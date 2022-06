"Garganta Profunda": la confusión de Alberto Fernández al hablar de la "Garganta Poderosa"

El presidente Alberto Fernández tuvo un fallido que se volvió viral cuando se confundió a la organización social La Garganta Poderosa, y dijo Garganta Poderosa, el nombre de la película pornográfica de la década del 70.

“Ahí veo al compañero de Garganta Profunda”, dijo al señalar al militante social Ignacio Levy. “Como él, miles”, agregó y se corrigió al instante entre risas. “Profunda no, poderosa. Pero también profunda porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas cosas que no nos enteramos por otros medios”.

No fue un lunes más para Alberto Fernández, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner despotricara contra casi todo el Gobierno del Frente de Todos. Así, el Presidente habló esta mañana en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, durante el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos.

Fernández quiso referirse al trabajo que realizan las organizaciones sociales. Este enunciado se puede leer políticamente como una respuesta a la Cristina Kirchner que ayer planteó que no hacen del todo bien su trabajo en la administración de los planes sociales. Fue en ese momento cuando el Presidente puntualizó en La Garganta Poderosa.

El acto siguió con el discurso del Presidente donde defendió a los movimientos sociales, luego de que la vice los acusara de no administrar bien los planes. Destacó que llevan su trabajo con “solidaridad y compromiso”. "Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice", contestó el presidente.