Guillermo Moreno, furioso: “Alberto y Cristina deben renunciar mañana si es posible”

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, arremetió en contra de la vicepresidenta y afirmó que “Cristina no sabe nada de economía, no entiende y los gráficos que presentó están todos equivocados”. En su estallido de furia, señaló que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner deberían abandonar sus cargos.

El ex funcionario se mostró bastante molesto por la situación actual y en diálogo con MDZ pidió que el presidente y su vice “renuncien inmediatamente”. “Esto no va para más. Se debe aplicar la Ley de Acefalía y que el próximo presidente ejecute un programa económico peronista”, enfatizó.

“Yo no sé quién le pone estas ideas económicas en la cabeza”, cuestionó Moreno sobre la vicepresidenta y añadió: “Cristina no sabe nada de Economía, no entiende, y los gráficos que presentó están todos equivocados. La escuché atentamente. No sé por qué le hacen decir estas cosas”.

En esta misma línea, continuó expresando su indignación con respecto a la ex mandataria y agregó: “Lo que dijo está mal, no sé por qué habla de lo que no sabe. Esto no pasaba en la década ganada, cada uno hablaba de lo que sabía. Cuando dio los ejemplos como la sustitución de importaciones y la visita comercial a Angola, ya no se pueden aplicar porque esto está irreversiblemente fracasado”.

Además, el ex funcionario comparó la gestión actual de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con los gobiernos de Fernando De la Rúa y Raúl Alfonsín y afirmó que “todos sabíamos que estaban acabadas” y que “lo único que falta es ver quién atornilla los tornillos del cajón”. “Es el fracaso de Alberto y Cristina”, aseguró.

“Algunos compañeros y la población que la está escuchando puede creer que lo que está diciendo es cierto. Lo peor que puede pasar es que quienes la escuchan crean que tiene razón y está bien, pero no. Está equivocada, no sabe de economía”, argumentó Moreno con respecto al malestar que le genera la vicepresidenta.

En este sentido, añadió: “Este gobierno fracasó irremediablemente. No hay ningún inconveniente con que hablara de cosas que ejecutamos, pero Cristina está hablando de cosas que no sabe. ¿Por qué se pone a hablar de economía?”

“Si seguimos así las elecciones del año que viene se pierden por 20 puntos”, aseguró Moreno y expresó: “La culpa es de los dos. No hay Alberto sin Cristina. Lo que habló no fue una política económica, contó algunos detalles. La década ganada fue porque cada uno hizo lo que sabía y habló de lo que sabía y el presidente ejecutaba. Ella no sabe, no está apta para explicar un programa económico”.

“Alberto y Cristina deben renunciar si es posible mañana y que venga un presidente con un plan económico peronista para revertir la situación. La única solución es que se aplique la Ley de Acefalía y que se convoque a un programa de gobierno peronista”, concluyó.

