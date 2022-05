Guillermo Moreno: "Va a acontecer una catástrofe en la Argentina"

Guillermo Moreno, ex secretario de comercio, habló en Modo Fontevecchia donde remarcó que la gestión del gobierno terminaría en una “catástrofe”. Subrayó que el presidente tiene una “cabeza Europea” y agregó que “una cabeza Europea no resuelve los problemas de hispanoamérica”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

La renuncia de Feletti ¿hace a este gobierno más socialdemócrata que peronista?

- Al gobierno de Alberto Fernández lo tipifica su estructura de pensamiento. Pero si había un área que tenía que terminar de cristalizar su pensamiento profundo era Comercio Interior. Por algunas declaraciones de Hang, me parece que ya estamos en presencia de esa máxima de la socialdemocracia que cuando habla de la formación de precios en el mercado y la relación con los salarios dicen "los precios en el mercado, los salarios en paritaria". Cuando desde la doctrina de Perón uno le dice que los salarios van por escalera y los precios por ascensor, te dicen que no, que Perón era viejo y no entendía. Eso lo he charlado en persona con Aberto Fernández y se lo puedo decir con precisión. La escuela socialdemócrata en hispanoamérica fracasa rotundamente como también lo hace el neoliberalismo.

"Guillermo Moreno: "La solución es que renuncien Alberto y Cristina y se cumpla la ley de Acefalía""

¿Cuál es su síntesis de diferencia entre el peronismo, la socialdemocracia y el kirchnerismo?

- Es un problema de conceptualización doctrinaria. Lo respeto a Feletti por lo que dijo al respecto, pero tenemos diferencias que se definen desde lo doctrinario. Si hay algo audaz y revolucionario es el peronismo, lo que pasa es que tiene mala prensa porque no maneja las categorías europeas. Cuando se debate en profundidad las conceptualizaciones, finalmente el peronismo es la única doctrina que ilumina.

Entrevistamos al ex ministro de estrategia de Lula, y dijo que no entiende por qué la plutocracia brasileña no está contenta con Lula, ya que sus planteamientos no perjudican a los más ricos. ¿Hay una cuestión estética que afecta al peronismo?

El problema de Lula no transformó nada. El que transformó la estructura del capital, que es lo que define la estructura de producción del país, fue Perón. Con Lula y con Bolsonaro, los ganadores en términos económicos son los mismos. Repartir una bolsa de comida no es nada en la economía.

"Guillermo Moreno: "Alberto Fernández es un inepto, Cristina lo sabe y es la responsable""

Nuria Am: Uno de los temas que hoy debate el gobierno es la suba de retenciones, ¿cree que solucionaría algo dado el contexto internacional?

- La argentina va a tener retenciones en un nivel máximo. Esto significa que se dará en función de los precios internacionales y la rentabilidad que defina el proyecto de implantación. La variación de la rentabilidad de la implantación está definida por los precios internacionales. Definida la estructura de costos y la rentabilidad de capital total empleado, los precios internacionales definen el quantum de retención. Segunda definición, hay que poner una ley de arrendamientos rurales, porque el que tiene que cobrar las retenciones es el dueño de la tierra. De la Sociedad Rural Argentina tienen que salir los fondos para disminuir el precio de la comida con las retenciones y hacerse de los recursos para pagar la deuda. Eso va a pasar. Pero si va a ser antes o después de la catástrofe, dependerá de la política y su diálogo con la Sociedad Rural. Va a acontecer una catástrofe en Argentina. Si Alberto Fernandez cumple con el FMI termina como De La Rúa, si no cumple con el FMI, termina como Alfonsín, es irremediable. Estamos en un proceso similar al del 2001 en términos económicos. Alberto lo que hizo ayer con la guitarra no es novedad. Por otro lado, este esquema económico está absolutamente agotado. Hay que tomar cartas en el asunto y la política está para evitar las catástrofes.

Juan González: Me confirmarías la historia de la última vez que te lo cruzaste a Alberto, hace 3 años fue en el funeral del "Canca" Gullo. ¿Fue así?

- No, la última vez fue en el Congreso en Ferro donde se autorizó al presidente del partido, en ese entonces, Gioja, hacer las alianzas para un frente electoral. Allí no cruzamos palabra, los dos nos dimos la espalda. No somos amigos, no nos conocemos. Él siendo jefe de gabinete me dijo que de las 20 verdades del peronismo, como máximo, quedaban tres. Yo le dije que no me interesaba ni escucharlo. Él es profundamente socialdemócrata. Es una falta de respeto que sea presidente del partido justicialista. Él tiene una cabeza Europea, y una cabeza Europea no resuelve los problemas de hispanoamérica. Él no tomó ninguna decisión importante en la década ganada. Son la gente que adorna.