar la Ciudad en un Gran Hermano, no queremos eso".